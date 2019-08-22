Не «Синий кит». Жизнь молодежи в провинции Донбасса

Константиновка – небольшой украинский город, за пределы которого в сторону оккупированного Донецка уже пять лет не ходят поезда. Город, чей промышленный потенциал сегодня продолжает угасать. В адрес таких городов Донбасса принято говорить «депрессивный». Но далеко не все жители города сегодня считают его таким. Особенно удивляет то, что хоть и минимальное, но все же развитие города замечает местная молодежь. Более того, старшеклассники и студенты готовы содействовать этому развитию. У некоторых получается. Конечно, речь идет не о восстановлении того самого промышленного потенциала Константиновки. И даже не о среднем бизнесе. Пока что активная молодежь города создает и развивает культурное пространство, в котором будет интересно, прежде всего, им и таким, как они. Именно так в Константиновке появились «Свободное пространство Druzi» («Вільний простір Druzi») и социальный спортзал «Вільбрус».



Druzi («Друзі») – это небольшое помещение, в котором все желающие могут разнообразить свой досуг – здесь не только общаются, читают книги и играют в видеоигры или «Мафию». Время от времени организация проводит обучающие семинары и мастер-классы, например, уроки игры на электронной гитаре или курсы по веб-дизайну.



Все мероприятия бесплатные – организация существует благодаря грантовой поддержке.



Переселенка из Красногоровки Елизавета Чудновская в этом году стала студенткой краматорского вуза, а пока училась в школе, администрировала работу «Друзів». Девушка хочет заниматься веб-дизайном.

«Друзі» расположились на левом берегу Константиновки в жилом доме, построенном в 30-е годы прошлого столетия. Организация арендует коммунальное помещение за символическую гривну, оплачивая коммунальные платежи.



До молодежной платформы здесь был кинотеатр «Спутник». Сегодня в городе нет ни одного работающего коммерческого кинотеатра. Ближайшие находятся в соседних Краматорске и Славянске. Альтернативой стали бесплатные киносеансы, которые можно посмотреть сидя на ступеньках бывшего кинотеатра им. Ленина. Здесь показывают, как популярные голливудские фильмы, так и артхаус.

«Кіносхідці» - одна из самых популярных летних затей «Друзів». Кроме показов кино под открытым небом проходят фестивали, воркшопы, литературные вечера и обычные «посиделки».

На счету у платформы несколько рейвов и музыкальных фестивалей.

И все же организация работает не только в направлении развития культурной среды в городе. К примеру, в прошлом году 22 человека прошли образовательную десятимесячную программу по развитию малого предпринимательства. Из них пятеро человек получили по 5 тысяч долларов на реализацию своей бизнес-идеи.



Команда «Друзів» состоит из 11 человек. Число волонтеров постоянно меняется. В основном это старшеклассники и студенты. Название платформы вполне себя оправдывает – друзья зовут друзей и круг активистов расширяется. К тому же платформа дружит с такими же молодежными организациями из других городов – «Теплица» в Славянске, «Вільна хата» в Мариуполе, «ХалваХаб» в Дружковке и другими. Идейной вдохновительницей для ребят стала Наталья Сосницкая, которая и основала вместе с Сергеем Мирошниченко платформу.



По словам Елизаветы, в 2016 году многие горожане не понимали принцип работы пространства. Старшее поколение сначала не восприняло подобные молодежные инициативы.



«Люди боялись поначалу, думали, что мы секта. Из-за нарисованного кита на стене в нашем помещении к нам даже приходила милиция. Тогда как раз в сети активно обсуждали игру «Синий кит» и кто-то подумал, что мы занимаемся подобным», - вспоминает волонтерка.



Девушка признается, что за прошедшие два года, команда «Друзів» время от времени опускала руки из-за того, что их старания оценивают далеко не все. Волонтеры пытаются развивать городские локации для отдыха, но иногда встречают сопротивление неизвестных вандалов. Заброшенные места, ставшие арт-площадками, со временем снова становятся заброшенными. Вероятно, срабатывает теория разбитых окон.



