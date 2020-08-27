«ДНР» устроит концерт Лепса в Донецке. В Украине он уже в «черном списке»

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке 8 сентября состоится концерт российского певца Григоря Лепса (Лепсверидзе).



Выступление приурочено Дню освобождения Донбасса и пройдет на площади Ленина в центре города.



Организатором мероприятия выступила организация «Русский центр», руководителем которой является глава «ДНР» Денис Пушилин.

Григорий Лепс является персоной нон грата в Украине. Ему был запрещен въезд в страну, а министерство культуры внесло его в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.



Российский исполнитель неоднократно выступал в аннексированном Крыму в нарушение установленного Украиной порядка въезда на полуостров.

В этом году «ДНР» сделала День освобождения Донбасса от немецких войск 8 сентября выходным днем.



Также было разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.