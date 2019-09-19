Журналистика в зоне войны: лавировать, не разжигать и страдать?

В любом вооруженном конфликте первой жертвой становится правда, затем страдает независимость журналистов, которые освещают этот конфликт. Такой тезис прозвучал во время дискуссии зарубежных и украинских журналистов на «Донбасс Медиа Форуме», который прошел в Харькове 5-6 сентября. В дискуссии участвовали итальянская журналистка Франческа Борри, которая долгое время освещала арабские конфликты, представительница организации «Reach All Women in War» Мариана Катзарова, главный редактор ОТВД Алексей Мацука и экс-заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Вопрос независимости и непредвзятости журналиста во время войны актуален для Украины уже пятый год. Порой цена профессионализма оказывается слишком высокой – можно оказаться в заложниках, пострадать психологически или погибнуть не только за высказанное мнение, но и за объективное освещение событий.



«Новости Донбасса» собрали главные тезисы зарубежных коллег и экспертов о том, как журналистам непредвзято «балансировать» в таких условиях, не разжигать конфликт еще больше и выполнять свою работу качественно.





Александр Хуг поделился размышлениями о том, как данные собранные мониторинговой миссией ОБСЕ на Донбассе могут помочь не только журналистам, но и гражданскому населению. Например, медиа могут воспользоваться фактами, которые фиксируют наблюдатели. Особенно, если сами журналисты не имеют доступа к тем или иным территориям. Помимо этого, данные ОБСЕ могут помочь в расследовании преступлений на Донбассе, в том числе, военных. К тому же факты, собранные СММ ОБСЕ, могут стать подспорьем для того, чтобы улучшить жизнь мирных жителей, особенно тех, кто нуждается в гуманитарной помощи. Хуг отметил, что в журналистских материалах о конфликте на Донбассе он видит нехватку сочувствия к людям, которые пострадали по обе стороны линии соприкосновения.



«В Украине уровень беспристрастности журналистов во многом зависит от вопроса их безопасности. Украинские СМИ не имеют открытого доступа к неподконтрольным территориям, а быть непосредственно на месте событий очень важно. Журналисты должны бороться за право доступа к закрытым территориям», - считает Хуг.

При этом он подчеркивает: проблема не только в предоставлении безопасности этим журналистам, но и в том, какими могут быть последствия такого визита, когда они вернутся домой. Если у медиа нет возможности работать на неподконтрольной территории бывший руковдитель СММ ОБСЕ советует прибегнуть к другим методам сбора информации: проводить расследования на основе открытых данных или обращаться к информированным источникам. И снова СМИ упираются в вопрос безопасности, ведь информированным источникам тоже нужна защита.



«Если вы хотите доказать систематичность преступлений, но опасаетесь за свою безопасность, необходимо кооперироваться с другими коллегами», - предложил Хуг журналистам.



Мариана Катзарова работала в ходе двух чеченских кампаний. К тому же она посетила Косово, Боснию и Колумбию. На Донбасс она приезжала в 2014-2015 годах в составе миссии ООН по правам человека.



Она продолжила мысль Александра Хуга о том, что журналист в Украине может подвергнуться давлению со стороны правительства или общественности после визита на неподконтрольную территорию Донбасса. Ведь за ним может быть «тень» - он был по ту сторону. Это может произойти после того как журналист, побывавший в Донецке, вдруг выскажет критику в адрес украинской власти. Если он, конечно, не будет подвернут преследованиям со стороны незаконных вооруженных формирований и свободно вернется домой. Ведь подобные прецеденты уже были.



Мариана Катзарова рассказала, что была одной из первых представительниц международного сообщества на Донбассе, когда начался конфликт. У нее был негативный опыт общения с боевиками, она стала свидетельницей человеческих страданий и непонимания этих страданий со стороны чиновников. Например, она описала то, как сложно пожилой женщине в подвале под обстрелами, без доступа к интернету оформить электронный пропуск через КПВВ. В ответ на замечания и рекомендации в Киеве правозащитнице задали вопрос: «Вы – русская?».



Катзарова подчеркивает, что негативно воспримут и донецкого журналиста, который приедет освещать события на подконтрольную территорию. К тому же у него могут возникнуть проблемы с украинскими правоохранителями при пересечении линии разграничения.