Наталья Сосницкая, в свою очередь, отмечает, что горсовет Константиновки на сессии не сразу оценил важность такого пространства для местной молодежи.



«В 2016 году далеко не все понимали, что такое молодежное пространство, чем там занимаются. С первого раза не проголосовали. Мне пришлось выступить перед местными депутатами, чтобы объяснить все», - рассказала Сосницкая.



Сегодня городской совет помог «Друзям» получить на льготных условиях второе помещение, которое гораздо больше первого. Оно требует ремонта и ухода, но если у организации получится, то в Константиновке в следующем году может появиться еще одна локация для проведения разных мероприятий. Здесь же платформа сможет развивать социальный бизнес, чтобы не быть зависимыми от грантов. Например, открыть небольшое кафе.



Для поддержки и развития общественных инициатив в городе организация планирует создать общий фонд и объявить сбор денег.



На некоторых активистов «Друзів» Наталья повлияла весьма внушительно: 17-летняя Екатерина Сорбат и 19-летний Александр около года назад выиграли грант на обустройство и развитие социального воркаут-зала «Вільбрус». Основательница «Друзів» убедила ребят участвовать в программе «БУР» Львовской образовательной фундации.

«Это был десятидневный интенсив в Карпатах. Участников обучали всему, что касается развития своих инициатив: рекламе, пиару, составлению бюджетов, написанию грантовых заявок и так далее. Организаторам, вероятно, понравилась наша заявка. Нам же нужно было в очень сжатые сроки, за неделю, расписать концепт проекта, потому что изначально он не был четким, это была лишь задумка», - рассказала Екатерина.



«Вільбрус» также реализован за грантовые деньги, но они были потрачены лишь на ремонт помещения, установку оборудования и запуск зала.

Воркаут-зал начал приносить минимальный доход, за счет которого и продолжает работать по сегодняшний день. Небольшое помещение на территории неработающего спорткомплекса «Олимп» арендуют на коммерческой основе. С городским советом эта организация пока не имеет общих дел.

«Мы обошли общение с местной властью. Это частное, а не коммунальное помещение, которое мы арендуем. Но мы искали коммунальные помещения. Городская власть дала наводку на школы, которые в свою очередь не могли принять нас к себе, потому что стационарное воркаут-оборудование будет мешать проведение уроков физкультуры», - пояснила девушка.

В городе нет спортзала, который бы подходил под нужды воркаута. Поэтому любители этого вида спорта, среди которых Александр, методично и долго занимались на улицах города. Но многим этого оказалось мало – нет развития в виде соревнований и нет нормального оборудования. После того как в городе прошел турнир Street Workout Pro, ребята решили, что специально оборудованный зал будет востребован в городе.

В летнее время зал посещают 10 человек. Александр помогает им составлять спортивные программы и обучает технике выполнения разных упражнений. В зал принимают детей в возрасте от 13 лет. Одно занятие стоит 30 гривен. Чуть дешевле можно купить абонемент на 12 занятий. Ребята говорят, этого хватает, чтобы выйти «в ноль» летом, но понимают, что нужно стремиться к большему. Тем более, что зимой содержание зала обойдется гораздо дороже.



«Изначально мы задумывались над тем, чтобы быть бесплатной платформой, но быстро поняли, что тогда у нас не будет денег на самообеспечение, аренду помещения, оплату коммунальных услуг», - рассказала Екатерина.



Она добавила, что у «Вільбруса» как у социального проекта есть задача: «Мы не нацелены вырастить из ребят суперспортсменов. Мы хотим показать, что у молодежи есть возможности и их нужно развивать».



Для себя Екатерина решила, что опыт «Вільбруса» поможет ей в дальнейшем избежать «шишек» в построении серьезного бизнеса. Она не исключает, что когда-нибудь сможет открыть свой спортзал. Но пока Александр учится в местном индустриальном техникуме на 4-м курсе, а Екатерина – в местном медицинском колледже на 2-м. Они оба хотят вывести «Вільбрус» на новый уровень, но понимают, что в этом им снова понадобится грантовая помощь.