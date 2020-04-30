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Ждет ли Украину новая политическая реальность после эпидемии? Подкаст ►

30 апреля 2020, 10:00

Ждет ли Украину новая политическая реальность после эпидемии? Подкаст ►

«Есть тема» — подкаст «Новостей Донбасса», который посвящен одной теме, которая определяет общественную дискуссию в целом в Украине и на востоке страны. Выходит по понедельникам и четвергам. 

Пандемия поставила международную и внутреннюю политику на паузу и пока основные политические игроки сосредоточены на решении внутренних проблем. Но когда-нибудь это закончится.

В какой новый мир выйдет Украина из эпидемии? Изменится ли курс Брюсселя по отношению к Киеву после завершения карантина? Как страна переживет два кризиса за 6 лет – войну и пандемию? Что предлагают политики и правительство, чтобы предотвратить экономический кризис после пандемии? Достаточно ли внимания они уделяют последствиям уже сегодня? Как украинские политики отреагировали на свертывание публичной активности во время пандемии? И как себя проявили отечественные политики в телеэфирах во время пандемии?

Ответы на эти вопросы авторы подкаста ищут с экс-министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным; журналисткой, членом Совета по вопросам свободы слова и защите журналистов Натальей Гуменюк и директоркой общественной организации «Детектор Медиа» Галиной Петренко.

Украинская общественность проявила обеспокоенность уже на этапе введения строгих мер карантина: ряд активистов указывают на тактику запугивания со стороны местных властей. А власти — грозят штрафами, игнорируя потребность народа в заработке, который в условиях самоизоляции и отсутствия спецпропуска для проезда в общественном транспорте найти нелегко.

Трудно прогнозировать, каким станет мир после окончания карантина, но жизнь наша меняется уже сейчас: мы привыкаем к новым реалиям, и строим планы на дни, а не месяцы.

Киевский международный институт социологии приводит результаты опроса, проведённого в начале апреля: 29% украинцев обеспокоены повышением цен на продукты, 36% переживают за здоровье своих близких, финансовые затруднения испытывают 26%, боятся не получить медицинскую помощь 20%, а ещё 20-ти процентам украинцев сложно приобрести средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, антисептики.

Политика также существует в новых условиях, и будет вынуждена приспосабливаться к ним: эпидемия эпидемией, но жизнеобеспечение системы необходимо поддерживать. И, поскольку акценты общественного внимания сместились из политического сектора в медицинский, интересно, как отреагируют украинские политики на новые вызовы? Как будет эксплуатироваться тема медицины в будущих программах политических партий?

Можно предположить, что к уже традиционным обещаниям политиков принести Украине мир прибавятся их заверения в серьёзной поддержке медицины и заботе о здоровье нации. Вместе с тем, публичные активности в условиях карантина практически сошли на нет, и политики вынуждены перебираться на автономные медиа-площадки.

Также интересно, на какой кредит доверия со стороны населения могут рассчитывать политические силы?

Политикам стоит учесть, что украинский народ в течение шести лет переживает уже два сильнейших потрясения: вооружённый конфликт на востоке Украины, а теперь — пандемия COVID-19. Пандемия коронавируса создала сложные политические условия для всех государств. Основные усилия направлены на поддержку медицинской сферы, обеспечение строгих мер карантина, и поддержание общественного порядка.

Сегодня на повестке дня вопрос: как пандемия повлияет на процесс евроинтеграции Украины, и каким будет курс Брюсселя после того, как эпидемию удастся победить?

Дипломаты международного уровня прогнозируют рост напряжённости в международных группах, и подчёркивают, что ЕС и НАТО в настоящее время работают с внутренними проблемами, что является неблагоприятным знаком для стран, стремящихся стать частью Евросоюза.

Вместе с тем, ситуация зависит и от украинской стороны: воплотятся ли в жизнь амбициозные планы, о которых говорили и Президент, и его окружение? Найдут ли они отражение в новой правительственной программе, над текстом которой сейчас работает команда премьера? Вероятно, точные ответы мы получим после карантина.

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Этот подкаст «Есть тема» был представлен общественной организацией «Донецкий институт информации» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Подготовка и выпуск этого продукта стал возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью общественной организации «Донецкий институт информации» и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

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