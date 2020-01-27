Новый дом для переселенцев. Как в Украине работают жилищные программы

Более 14 миллионов квадратных метров стоимостью 190 миллиардов гривен – это приблизительная потребность переселенцев и ветеранов АТО в Украине в жилье. Такие цифры недавно назвала глава Минветеранов Оксана Коляда, которая, как и главы других профильных министерств говорит, что это нереальные цифры для украинского бюджета. По данным министра, 400 семей переселенцев и 80 тысяч ветеранов АТО (ООС) нуждаются в жилье. Из 1,4 миллионов переселенцев лишь 12% живут в своих домах и квартирах. Для большинства именно отсутствие своего жилья и невозможность оплачивать аренду становится причиной, по которой они возвращаются домой на оккупированную территорию. Но среди переселенцев есть и те, кто служил в рядах ВСУ, и те, кто за свою активную гражданскую позицию попал в немилость группировкам «Л-ДНР». А это значит, что таким переселенцам пока некуда вернуться, потому что на малой Родине их скорее всего будут преследовать незаконные вооруженные формирования.

Весной 2018 года правительство приняло постановление №280, согласно которому некоторые участники боевых действий могут получить денежную компенсацию от государства. К ним относятся ветераны-переселенцы, которые стоят на квартирном учете и ветераны-переселенцы, которые получили инвалидность III-й группы.

В 2019 году государство по этой программе смогло выделить 62 миллиона гривен на жилищные потребности 59 семей ветеранов-переселенцев. По данным министерства социальной политики, в Украине насчитывается 2,5 тысячи переселенцев-участников боевых действий. Из них более 1,7 тысяч военных-переселенцев нуждаются в жилье, то есть для них нужно выделить около 1,9 миллиарда гривен. На 2020 год пока в государственном бюджете по данной программе заложены 305,1 миллионов гривен.

Но это не единственная категория военных и ветеранов, которые нуждаются в помощи государства. Так, по данным Минветеранов, в 2019 году в стране насчитывалось около 600 семей умерших и погибших (пропавших без вести) участников боевых действий и семей ветеранов, которые получили инвалидность I-II группы.

Евгений Никишин – ветеран АТО родом из Луганска. В 2014 году попал в плен во время боев за Иловайск (Донецкая области). В конце того же года Никишин был освобожден в ходе обмена пленными. В Луганске у ветерана осталась вся его прежняя жизнь. Он и вся его семья не могут вернуться домой.

«В Луганске у нас осталось абсолютно все, начиная от мотороллера, машины, гаража и заканчивая двумя квартирами. При чем, со мной вместе должны были бежать от террористов и российских оккупантов мои дедушка с бабушкой, мои мама с папой, потому что преследование возлегло на всю мою семью. И поэтому не только я потерял свою квартиру и то место, где я жил, но и моя мама, мой дедушка. То есть это проблема не одного человека, это проблема полноценной ячейки общества», - рассказал мужчина.

Уже шестой год Никишины снимают жилье в Киевской области, развивают частный бизнес, воспитывают ребенка. С 2018 года ветеран стоит в очереди на получение жилья от государства по 280-му постановлению.

Мужчина говорит, что статус военнослужащего, побывавшего в плену, никак не повлияет на место в очереди для получения жилья. Но этот статус (официально он называется так: «лицо пострадавшее от торговли людьми») помог Евгению получить помощь в восстановлении документов и консультацию психолога.

Квартирный учет и аренда жилья – главные условия, позволяющие Никишину как участнику боевых действий-переселенцу претендовать на жилье от государства.

«Ты становишься на учет в районе, потом потребу подает совбез на тебя, подает в министерство социальной политики, а министерство социальной политики - выше и выше... Потом из госбюджета выделяются средства, согласно потребе на этот год, опускается потреба в город, т.е. КМДА. Они распределяют уже по районам. Процесс происходит по принципу вертикали. И благодаря такому непонятному распределению, получить на местах эти деньги, ну, очень долго придется ждать», - рассуждает ветеран.

При этом он отмечает, что среди его знакомых сослуживцев есть те, кто уже получили жилье. Основной причиной, по которой процесс движется медленно, является ограниченное финансирование программы.

В министерстве по делам ветеранов понимают, что отчасти подобные программы правительства выглядят утопично.

Оксана Коляда считает, что Украина должна отойти от прошлых практик по предоставлению квартир разным группам населения, и подумать над тем, как улучшить жизнь переселенцев, приобщив их к жизни новых громад.

«Спустя 30 лет после вывода советских войск из Афганистана 8 тысяч воинов-интернационалистов в Украине до сих пор стоят в очереди на получение жилья. Это говорит о том, что система не работала и нам не нужно идти этим путем. А идти путем стимула для этих людей становиться финансово независимыми», - отметила Коляда.

В государственном бюджете в 2019-2020 годах под разные социальные программы заложены суммы значительно ниже тех, что могут покрыть потребности переселенцев и ветеранов АТО. И все же эти суммы выше, чем в предыдущие годы.

Какие еще жилищные программы предлагает государство?

Ипотека под 3%

Ветеранам АТО/ООС и внутренне перемещенным лицам в 2020 году президент Владимир Зеленский предложил программу долгосрочного государственного кредита под 3% годовых на срок до 20 лет. Взнос заемщика должен быть минимальным - до 6% от стоимости жилья.

В программе «Ипотека под 3%» могут участвовать семьи и одинокие люди.

Проценты за пользование кредитом не начисляются: военнослужащим - с начала и до окончания особого периода; резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода, на время прохождения военной службы.

