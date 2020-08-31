У Ахметова предлагают Шмыгалю создать единый комплекс с пятью шахтами ДТЭК

ООО «ДТЭК «Добропольеуголь» направило премьер-министру Денису Шмыгалю предложение создать на базе государственного ПАО «Центрэнерго» единственный топливно-энергетический комплекс, куда войдут 10 самых эффективных госшахт. В их числе — 5 шахт «Добропольеуголь», которые ДТЭК арендовал при президентстве Януковича до 2059. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на источник в правительстве, который передал изданию копию письма.



В ДТЭК утверждают, что государственные шахты сейчас неэффективны, а себестоимость добычи угля находится на уровне 4000 гривен за тонну, что вдвое выше цены закупки ТЭС — 1887 грн. / т. В связи с этим растут дотации шахтеров из бюджета, которые в этом году составят 3,7 млрд грн.



В ДТЭК предлагают ликвидировать неэффективные госшахты, а из эффективных сформировать топливно-энергетический комплекс (ТЭК) с эффективными государственными ТЭС. Так как в государственной собственности только «Центрэнерго», то предлагается ТЭК формировать на его базе с участием пяти шахт «Добропольеугля» и еще трех-пяти шахт. Это, по мнению ДТЭК, позволит повысить приватизационную цену «Центрэнерго» и обеспечить прибылью госшахты.



ДТЭК утверждает, что за 10 лет пользования инвестировал в «Добропольеуголь» 400 млн долларов. Речь идет о покупке и замене оборудования, строительстве новой вентиляционной установки, внедрении новых систем управления и защиты. Все это, утверждают в ДТЭК, позволит в ближайшие 10 лет добывать по 4 млн тонны угля ежегодно (около 10% угольного добычи Украине по сравнению с 2019 годом).



Отмечается, что себестоимость по сравнению со всеми другими 33 госшахтами сейчас ниже в 3-10 раз.



В письме менеджер ДТЭК не объясняет почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт «Добропольеуголь», если они являются выгодными.



При этом в письме ДТЭК утверждает, что с введением нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, а также открытием импорта электроэнергии и использованием ПАО «Центрэнерго» газа привело к профициту украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой «Добропольеуголь» с 1 апреля по 13 июля. А инициативы Минэнерго по отгрузке ДТЭК угля на «Центрэнерго», по мнению компании, «не являются системным решением».



Сейчас ДТЭК Рината Ахметова контролирует 90% добычи энергетического угля, 70% всех ТЭС и 25% «зеленой» генерации.



Шахты «ДТЭК «Добропольеуголь» добывают уголь газовой марки. С 1 апреля ДТЭК вывела в простой шахты предприятия, что совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта ДТЭК в Венгрию. В июне шахтеры организовали забастовку в Киеве.



Шахты ДТЭК вышли из простоя после того, как при посредничестве и.о. министра энергетики Ольги Буславец ДТЭК получил контракт на поставку угля на «Центрэнерго». Позже госкомпания заявила о невыполнении ДТЭК полностью условий контракта и включение в цену несуществующего фрахта украинского угля из Нидерландов.



По информации СМИ, в середине 2014 года якобы из-за нерентабельности была остановлена ​​работа шахты «Билецкой» «Добропольеугля», с запасами угля в 90 млн тонн. Сейчас ДТЭК согласовывает с Фондом госимущества ее полное закрытие. Она — одна из пяти шахт, упомянутых ДТЭК для формирования ТЭК с «Центрэнерго».



И.о. министра энергетики Ольга Буславець и до назначения лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова. На должность ее назначил премьер Денис Шмыгаль, выходец из «ДТЭК-Захиденерего» Рината Ахметова, которое является монопольным производителем электроэнергии на Бурштынском энергоострове.



Внештатным советником Шмыгаля по вопросам энергетики является Игорь Маслов, который долгое время занимал руководящие должности в компаниях Ахметова.