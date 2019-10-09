Дороже и сложнее. Почему врачи Донетчины не уверены, что готовы к реформе «вторички»

В Мариуполе накануне «второй волны» медреформы врачи нескольких больниц опасаются, что останутся без работы. Чиновники утверждают, что это неправда, но не могут дать полный ответ на вопрос, что ждет городскую больницу №5 после слияния с «девятой» больницей. Волнение врачей постепенно передается и их пациентам. Чтобы разобраться, что происходит, нужно понять суть реформы вторичного* (специализированного) звена.



*Диагностика и лечение заболеваний в больницах общего профиля.



Автономия и реорганизация украинских медучреждений – это одно из условий реформы. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не будет финансировать малопрофильные больницы. Именно для того, чтобы создать многопрофильное медучреждение городская власть Мариуполя решила объединить медико-санитарную часть работников департамента морского флота больницы №9, городские больницы №5 и №10, а также Городской центр здоровья. Все они должны быть административно подчинены городской больнице №9. После этого «девятка» должна подписать договор с НСЗУ.

В конце сентября городская власть пообещала врачам больницы №5, что никого не уволят и даже территориально оставят прежними места их работы. Но потом выяснилось, что судьба помещений горбольницы зависит от дальнейшей реформы в 2020 году. В департаменте здравоохранения Мариупольского горсовета объяснили, что, несмотря на возмущения медработников и их пациентов, другого пути у больницы №5 нет – ее необходимо реорганизовать. Пока работникам больницы предложили написать заявления о переводе в другое медучреждение. Чиновники обещают, что медики получат все трудовые гарантии по закону, и без работы они не останутся. А врачи в свою очередь возмущаются переменами.







Пациенты беспокоятся, что семейные врачи, которых многие выбирали по территориальному принципу, «разбредутся» по разным больницам. Если так произойдет, пациент может в любой момент заключить декларацию с другим врачом и тем самым расторгнуть декларацию с прежним. На этом недовольство пациентов не заканчивается – они переживают, что рано или поздно поликлиники с узкопрофильными специалистами не станет для жителей всего Ильичевского района.



Что еще нужно для реформы «вторички»



В основе реформы лежит перераспределение средств, а вслед за ним – улучшение услуг, которые должны стать бесплатными не на словах, а на деле. За услуги медучреждений «вторички» заплатит государство. Окончательный перечень бесплатных медицинских услуг станет известен позже. На днях стало известно, что Национальная служба здоровья Украины будет выплачивать медучреждениям за роды – 8,5 тысяч гривен, за лечение инфаркта - 15,8 тысяч гривен, инсульта – 19,5 тысяч гривен.



После того как стартовала реформа, больницы и работники первичного звена получают деньги из двух источников: государственный и местные бюджеты. Как правило, город оплачивает коммунальные услуги, которыми пользуются больницы, а государство финансирует часть медицинских программ. По такой же схеме будут наполняться бюджеты медучреждений вторичного звена. Но чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансово покрывала часть медицинских услуг, учреждения должны подготовиться – выполнить ряд требований. Первое требование - автономизация - принесло негативные плоды, как например, в Мариуполе. Так звучат остальные условия:

Обеспечить себя компьютерной техникой

Подключиться к центральной базе данных электронной системы здравоохранения

Иметь действующую лицензию

Заключить договор с НСЗУ

Те больницы, которые не заключат договоры с НСЗУ, будут вынуждены самостоятельно искать источники финансирования, государство не будет выделять им деньги.

Почему больницам Донетчины тяжело



Реформа вторичного муровня медицины в Украине должна стартовать не с января 2020 года, как планировало правительство, а с апреля.



Отсрочка - не инициатива нового министра Зоряны Скалецкой, а констатация факта – далеко не все украинские медучреждения готовы к запуску реформы. Донецкая область не стала исключением. К концу июня глава департамента здравоохранения ДонОГА Юрий Узун перечислил целый ряд нерешенных проблем.



Пока Донецкая область не успевает выполнить все требования Национальной службы здоровья Украины. Например, только половина заведений «вторички» и «третички» области летом стали автономными (41 из 87). Большинство из них уже получили лицензии.



С компьютерами дела обстоят хуже – лишь около 40% медучреждений области приобрели технику. Например, в горбольнице №5 Мариуполя нет ни одного компьютера, а в горбольнице №9, которой подчинят «пятую», всего один компьютер. Также пока без единого компьютера работают городские больницы Покровска и Новогродовки.



Главный врач городской больницы №2 в Дружковке Сергей Нещотный говорит, что на пути к реформе отсутствие компьютеров создало реальную проблему. По словам главврача, больнице нужно около 40 компьютеров, в то время как город пообещал помочь десятью. Кроме этого, местный совет выделил больнице деньги на проведение сети.



Нещотный отмечает, что компьютеризация – это та «начинка», которую нужно устанавливать в больнице во время капитального ремонта. Так это было с городской больницей №1 в Дружковке.



