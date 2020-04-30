Ждет ли Украину новая политическая реальность после эпидемии? Подкаст ►

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса», который посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам.



Пандемия поставила международную и внутреннюю политику на паузу и пока основные политические игроки сосредоточены на решении внутренних проблем. Но когда-нибудь это закончится.

В какой новый мир выйдет Украина из эпидемии? Изменится ли курс Брюсселя по отношению к Киеву после завершения карантина? Как страна переживет два кризиса за 6 лет – войну и пандемию? Что предлагают политики и правительство, чтобы предотвратить экономический кризис после пандемии? Достаточно ли внимания они уделяют последствиям уже сегодня? Как украинские политики отреагировали на свертывание публичной активности во время пандемии? И как себя проявили отечественные политики в телеэфирах во время пандемии?



Ответы на эти вопросы авторы подкаста ищут с экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным; журналисткой, членом Совета по вопросам свободы слова и защите журналистов Натальей Гуменюк и директоркой общественной организации «Детектор Медиа» Галиной Петренко.

Украинская общественность проявила обеспокоенность уже на этапе введения строгих мер карантина: ряд активистов указывают на тактику запугивания со стороны местных властей. А власти — грозят штрафами, игнорируя потребность народа в заработке, который в условиях самоизоляции и отсутствия спецпропуска для проезда в общественном транспорте найти нелегко.



Трудно прогнозировать, каким станет мир после окончания карантина, но жизнь наша меняется уже сейчас: мы привыкаем к новым реалиям, и строим планы на дни, а не месяцы.



Киевский международный институт социологии приводит результаты опроса, проведённого в начале апреля: 29% украинцев обеспокоены повышением цен на продукты, 36% переживают за здоровье своих близких, финансовые затруднения испытывают 26%, боятся не получить медицинскую помощь 20%, а ещё 20-ти процентам украинцев сложно приобрести средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, антисептики.



Политика также существует в новых условиях, и будет вынуждена приспосабливаться к ним: эпидемия эпидемией, но жизнеобеспечение системы необходимо поддерживать. И, поскольку акценты общественного внимания сместились из политического сектора в медицинский, интересно, как отреагируют украинские политики на новые вызовы? Как будет эксплуатироваться тема медицины в будущих программах политических партий?



Можно предположить, что к уже традиционным обещаниям политиков принести Украине мир прибавятся их заверения в серьёзной поддержке медицины и заботе о здоровье нации. Вместе с тем, публичные активности в условиях карантина практически сошли на нет, и политики вынуждены перебираться на автономные медиа-площадки.



Также интересно, на какой кредит доверия со стороны населения могут рассчитывать политические силы?



Политикам стоит учесть, что украинский народ в течение шести лет переживает уже два сильнейших потрясения: вооружённый конфликт на востоке Украины, а теперь — пандемия COVID-19. Пандемия коронавируса создала сложные политические условия для всех государств. Основные усилия направлены на поддержку медицинской сферы, обеспечение строгих мер карантина, и поддержание общественного порядка.



Сегодня на повестке дня вопрос: как пандемия повлияет на процесс евроинтеграции Украины, и каким будет курс Брюсселя после того, как эпидемию удастся победить?



Дипломаты международного уровня прогнозируют рост напряжённости в международных группах, и подчёркивают, что ЕС и НАТО в настоящее время работают с внутренними проблемами, что является неблагоприятным знаком для стран, стремящихся стать частью Евросоюза.



Вместе с тем, ситуация зависит и от украинской стороны: воплотятся ли в жизнь амбициозные планы, о которых говорили и Президент, и его окружение? Найдут ли они отражение в новой правительственной программе, над текстом которой сейчас работает команда премьера? Вероятно, точные ответы мы получим после карантина.

Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.