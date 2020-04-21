Сетевые супермаркеты против рынков. Выживет ли малый бизнес после карантина?

Фото: Facebook/Илья Кишенский

В Мариуполе предприниматели вышли на протест после того как в очередной раз узнали о том, что еще минимум неделю они не смогут работать на своих рынках. Почему для малого бизнеса юга Донецкой области так важно, чтобы рынки работали и чем рыночный прилавок отличается от полок в обычном супермаркете?



Предыстория



В Донецкой области уже месяц как не работают рынки. Одни продавцы с начала карантина так ни разу и не вышли торговать, другие – успели поработать хотя бы несколько дней.



В конце марта для всех рынков Украины был введен ряд санитарных правил, которых они должны придерживаться, если хотят работать во время карантина. Это и средства индивидуальной защиты для покупателей и продавцов, и социальная дистанция, ради которой многим предпринимателям пришлось переоборудовать свои торговые места. При этом речь идет о торговле продуктами питания, средствами гигиены, семенами и удобрениями. Несмотря на разрешение от Минздрава, в некоторых городах местная власть вполне могла запретить работу рынков на местном уровне. Но каждый мэр понимает, что его решение – будь то запрет или разрешение на торговлю – может привести к разным последствиям – от социального «взрыва» до эпидемии коронавируса в городе.



Ситуация в Мариуполе



На юге Донецкой области мариупольская власть неделю проверяла работу 13 рынков по всему городу, что решить, какие торговые палатки могут работать в период карантина, а какие – нет. В итоге восемь рынков получили «добро». Всего должны были открыться 388 торговых точек. В горсовете отмечают, что это всего лишь 8% от общего количества мест на всех 13 рынках Мариуполя. И к моменту запуска городских рынков областная санитарная комиссия ввела запрет по всей области.

Фото: 0629.com.ua

Реакция предпринимателей не заставила себя долго ждать. На акцию протеста под здание городского совета пришли около десяти предпринимателей. Акция получилась немноголюдной, но не стоит забывать, что пока в стране действует карантин, массовые мероприятия запрещены. Владельцы торговых точек возмущены и просят местную власть войти в их положение.

«Не хотят открывать рынки, пусть дают денежную помощь, на которую мы могли бы своим продавцам, которых мы устроили на работу, выплатить зарплату и себе купить хоть какие-то продукты. У меня три продавца трудоустроены, я каждый месяц плачу 15 тысяч. Где мне взять эти деньги?», – возмущен Александр.



Предприниматели отметили, что вложили деньги и силы в то, чтобы подготовить торговые места согласно новым правилам, после чего снова наткнулись на отказ.



После того как большинство протестующих разошлись, Александр остался и объявил голодовку.

Фото: Facebook/Игорь Дудник

Тем временем в мэрии разводят руками и говорят, что они обязаны подчиниться решению главного санитарного врача области.



«Если раньше мы могли на местном уровне принимать решения о работе рынков, то сегодня мы уже не имеем такой возможности», - сказал городской голова Вадим Бойченко.



Причина, по которой в Украине закрывают рынки проста – физически очень сложно обеспечить нужную дистанцию между людьми и уследить за соблюдением всех карантинных правил. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на днях назвал нарушения на рынках по всей стране «бешенными», несмотря на то, что правила четко прописаны.



Пока большинство рынков и магазинов закрыты, в городах продолжают работать супермаркеты. Для них тоже введены строгие правила. Но недавний инцидент в супермаркете «Грация» показал, что торговые они тоже не всегда справляются. Именно в Мариуполе на днях произошло вопиющее нарушение карантинных ограничений. Обещанные скидки и розыгрыш призов от нового супермаркета стали куда более весомым аргументом во время кризиса. Многие из пришедших были в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдал — все стояли очень близко друг к другу. Охрана супермаркета не смогла контролировать толпу. Максимальное наказание, которое грозит владельцу супермаркета – до трех лет лишения свободы.

Местные жители отмечают, что далеко не во всех супермаркетах Мариуполя люди придерживаются дистанции. Вот что пишет горожанин Илья Кишенский у себя в Facebook о торговом центре «Зеркальный»:



«Поразительно, но #зеркальный далеко от #грации не ушел. Идет второй месяц карантина, но посетителям и персоналу абсолютно параллельно на постановления кабмина и распоряжения городского головы. Дистанция? Расфасованные овощи/зелень и фрукты? Зачем? Посетители мирно копошатся в них без перчаток и с приспущенными масками. Пандемия окончена, судя по всему. P.s. Единственное, за антисептик на входе спасибо, но если б мне не сказали, я б его и не заметил...».

