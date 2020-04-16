Полиция завела уголовное дело из-за очереди на открытии супермаркета в Мариуполе

Начато уголовное производство по факту нарушения правил карантина во время открытия нового супермаркета в Мариуполе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.



«Не соблюдая санитарных норм и ограничительных мер во время карантина, около сотни граждан собрались возле супермаркета. Администрация заведения также не приняла мер безопасности для покупателей. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.



Уточняется, что возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.



Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливаются все обстоятельства.

Сегодня днем Мариуполе собралась толпа на открытие нового супермаркета. При этом в городе, как и по всей Украине, действуют карантинные ограничения из-за коронавируса. Многие из пришедших были в защитных масках, но дистанцию никто не соблюдал — все стояли очень близко друг к другу.