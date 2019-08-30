Кадры решают и ломают стереотипы. История сельской учительницы, которая «будоражит» молодежь

В Украине продолжается реформа образования, но проблема нехватки учителей пока так и не решена. Особенно в Донецкой области, где продолжается вооруженный конфликт. И особенно, в поселковых школах. Например, учительский коллектив почти не «омолаживается» в Дружковке. В городе 10 общеобразовательных школ и 3 филиала опорной школы. Как рассказала «Новостям Донбасса» начальница отдела образования Дружковского горсовета Светлана Лазебник, лишь один молодой специалист влился в учительский состав в прошлом году.



«Чтобы решить проблему, мы ищем совместителей, которые будут работать на две школы. Также мы посещаем профильные институты, приглашаем молодых специалистов, которые учатся на старших курсах», - рассказала Лазебник.



По словам чиновницы, молодого специалиста-старшекурсника в городской школе ожидает зарплата примерно в 5-6 тысяч гривен.



При этом она подчеркивает, что учителя старшего поколения стараются не отставать от тенденций реформы и пытаются усовершенствовать свои методы преподавания для младшеклассников.

Скрин видео Центра дистанционного обучения Донецкого областного последипломного педагогического образования

Чтобы сгладить вопрос с кадрами, новый закон позволяет украинским школам приглашать на работу специалистов без педагогического образования. Такие учителя смогут поработать в учебном заведении год, после чего им необходимо успешно пройти аттестацию, чтобы продолжить преподавать. У школ Донецкой области пока мало практики в таком сотрудничестве с приглашенными специалистами.



Особенных изменений требуют начальные классы. «Новая украинская школа» с сентября-2019 коснулась методики обучения второклассников.

Скрин видео Центра дистанционного обучения Донецкого областного последипломного педагогического образования

Украинские дети, которые пошли в школу в 2018 году, все последующие 11 лет будут первопроходцами реформы. Других школьников, конечно, тоже уже коснулись преобразования. Новые методики – это требование, надиктованное современностью. Но если в начальных классах интерактивность заключается в том, чтобы ребенок исследовал окружающий мир наощупь во время игры, то для средних и старших классов – это креатив, интерактивные доски, компьютеры. То есть акцент больше делается на том, что называют материально-технической базой. Практика показывает, что сельской школе тяжелее добиться получения субвенции на новую технику и инвентарь. Конечно, сельские школы бывают разными. Скромнее других сегодня живут те учебные заведения, у которых мало воспитанников. Аналогичная ситуация и с городскими школами. К примеру, из-за недобора учеников школы Дружковки получают неполную государственную субвенцию на зарплаты учителям.



В школе №14, которая находится в поселке Алексеево-Дружковка, сегодня учатся 240 человек. В учебном заведении у классов всего две параллели – здесь тоже недобор. Уже восемь лет в школе преподает 32-летняя Анна Колесникова. Она – та самая редкость для сельских школ – молодой кадр, который пришел в школу учить детей по собственному желанию, а не потому что так получилось.

За свой труд педагог получает 5,5 тысяч гривен. Раньше она вместе с коллегами получала 20-30% надбавки за престижность работы. Теперь это всего лишь 5%. Учительница надеется, что вскоре педагогам на законодательном уровне вернут эту надбавку – этот вопрос обсуждала Рада предыдущего созыва.



Итоговая зарплата учителя зависит от стажа его работы, наполняемости класса (преподавательской нагрузки), от того, занимается ли он классным руководством, проверяет ли тетради, получает ли надбавку за престижность работы и, конечно, от категории. Немаловажную роль в квалификации учителя играет его самообразование и результаты аттестации. Летом этого года Кабинет министров ввел новую тарифную сетку оплаты труда педагогов. В министерстве образования Украины пообещали, что в 2020 году учителям повысят зарплату на сумму от 20% до 70% в зависимости от их позиции.



Анна также констатирует: не все молодые учителя остаются в профессии. Ей тоже было тяжело – особенно курировать старшеклассников. Тем не менее, она «выпустила» 12 юношей и девушек, из которых 8 хотят стать преподавателями и планируют работать в Дружковке. А когда-то саму Анну вдохновила ее классная руководительница.

Молодая учительница выступает за компьютеризацию школ. Ее предметы – история права и гражданское образование. Например, чтобы поиграть в мэра города на уроке, гораздо проще заглянуть в гаджеты. При этом Анна считает, что не всегда техника выручит педагога. Иногда нужно просто встать из-за парты, сменить локацию для урока, иногда, наоборот, призвать детей к усидчивости.



Учительница понимает, что сельским школам сегодня приходится нелегко. И чтобы улучшить условия преподавания в своей школе, она написала уже несколько проектов по теплоизоляции школы и замене стеклопакетов. Оба не прошли – девушка говорит, что у нее и ее школьных коллег пока нет опыта написания грантовых проектов. Но это не последняя инициатива Колесниковой. Кроме стремления помочь своей школе финансово, молодая учительница взялась за досуг и активизм своих учеников.



«Семь лет назад в поселке закрыли клуб молодежи и оказалось, что местным ребятам просто некуда пойти, чтобы провести досуг. Сообща с организацией “Новая Дружковка” мы открыли платформу общественных инициатив Look. Около года мы были инициативной группой. У нас нет своего помещения. Раскачивая ребят и себя, мы начали подключаться к разным проектам. С октября 2018 года существует общественная организация “Твій формат”», - рассказала Анна.

Среди первых инициатив молодежи поселка были экологические акции, спортивные и культурные фестивали.



В школе тоже все начиналось с малого: на вырученные деньги от собранного пластика или макулатуры старшеклассники покупали какой-нибудь спортивный инвентарь. Ребята самостоятельно обустроили для себя волейбольную площадку.

Затем сельские старшеклассники впервые поучаствовали в тренинге на тему гендера. Аналогичный тренинг на тему толерантности теперь планируют провести для преподавателей. Дальше – больше: все желающие могли поучаствовать в Школе Амбассадоров мира – проект реализован при поддержке ПРООН для молодежи Донетчины. Сегодня Анна вместе с коллегами из других организаций работает над разработкой занятий по безопасности для детских садов и начальных школ.