Цена за один квадратный метр жилья не должна превышать граничной стоимости, которая для каждого региона- Украины просчитана по его коэффициенту . Квартиры, стоимость которых больше, выбрать нельзя и доплатить за них также нельзя. Один человек может купить на льготных условиях однокомнатную квартиру площадью не более 52,5 квадратных метров. Семья из двух и более человек – не более 94,5 квадратных метров. Дополнительные метры покупатель оплачивает за свои деньги.

Квартиры или частные дома тоже должны соответствовать правилам. По программе можно купить только то жилье, которое не старше 25 лет или же было реконструировано не более 15 лет назад. Дом не может быть на два хозяина.

Чтобы попасть в список тех, кому хватит государственных денег на льготный кредит, нужно было в краткие сроки найти жилье, которое бы подходило под эти условия. Самим соискателям - переселенцам и ветеранам АТО - тоже нужно соответствовать критериям.

На программу «Ипотека под 3%» государство выделило 200 миллионов гривен. За трое суток более 10 тысяч человек обратились с заявками в Держмолодьжитло (Государственный фонд содействия молодежному строительству). Однако на счета этой структуры, как планировалось, к началу декабря деньги не поступили. Для некоторых это значило, что они могут просто потерять вложенные деньги – все зависит от условий договора, заключенного с продавцом жилья. Обратная реакция от тех, кто уже вложил свои деньги, не заставила себя долго ждать. В соцсетях люди писали, что у некоторых на нервной почве случился инсульт. Но волна возмущений не перешла из соцсетей на улицы Банковой так же масштабно. А на акцию под Кабмин пришли около 15 человек… Но ответа на свои вопросы митингующие так и не получили.

Через несколько дней после акции в правительстве объявили, что деньги поступили на счета Держмолодьжитла. То есть, примерно 220 семей смогут получить кредит. А заявок – гораздо больше. Если программа будет продолжена в 2020 году, то люди, которые остались в очереди, могут получить шанс на собственное жилье. Но все зависит от того, найдутся ли целевые деньги в бюджете.

Заявку на получение кредита можно подать через сайт регионального управления/ипотечного центра Держмолодьжитла или лично. Чтобы сделать все без ошибок, нужно соблюсти целый ряд правил . Если все верно, и семья соответствует всем условиям выдачи кредита, заявителя в порядке очереди вызывают для оформления договора с Держмолодьжитлом. Но подача документов оказалась не самым сложным шагом на пути к собственной квартире. Переселенцы, которым все же удалось получить ипотеку, поделились впечатлениями с «Новостями Донбасса».

Олеся Цибулько в прошлом несколько лет проработала на госслужбе – в Минсоцполитики и министерстве по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ. Ее деятельность напрямую была связана с судьбами таких же как она – переселенцами. Отчасти именно поэтому она быстро узнала о льготной программе и так же быстро собрала нужный пакет документов.

«Я знаю, насколько это острая проблема для переселенцев в стране. Я регулярно отслеживала всевозможные программы и от государства, и от города, и от области. Когда узнавала что-то полезное, старалась донести эту информацию и другим переселенцам», - рассказала Олеся Цибулько.

В ее квартире пока лишь голые стены. Но зато – дом находится в том, районе, который она для себя выбрала уже давно – в Днепровском районе. А здесь, как выяснилось, не так много жилья, которое бы по стоимости подошло под условия льготной ипотеки. Теперь переселенка ежемесячно должна платить за двухкомнатную квартиру без ремонта на левом берегу Киева примерно столько же, сколько в среднем за один месяц платят жители города, арендуя аналогичное жилье с несвежим ремонтом.

Цибулько отмечает, что продавец ее квартиры – тоже переселенец и ко многим вопросам во время заключения договора отнесся с пониманием. А это было далеко не у всех, кто заключил договор по этой же льготной программе. Большинство проблем возникло из-за бюрократических процедур или жестких правил, выставленных государством.

«Многие продавцы квартир тяжело переживали то, что им не дают в руки наличность. А им желательно, чтобы еще и в долларах дали наличными, а тут еще безналичное перечисление в гривне. К тому же задерживались платежи. Продавцы переживали, что не подержав деньги в руках отдают право собственности – подписывают договор… Все успокоились только тогда, когда Фонд предоставил копии выписок со счета уже после того, как завершился банковский день. После этого люди смогли завершить сделки, заверив документы у нотариуса», - рассказала Цибулько.

Доступное жилье

Программа «Доступное жилье» менялась несколько раз с 2014 года. До этого программа работала по принципу «30 на 70» - государство оплачивало 30% и только для тех, кто стоял на квартирном учете. В 2015-2016 годах государство не финансировало программу.

Обновленная программа, в которой теперь могут участвовать переселенцы, была запущена в 2017 году. Ее целевая аудитория не только переселенцы, но и участники АТО/ООС. Государство финансирует 50% стоимости жилья, остальные 50% - участник программы. Пока по программе можно купить только новострои. К концу 2019 года в бюджете неожиданно появились дополнительные 300 миллионов гривен. Изначально программа была рассчитана на 100 миллионов. Дополнительные деньги помогут обзавестись своим жильем более 900 семей, среди которых 700 семей внутренне перемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС.

Чтобы принять участие в этой программе, тоже нужно встать в очередь и подать пакет документов. Осенью-2019 в очереди на кредитование по формуле «50 на 50» было более 8 тысяч переселенцев и почти 2 тысячи участников АТО/ООС.

Заявку на покупку «доступного жилья» также можно подать лично или онлайн на сайт Держмолодьжитла.