«Я не могу привести позитивный пример того, как журналисты в условиях войны могут сохранять свою независимость. Идеальным примером освещения событий войны была Анна Политковская, но как вы знаете, она была убита. Не только она. Была серия убийств журналистов, которые честно освещали чеченскую войну», - высказалась журналистка.



Она также напомнила, что в войнах разжигание ненависти и вражды базируется на разделении людей на своих и чужих.



«Правда - первая жертва каждой войны. Очень важно найти консенсус в том, какой язык мы будем использовать. Потому что в конфликтах есть разделение на «наших» и «ваших». Я видела, как объединились чеченские и российские матери. Но СМИ почти не освещают эту тему. А ведь им есть, что сказать: и украинским, и российским, и донецким, и луганским», - добавила Катзарова.



Она убеждена, что международное сообщество должно поддерживать журналистов, которые освещают конфликты.



«Я думаю, стоило бы создать орган, нечто вроде совета, который бы находился в Брюсселе и был бы частью европейских институций. Миссией этого совета была бы защита журналистов, работающих на Донбассе и тех, кто освещает коррупционные схемы на подконтрольной территории страны. Данный орган мог бы предложить свою помощь в упрощенной оформлении визы, чтобы оперативно спасти жизнь человеку. Необходима быстрая реакция», - заявила Катзарова.



Она отметила, что понимает сверхидеалистичность такой инициативы, но подчеркнула, что среди зарубежных политиков у нее есть сторонники.



Франческа Борри считает, что невозможно быть журналистом, не попав при этом в опасную историю, освещая войны и конфликты. Но журналистка подчеркивает: нужно понимать, стоит ли игра свеч.



Борри рассказала, что была на Донбассе еще до начала вооруженного конфликта – в апреле 2014 года.



«Я приехала на Донбасс, имея сирийский опыт. У меня есть преимущество сравнивать эти конфликты между собой. Я читала о событиях на Майдане и о Донбассе, но я не получила необходимой информации, которая бы пригодилась на месте. Конфликт освещен наиболее худшим образом, что я наблюдала за последнее время. Мне говорили, что Донбасс станет новой Боснией. Я не понимала тогда и не понимаю сейчас, почему так должно стать. Я не вижу смысла, зачем вам воевать друг с другом. Это самый бессмысленный конфликт, который я видела», - признается журналистка.



Она пояснила, что из СМИ узнала о Донбассе совершенно не то, что увидела на месте. Борри считает, что виной всему стали безответственные журналисты, которые показали яркие эпизоды войны и тем самым разожгли конфликт.



«Когда ты пишешь о войне, ты должен писать истории, но у меня было ощущение, что мы высасываем эти истории из пальца. Это безответственная журналистка, которой не должно быть», - считает Борри.



Она подчеркивает, что абсолютно все журналисты, освещающие конфликт, должны выдерживать дистанцию.



«Я как неместная, международная журналистка, приезжая в страну, беру в команду местного фотографа. Это дает оптимальный микс знаний местных реалий и взгляда со стороны. Мне кажется, что журналистика - это комбинация правильного времени и правильной дистанции. Я говорю о дистанции не только местных журналистов, но и международных», - добавила Борри.



Она привела два стиля журналисткой работы во время вооруженного конфликта.



«Классика мейнстримовых медиа состоит в том, что мы пишем одно предложение в стиле одной стороны и другое предложение – в стиле второй стороны. Такой стиль непредубежденности в журналистике мы видели при освещении сирийских конфликтов. Но есть еще один, на мой взгляд, самый наихудший, когда мы уклоняемся от политики и концентрируемся только на гуманитарных вопросах. Наш текст заводит нас к тому, что мы описываем страдания мирного населения. Это один из способов перестать быть значимыми медиа», - рассказала журналистка.



Журналисту, особенно иностранному, нужно как можно больше времени проводить на месте для того, чтобы понять суть конфликта, отмечает она.



«Останься на месте подольше и тогда ты напишешь две статьи, которые представляют точки зрения разных сторон. По мере того, как ты все больше погружаешься в конфликт, ситуацию, ты понимаешь, что не существует черно-белых тонов. Основной тон – серый», - говорит Борри.