Фото: Facebook/Илья Кишенский

Помогут ли малому бизнесу?



Многие продавцы, которые не согласны с карантинной политикой государства и местных властей прогнозируют появление новых стихийных рынков.



Так выглядит наполовину стихийный рынок в Краматорске.

На фото улица Приймаченко, 17 апреля. Автор: Дмитрий Никулин

Собственник торгового центра «Росток» в Дружковке Владимир Тарасевич, у которого арендуют торговые места около ста предпринимателей, считает, что из-за карантина хуже всего придется малому бизнесу. Он рассказал, что, общаясь с предпринимателями, чаще всего слышит негодование от них – люди не знают, смогут ли восстановить бизнес после кризиса.



«Я думаю, через месяц-два половины из них (предпринимателей, - ред.) не будет на рынке. Последние годы видно, что люди еле сводят концы с концами. Уже тогда было им тяжело выживать, а что будет после кризиса, я не знаю», - заявил Тарасевич в интервью газете «Дружковка на ладонях» .



Чтобы помочь малому и среднему бизнесу правительство Украины с марта постепенно вводит льготы. Одна из них касается выплаты единого социального взноса (ЕСВ). От него освобождены до 30 апреля предприниматели и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью. Но предприниматели не платят ЕСВ только за себя. Их наемных работников эта норма не касается. Это значит, что владелец малого предприятия должен ежемесячно платить взнос за нанятых работников. А если прибыли у предприятия нет, то владелец вряд ли захочет растянуть такую практику на несколько месяцев – ему проще уволить работников.

Чтобы исправить ситуацию Кабмин разрешил выдавать льготные кредиты под 5-7-9% годовых для поддержки малого бизнеса, который пострадал от карантина и пандемии коронавируса. После завершения карантина предприниматели еще три месяца смогут брать кредиты для покрытия постоянных расходов, не связанных производством (зарплаты работников, арендных и коммунальных платежей, налогов и других расходов, необходимых для сохранения предпринимательства).



Также правительство планирует выдавать кредиты бизнесу, пострадавшему от коронавируса, под 0% годовых для того, чтобы он смог рефинансировать свои предыдущие займы.



Малому бизнесу в Украине сложно помогать, считают эксперты Центра экономической стратегии (ЦЭС). Причиной этому послужило то, что он частично работает «в тени».



«Поэтому мы не можем использовать те инструменты, которые применяют в других странах. Мы не можем давать налоговые каникулы, потому что они и так платят очень мало налогов. Мы не можем компенсировать выплату зарплат работникам, потому что они выплачивали им в лучшем случае только минимальную зарплату», - считают эксперты.



В Центре считают, что для смягчения последствий кризиса чиновники должны работать над поддержкой людей на индивидуальном уровне или на уровне семей.



«Для отдельных сотрудников - это упрощение оформления безработицы в центрах занятости (дистанционная, упрощенная форма, быстрое начало выплат) и частичная выплата зарплат тем, кто находятся на карантине, прежде всего это касается родителей с детьми и тех, кто находится в самоизоляции или обсервации. Это инструменты помощи работникам, которые являются более таргетированными, чем помощь всем бизнесам, ведь отделить тех, кто пострадает больше, а кто меньше - достаточно сложно», - пришли к выводу специалисты ЦЭС.



В Кабмине говорят, что сейчас разрабатывают механизм, который поможет самозанятым людям (ФОПам), у которых нет наемных работников, но есть дети в возрасте до 10 лет. У этих предпринимателей нет возможности получить статус безработных – ни просто приостановили свою работу на время карантина. В министерстве соцполитики рассчитывают, что смогут выплатить таким предпринимателям около 2 тысяч гривен.



Смогут ли все малые и средние предприятия, которые пострадали, воспользоваться льготами, а главное, помогут ли эти деньги им – вопрос времени. Пока в правительстве Украины нарабатывают законодательную базу и пытаются понять, как действовать после 24 апреля.

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