«У нас этого нет. А с 1 января 2020 года надо уже заключать договоры с Центром здоровья (НСЗУ, - ред.). Мы не готовы, но надеемся на помощь департамента (местного горсовета, - ред.). Если первичное звено укомплектовывалось централизованно, то почему бы нам так не сделать?», - высказался главврач.



В департаменте здравоохранения ДонОГА отмечают, что компьютеризация необходима амбулаториям и поликлиникам, чтобы те бесплатно проводили диагностику заболеваний пациентов. Пока Кабмин не утвердил программу «Бесплатная диагностика». А компьютерами в полной мере обеспечены три городских больницы в Бахмуте, Краматорске, Константиновке и четыре районных – Волноваха, Марьинка, Александровка.



Но далеко не все больницы, у которых есть компьютеры, подключены к центральной базе данных. Информационные системы пока есть в больницах Бахмута, Угледара, Мариуполя, Селидово и Волновахского района. В большинстве другие городов области местные советы выделили деньги, правда, недостаточно, отмечают чиновники. В Славянске на компьютеры и внедрение информационных медицинских систем городская власть выделила почти 5 миллионов гривен, в Краматорске – 4 миллиона, в Константиновке – 1,2 миллиона, в Бахмуте – 366,4 тысяч гривен. Без городских денег на компьютеры остались больницы Авдеевки, Доброполья, Мирнограда, Покровска, Новогродовки.

Узун считает, что по сравнению с реформированием первичного звена, «вторичка» окажется сложнее и дороже.



«Если сравнивать с прошлым годом, от НСЗУ пришла субвенция на зарплаты врачам, обновление медицинской базы учреждений. Это ощутимо. Второй этап будет сложным и дорогим. На «первичке» заняты 925-930 человек – это примерно 17-18% от общего количества врачей, которых насчитывается в Донецкой области около 5 тысяч. И на «первичке» нет дорогого оборудования», - рассуждает начальник департамента.



Как правило, больницы, которые хотят получить новое оборудование или утеплить свои помещения, не имея денег в бюджете, делают ставку на поддержку от Государственного фонда регионального развития, Европейского инвестиционного банка, программы ПРООН и других. В Дружковке около 27 миллионов гривен Фонд выделил на капитальный ремонт городской больницы №1 и детского инфекционного отделения горбольницы №2.



Украинские больницы, большинство из которых долгое время были финансово несамостоятельными, сегодня нуждаются не только в компьютерах и специальных медицинских программах, но и в другом оборудовании.



Узун утверждает, что «с начала 2015 года из государственного бюджета не было выделено ни копейки на приобретение оборудования в Донецкой области». В основном платили городские и областной бюджеты, что, по его мнению, «не совсем правильно».



Как рассказал главврач дружковской больницы №2 Сергей Нещотный, благодаря донорской поддержке, медучреждения Донецкой области все же получают аппаратуру.



«За последние пять лет у нас, конечно, произошли большие сдвиги. Мы за 20 лет такого не получали. У нас и один из самых современных УЗИ-аппатратов и физиотерапевтическое отделение укомплектовано швейцарской, английской аппаратурой. Мы приобрели аппараты и для реабилитации. Много пишем заявок на участие в различных ПРООНовских проектов», - рассказал главврач.



Как отметил Нещотный, в ходе реформы реформы на больницу, которую он возглавляет, в дальнейшем ляжет большая нагрузка.



«Если раньше было четкое разграничение по участковым принципам, то сейчас мы обслуживаем весь город. Если будет создана территориальная громада, мы будем обслуживать ее целиком, - отметил Нещотный. - Например, два детских отделения будут обслуживать всю территориальную громаду. Это же касается единственного терапевтического отделения в городе».



Главный врач отмечает, что в условиях нехватки кадров, в Дружковке на амбулаторном приеме работают один окулист и один отоларинголог. При этом врач высшей категории, узкий специалист при 30-летнем стаже в Дружковке сегодня получает ставку от 4 до 5 тысяч гривен.

К медреформе Нещотный относится требовательно и видит свою модель изменений. К примеру, он выступает за строительство многофункциональных специализированных лечебных учреждений в центре каждого округа. О таких поликлиниках в Краматорске и Мариуполе областная власть Донетчины говорит давно, но пока это лишь проекты. В таком центре должны оказывать высокоспециализированную помощь – то, что называют третичной медициной. Но, как подчеркивает Нещотный, местные отделения закрывать нельзя.



«Где пенсионерам проходить курс лечения с гипертоническим кризом, с хроническими заболеваниями? На местах какие-то отделения должны оставаться. Хронически больные пациенты не смогут дома лечиться – им нужны инъекции, осмотры врача. Так что здесь тоже вопросы остаются. Семейный врач может консультировать по телефону, а помощь на дому подразумевает развитие неотложной помощи, но она приехала и уехала. Но что делать одиноким старикам? Например, врачи приехали, снизили давление, а к вечеру бабушке опять плохо», - рассуждает главврач.



Он, как и другие его коллеги по «вторичке», надеется на то, что реформа пройдет мягко. Страх перед радикальными переменами среди врачей вполне оправдан, ведь многие больницы Донетчины технически не готовы к реформе, а те что готовы, поджидает неизвестность.