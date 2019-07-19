Раскол «Оппоблока» на Донбассе. Кто собирает осколки?

Еще накануне президентских выборов из «Оппозиционного блока» выделилась часть депутатов, которая стала называться «Оппозиционной платформой За Жизнь». Ее возглавили Виктор Медведчук и Юрий Бойко. Теперь бывшие союзники обвиняют друг друга в работе на предыдущую власть.

Раскол в рядах столичных «оппозиционеров» добрался до регионов. Донецкая область до вооруженного конфликта была вотчиной олигарха Рината Ахметова и его политических проектов. Но ситуация изменилась. В первом туре президентских выборов лучший результат здесь получил кандидат Медведчука Юрий Бойко - почти 37% голосов. Его соперник из лагеря Ахметова Александр Вилкул получил только 12% голосов. В регионах местные депутаты далеки от большой политики, но приближающиеся местные выборы заставляют определяться - с какой партией идти. В Дружковке и Славянске большинство депутатов горсоветов из «Оппозиционного блока» перебежали в «Оппозиционную платформу» Медведчука.

Депутаты группы «За жизнь» горсовета Дружковки называют «Оппозиционный блок» предателями, из-за которых Юрий Бойко не вышел во второй тур президентских выборов. Раскол заставляет «оппозиционеров» отпускать колкости в адрес друг друга.

В 49-м избирательном округе (Дружковка и Константиновка) Бойко поддержал сильного кандидата против Колесникова - действующего мэра Дружковки Валерия Гнатенко. В этом городе находится хоккейная арена «Альтаир». Сюда же переехал из Донецка хоккейный клуб «Донбасс» Бориса Колесникова.

А в Константиновке находится часть кондитерской компании «Конти».

Раздвоение бывшей Партии регионов в Донецкой области имеет системный характер. «Оппозиционный блок» активно борется за влияние лишь в городах, где расположены предприятия, входящие в холдинг Ахметова и его союзников. Здесь у него сильные кандидаты на парламентских выборах. В Авдеевке в депутаты идет директор местного коксохимического завода Муса Магомедов, в Мариуполе - один из лидеров партии Вадим Новинский, в Покровске, где группа Ахметова недавно купила крупнейшее шахтоуправление - Руслан Требушкин, в Курахово повторно баллотируется бывший сотрудник местной теплоэлектростанции Сергей Сажко. Сами кандидаты не согласны с тем, что они идут в раду защищать чьи-то бизнес интересы.

Пока в округе Константиновка-Дружковка Борис Колесников набирает рейтинг и соревнуется с мэром Валерием Гнатенко, пользующемся протекцией Юрия Бойко, в Славянске перспективы «Оппозиционного блока» туманны. Мэр Вадим Лях остался без поддержки горсовета. Но говорит, что «Оппоблок» его не бросил один на один с «медведчуковцами».

Следующий этап раскола партийных рядов оппозиционеров - местные выборы. Каждое из крыльев некогда единой партии хочет власти. Вынесение внутренних противоречий на публику сокращает их шансы, но дает возможность избирателям более точно разобраться - кто есть кто.