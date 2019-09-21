Ленивая журналистка спасет нас от фейковых экспертов

Если вы когда-нибудь видели в разных телепередачах одного и того же эксперта, который одновременно комментирует и международную политику, и сельское хозяйство, значит вы стали свидетелем некачественной работы журналистов. Эксперт, «кочующий» в разных статусах по телеканалам и другим метеоплощадкам, не может вызывать доверие у аудитории по одной простой причине – он не может знать всего.

Такое мнение высказал Игорь Розкладай, представитель Центра демократии и верховенства права (CEDEM) в Харькове во время дискуссии на «Донбасс Медиа Форуме». По мнению юриста, именно такие «эксперты-кочевники» подрывают у аудитории доверие к СМИ и к ценности экспертного мнения как такового. Он выделил несколько ошибок, которые допускают украинские медиа в работе с экспертами:

Если журналисты берут комментарии у фейковых экспертов, то по сути нарушают базовые профессиональные стандарты: достоверность, точность, сбалансированность.

Неправильное титрование: зритель не всегда понимает, кого он слушает.

Несоблюдение баланса мыслей в эфире.

Розкладай напоминает: журналисты должны регулярно проверять базу экспертов, к которым они обращаются за комментариями, ведь те в любой момент могут стать ангажированными.



Но эксперты в кавычках – это проблема не только украинских медиа. С ней сталкиваются журналисты всего мира.



Старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель поделился своим опытом работы с немецкими медиа. Главной проблемой фейковых экспертов в Германии он считает прокремлевский нарратив. Именно поэтому его организация не дает комментариев российским государственными СМИ. У российских медиа в Германии есть свои «фанаты», отмечает Грессель, но их немного – «это старшее поколение, консервативное левое крыло, которое сочувствует России».



«У нас, разумеется, есть последователи российской пропаганды и они говорят о нас, как об американских конспираторах. Разделение фейковых новостей от настоящих происходит через отмывание, проверку информации», - подчеркнул Грессель.



Прокремлевские нарративы, по его словам, пытаются удержать любую экспертную дискуссию на мелком уровне. Это делается для того, чтобы зритель или слушатель в конце концов не получил новой полезной информации.



Ученый выделил три категории экспертов, которых можно встретить на немецком телевидении:

Те, что занимаются пропагандой политики Кремля. Полуэксперты, у которых есть опыт, но нет актуальных ценных знаний. Это бывшие политики, журналисты, которые доносят мейнстримовые месседжи, смешивая их с нарративами желтых медиа. Профессиональные эксперты.

Но каким должен быть настоящий эксперт?



Редактор немецкой газеты BILD Юлиан Репке дал довольно простое определение этому понятию: «Эксперты - это люди, которые имеют конкретные знания на конкретные темы».



Но Репке предупреждает, что эксперт не обязательно должен быть нейтральным. И он не должен думать так, как думает зритель или журналист. Редактор BILD констатирует, что сегодня абсолютно все политические эксперты имеют свое «расписание», то есть они предвзяты.



«Политически мотивированные издания и журналисты проводят интервью с политически мотивированными экспертами. Наивно полагать, что это не так. И журналисты ничего не могут с этим поделать», - высказался Репке.



Выходом из ситуации он назвал перекрестную проверку спикеров. К тому же, Репке считает, что журналист сам должен быть «немного экспертом».



«Очень много тем, но нужно быть узкопрофильными. Изучайте тему самостоятельно и смотрите за рамки того, о чем вам рассказывают эксперты», - посоветовал Репке журналистам.



Он описал работу своего издания в Сирии и на Донбассе.



«Когда около трех лет назад Россия зашла на территорию Сирии, она заняла информационное пространство и назвала себя главным коммуникатором с медиа. То есть она сказала: «все, чего мы не говорим – неправда, верить можно только нам». Большинство газет и редакций действительно воспринимают на веру сообщения представителей России, отправляя своих корреспондентов в Сирию. Но как правило, невозможно поверить на слово в случае, если показывают только то, что выгодно одной стороне. Поэтому у нас в Сирии есть свои источники. Это не просто журналисты. Они также иногда выступают активистами и одновременно могут быть медиками. Это делает из них хороших экспертов. Чтобы, к примеру, проверить местонахождение группы переселенцев в Сирии, мы ищем визуальные доказательства того, что они находятся именно там», - рассказал Репке.

Берлинский медиа-эксперт провел свое исследование журналистики на Донбассе. Для того, чтобы добывать сюжеты от людей у линии фронта, редакция BILD ищет берлинцев, которые посещают регион. К примеру, у издания есть фильм о том, как скрипачка из Берлина четверть года проводит у линии соприкосновения - живет в разрушенных домах вместе.



BILD не коммуницирует с группировками «Л-ДНР». Репке рассказал, что в 2014 году у газеты возникли проблемы с людьми, которые де-факто контролируют часть Донбасса – им не понравилось то, о чем пишут журналисты издания. Самому Репке в 2015 году передали, что не хотят его видеть в Песках, куда тот собирался поехать, чтобы снять сюжет.



Оксана Романюк, исполнительная директорка общественной организации «Институт массовой информации», согласна, что журналист тоже должен быть экспертом.



«Для профессионального роста журналиста, для того, чтобы он больше зарабатывал, важно, чтобы он профессионально разбирался в одной-двух темах. Тогда он сможет задавать конкретные вопросы по этим темам, знать нужных экспертов, и он будет реальным профессионалом», - считает Романюк.



Она добавила, что часть украинской медиа-среды обленилась и вовсе не ищет экспертов. В этом украинская журналистика существенно отличается от немецкой: прежде чем проверять экспертов на профессионализм, сначала нужно их найти и поинтересоваться их мнением.



«Эксперты делают украинских журналистов несчастными. У них нет мотивации искать экспертов. Перед выборами мы анализировали ситуацию и выяснили, что было очень много проплаченных экспертов. К тому же есть проблема гендерного характера. Среди экспертов в украинских медиа лишь 24% - женщины. В 2016 году ситуация была еще хуже – 13% женщин-экспертов были представлены в СМИ», - отметила Романюк.



Чтобы ленивых и несчастных журналистов стало меньше, в Украине существуют инициативы, которые помогают медиа находить экспертов. Например, по такому принципу работает сервис HelpSMI. Впрочем, база экспертов не в силе решить проблемы украинских СМИ, если речь идет о неизбежной ангажированности и конкретных политических проектах.