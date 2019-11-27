Главный поставщик электроэнергии Луганщины хочет объявить себя банкротом. Что это значит?

18 октября Хозяйственный суд Луганской области возбудил производство о банкротстве ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), входящей в группу «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина. Процедура банкротства начата по инициативе самой компании, счета которой были арестованы из-за невыполненных обязательств перед государственным «Энергорынком». Исполнительный директор ЛЭО Андрей Колосов в беседе с «НД» рассказал о причинах решения компании, угрозах и нынешней ситуации.



Почему ЛЭО хочет объявить себя банкротом?



Из-за долгов. ЛЭО задолжал ГП «Энергорынок» около 5 млрд гривен. Львиную долю в этой сумме — 4,4 млрд гривен — составляют средства, которые предприятие не получило за поставки в отдельные районы Луганской области (ОРЛО). Суды неоднократно вставали на сторону государства в спорах с ЛЭО, в результате чего счета предприятия арестовывались «Энергорынком» для взыскания долгов.



С 2015 года Кабинет министров возложил на ЛЭО обязательства по поставке электроэнергии на оккупированную часть области. Поставки проводились до июля 2017 года, вплоть до решения Минэнерго их прекратить.



По словам Колосова, оплата за потребленную в ОРЛО электроэнергию составляла 12 — 13%. ЛЭО неоднократно обращалось в Министерство энергетики, НКРЕКУ и «Энергорынок» с просьбой ограничить объемы поставок в ОРЛО до уровня оплаты этих территорий, однако ответа не поступило.



В свою очередь, в «Энергорынке» обвиняют ЛЭО в игнорировании подписания актов купли-продажи разницы перетоков электроэнергии. В связи с этим, как заявляют в ГП, невозможно рассчитать объемы и стоимость электроэнергии, которая с 2015-го и до лета 2017 года поставлялась в ОРЛО.



«На данный момент остается неурегулированным вопрос о правильности расчетов объемов и стоимости разницы перетоков электроэнергии на неконтролируемую территорию Луганской области, которая куплена на оптовом рынке электроэнергии Украины "Луганским энергетическим объединением" с 1.05.2015 по 14.06.2017», — говорится в ответе регулятора.



Также отмечается, что расчеты не проводились, так как по состоянию на май 2019 года ЛЭО не уточнило, через какие точки перетоков электроэнергия подавалась в ОРЛО. Отсюда невозможно рассчитать и объемы.



Из соображений экономии в течение двух лет ЛЭО находилось на трехдневке: сотрудники не получали вовремя зарплату, с материалами и спецодеждой помогали люди и благотворительные организации. Параллельно с этим счета предприятия арестовывали по запросу «Энергорынка».



«Мы зашли в тупик и были вынуждены начать процедуру банкротства. Это позволило на какое-то время разблокировать счета. На сегодня предприятие работает, выполняет ремонтную программу текущего года, зарплаты выплачиваются в полном объеме», — отмечает Колосов.



С февраля текущего года, подчеркивает он, предприятие вернулось на 5-дневный график и полностью выполняет обязательства по оплате труда.



Лежит ли вся вина на предприятиях под контролем группировки «ЛНР»?



Не совсем. 600 млн гривен из 5 млрд — долг предприятий, расположенных на подконтрольной властям территории, а именно северодонецкого «Азота» Дмитрия Фирташа, а также Лисичанского и Попаснянского водоканалов.



«600 млн гривен — это задолженность с подконтрольной Украине территории. Все остальное — балласт, который предприятие не может платить: взыскать средства невозможно. У нас есть практика по Алчевскому меткомбинату. Отсужено порядка 1 млрд гривен, но даже то, что отсудили, мы забрать не можем», — отмечает исполнительный директор ЛЭО.



Попаснянский водоканал также оказался в критической ситуации из-за отсутствия поступлений с ОРЛО (95% воды перекачивается на оккупированные территории). Оплата этих денег могла бы улучшить положение дел ЛЭО с обслуживанием абонентов.



Зимой 2018-го энергетики даже выходили на пикеты под здания своих главных должников, преимущественно — коммунальных водоканалов.





Что будет с ЛЭО?



Ответа на этот вопрос пока нет и у руководства самого предприятия. Ситуация прояснится после собрания совета кредиторов в конце января: «Мы еще не понимаем, в каком составе будет совет кредиторов и какое он будет видеть будущее — банкротство или ликвидацию предприятия».



Обычным абонентам, не являющимся должниками, опасаться нечего — угрозы веерных отключений электроэнергии, в отличие от водоснабжения, в области нет. С 1 января обесточить могут только главных должников, в числе которых водоканалы Попасной и Лисичанска.



Как тогда взыскать деньги за электроэнергию в ОРЛО?



На сегодня единственной подходящей переговорной площадкой является Трехсторонняя контактная группа, однако несмотря на обращения ЛЭО переговорщики не поднимают данный вопрос в Минске.



«В Минске рассматривается только погашение задолженности по воде», — отмечает Колосов.



Решение вопроса по оплате ОРЛО за потребленную воду, в свою очередь, позволило бы Попаснянскому водоканалу оплатить около 140 млн гривен задолженности перед ЛЭО.



«Стратегически это не помогло бы. Но это могло бы решить текущую ситуацию с восстановлением сети. Мы могли бы направить эти деньги на улучшение качества электроснабжения», — резюмировал Колосов.