Собака на ужин и другие мифы, которые придется развеивать нашим детям

Милана Турик и Александра Сивер создали триптих коллажей, в котором перед зрителем предстает концептуальная игра. В проекте проводится параллель между восточным миром и востоком Украины.

«У меня здесь спросили, едят ли на Луганщине собак?», - говорит школьница из Северодонецка Диана Федорова, которая с группой ребят отправилась в культурный лагерь на Закарпатье.



«Я улыбнулась, сказала, что нет. Но теперь я размышляю и думаю над этим. Наверное, они считают, что мы на такое способны», - добавила Диана. Школьница присоединилась к культурно-образовательному проекту «Медиа-Арт Резиденция» со сверстниками из прифронтовых городов Луганской области. Двенадцать дней небольшая группа старшеклассников отдыхала в горах и слушала интенсив лекций о современном искусстве, постмодернистских практиках и медиаграмотности. В итоге школьники предложили свои культурные мини-проекты. История о съеденной собаке тоже стала частью детского проекта.



«Меня немного шокировало то, что многие дети не знают, что происходит в стране, - рассказал культуролог, исследователь постмодерна Александр Кроликовски. - Многие из них живут в сфабрикованном информационном поле».



Он, как и его коллеги, которые тоже работали с детьми во время мини-исследования, понял, что украинские подростки живут в альтернативной медиа-среде.



«Мы говорим о малых городах, поселках, селах по всей Украине. О чем сегодня пишут местные СМИ: украли, зарезали, прорвало водопровод… Детям это неинтересно. Это во всех регионах проявляется. Дети и подростки защищаются. По нашим наблюдениям, детей, рожденных после 1998 года, почти нет в Фейсбуке. Они преимущественно сидят в Инстараме и Телеграме, потому что это две социальные сети, которые позволяют настраивать свою ленту новостей - руководить собственным медиадискурсом. Они подписываются на то, что хотели бы видеть в своей жизни, а не на то, что их окружает в их регионе», - делает вывод медиа-эксперт Евгений Бондаренко.



Но внеклассные уроки современного искусства, даже в контексте лекций о постмодерне, не получится провести, не зацепив тему украинских реалий.



«Когда мы работали, и во время лекций, и во время занятий, мы поняли, что дети не знают новейшую историю Украины. Они не знают, из-за чего и как произошел Майдан, что было первым – Крым или Донбасс. Мы поняли, что кроме того, что мы должны нести им новые знания, мы должны им рассказывать, а как живет Украина и что с нами происходит здесь, а не в медиапространстве, в котором они существуют», - считает инициаторка проекта Ксения Васильева.



Кураторы говорят, что дети «защищаются» не только от информации о военных действиях и политических процессах в стране. Бондаренко считает, что украинскому медиа-пространству не хватает образовательных проектов для украинской молодежи. К примеру, полезной была бы пошаговая информация о том, как открыть и вести собственный бизнес.



«Если вы спросите у молодого поколения, как заняться предпринимательской деятельностью в Украине, вы натолкнетесь на коллапс», - говорит Бондаренко.



А это, в свою очередь, по его мнению, приводит к тому, что молодежь выезжает за границу учиться и работать.



Бондаренко был вынужден выехать из Крыма после аннексии. Он признается, что лишь после того как потерял свою землю, понял, что Украине не хватает идеологического менеджмента. А до этого украинцы будут жить чужими мифами и верить в фейки про «распятого мальчика». Это еще одна медиа-среда – она не соприкасается с реальностью и тем более далека от информпространства украинской молодежи.



«Мы исследовали фейк о славянском мальчике. Но если эта реальность не существует, почему мы о ней говорим? Ведь цель фейка - не поверить в то, что славянский мальчик был, а создать определенный диссонанс, чтобы люди не доверяли ничему и попали в информационный коллапс. Когда украинские военные заходили в села, освобождали города, местное население не знало, как реагировать на украинских военных. Они видели тех, кто их спасает, помогает им гуманитаркой, но фейки о двух рабах, славянском мальчике и прочем создали диссонанс», - пояснил эксперт.



Он привел еще один пример: «На Луганщине существует миф о том, что до Советского союза у Луганской области нет никакой истории, связанной с Украиной. Если вы попросите рассказать об этом регионе, большинство будет говорить о Второй мировой войне, феномене Ворошилова, но мало кто расскажет об истории Луганщины до советских времен».



Бондаренко называет это явление мифом.



«Потому что, если нет связи с территорией, мы быстро готовы повестить на другой медиа-дискурс… Это мифы о том, что перспектив очень мало в Украине, страна не хочет обеспечивать своих граждан и так далее... Северодонецк, например, до сих пор живет в состоянии города, где есть одно большое предприятие "Азот" и больше нет ничего. Нам же нужно задавать вопрос: чем мы можем быть, если не заводами и шахтами. Даже если восстанавливать "Азот", то не государственной программой, а благодаря бизнес-модели. Но, кто это будет делать, если у людей нет связи с территорией. Нам нужно понять сакральный смысл наших территорий», - считает Бондаренко.



Ситуацию осложнил военный конфликт. Эксперт считает, что у украинцев нет представления о том, как будут реинтегрированы Луганская и Донецкая области. Причиной тому опять же отсутствие связи со своей территорией.



Территория гуманизма



Диану Федорову удивил вопрос о собаках, и школьница провела исследование. Она нашла в интернете видео, на котором боевики «ДНР» готовят шашлык из собаки. Видео попало в сеть весной 2015 года. На записи люди в камуфляже говорят, что им нечего есть, поэтому они едят уже не первую собаку. Видео сопровождается кадрами убитого животного. Школьница сделала ироничный видеоответ: луганские ребята не едят собак. Свой проект она назвала «Пограничники гуманизма».

«Некоторые люди думают, что на Луганщине все едят собак. Но для меня и моих знакомых собака остается другом. Отношение к собаке является границей гуманизма», - пояснила она.



Культуролог Александр Кроликовски говорит, что за время работы с подростками стал свидетелем не одной дискуссии - создавая проекты, дети спорили между собой не только о культуре, но и конечно, о войне. Итогом стала стритарт-аллюзия на работу Бэнкси.



«Когда тебе 15-16 лет, ты намного смелее. Дети исследовали работы Бэнкси и сделали свою – украинский военный, который стреляет цветами», - рассказал Кроликовски.



Культуролог подчеркивает: несмотря на то, что работа выглядит провокационной, она несет в себе уважение.

«Было интересно наблюдать, как внутри команды в ходе дискуссии некоторые участники меняют свое мнение, исследуя политическую ситуацию. Некоторые в принципе поняли роль военного, который фактически несет в себе смерть, но стремится к миру», - поделился мнением Кроликовски.



Стрит-арт и ролик о гуманизме – не единственные проекты, придуманные подростками Луганщины. Конечно, все они исключительно локальны и созданы по принципу «молодежь для молодежи». Но, может именно такая модель творческих детских лагерей поможет реинтегрировать Донбасс? Ведь в оккупированных Луганске и Донецке уже подрастает поколение, которое учат по российским учебникам. И пока не поздно, дети по разные стороны линии соприкосновения, общаясь друг с другом, смогут тоже развеять пару-тройку мифов друг о друге.