НАТО, ЕС и Россия должны договориться о безопасности в Европе. При чем здесь Донбасс?

Цена продолжающихся военных действий на Донбассе по-прежнему высока, несмотря на то, что уровень насилия на этой территории значительно снизился. К такому мнению пришли аналитики Международной кризисной группы (International Crisis Group) в их новом исследовании «Мир в Украине I: европейская война» (Peace in Ukraine I: A European War). По мнению экспертов, высокую цену платят как Украина с Европой, так и Россия. Исследование было проведено до пандемии COVID-19.

«Новости Донбасса» собрали главные тезисы исследования.

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность, обещая мир и процветание, однако если ему это не удастся, его правительство рискует быть замененным не новыми реформаторами, а членами старой гвардии, которые подвели Украину еще до 2014 года.

Россия, несмотря на то, что выдержала санкции, все же от них пострадала.

Военная интервенция России на соседнюю территорию была предпринята во многом для того, чтобы гарантировать, что Украина не присоединится к западным институтам экономики и безопасности. Постоянный конфликт может привести к еще большему напряжению между Россией и Западом, что приведет к новым и непредсказуемым геополитическим вызовам.

Урегулирование конфликта принесет пользу всем сторонам. Хотя любое жизнеспособное и устойчивое решение должно быть направлено на решение конкретных проблем Украины, оно почти наверняка также должно будет учитывать более широкий контекст европейской безопасности, в котором начался конфликт, и это помогло разжечь его пламя. Конфликт в Украине означает конфликт в Европе, и его последствия распространяются далеко за пределы страны. Сегодня под руководством Зеленского Киев, похоже, искренне ищет способ положить конец войне. Его западные партнеры могут помочь, начав строить более широкие рамки для мира на континенте в целом.

Политика России в отношении Украины, включая ее военное вмешательство, определяется как целями Москвы в самой Украине, так и ее давним желанием пересмотреть порядок обеспечения безопасности в Европе. Реакция Запада аналогичным образом определяется интересами как Украины, так и Европы. Устойчивый мирный план должен учитывать оба набора факторов.

Нужно достичь общеевропейской безопасности

Усилия по установлению мира в Украине путем решения проблем, специфичных только для Украины, потерпят неудачу, потому что причины конфликта являются как локальными, так и геостратегическими. Подлинно устойчивый мир должен быть направлен на обеспечение европейской безопасности в целом, чтобы сделать Россию, ее соседей и весь континент более безопасными.

Хотя любое мирное урегулирование необходимо для решения специфических для Украины вопросов, оно также должно учитывать более широкие европейско-российские проблемы безопасности, чтобы быть устойчивыми. ЕС, НАТО и их государства-члены, в том числе США, должны начать с Москвой изучение новых подходов к европейской безопасности, включая новые меры контроля над вооружениями, даже если они поддерживают усилия Киева по прекращению боевых действий на Донбассе.

Члены ЕС, Россия и их соседи должны приступить к решению более широких проблем европейской безопасности, в том числе посредством региональных дискуссий о контроле над вооружениями, чтобы снизить напряженность и ослабить страхи всех сторон в отношении безопасности. Эти переговоры не положат конец войне и, по всей вероятности, не приведут к быстрым соглашениям. Но они дадут сигнал России, что ее ощущение угрозы воспринимается серьезно и что обсуждения с европейскими государствами предлагают многообещающий путь вперед. Европейские государства должны вовлекать Россию в дискуссии о европейской безопасности, включая региональные и субрегиональные ограничения вооружений.

Подход к санкциям тоже придется пересмотреть



Между тем, ЕС должен также рассмотреть вопрос о принятии более гибкого подхода к своей политике санкций, предлагая постепенное облегчение в обмен на постепенный прогресс со стороны России вместо сегодняшнего положения «все или ничего».

Нынешний жесткий подход «все или ничего» ограничил российские стимулы к изменению поведения России. Критики более гибкой политики санкций указывают на несколько рисков. Во-первых, это единство ЕС, которое стало важной чертой европейской политики в отношении Украины и помогло донести серьезность до Москвы. Сохранение этого консенсуса потребует от ЕС сохранения самых строгих санкций, связанных с войной на Донбассе, до тех пор, пока Украина не будет контролировать всю свою территорию на Донбассе. Второй риск - это риск российского отступления. Эту перспективу можно решить, четко обозначив готовность Совета ЕС вновь ввести санкции в случае обратного прогресса.

Западные государства пытаются заставить Москву отступить, главным образом, путем применения санкций. Некоторые из них, принятые США и ЕС, были напрямую связаны с военными действиями на Донбассе. И Вашингтон, и Брюссель утверждают, что после того, как обязательства, взятые Москвой путем подписания Минских соглашений, будут выполнены, эти санкции будут отменены. Россия, со своей стороны, рассматривает выполнение «Минска» как ответственность Украины, а санкции - как еще одну пример западной агрессии. Эти противоречивые толкования внесли свой вклад в тупик и продолжение военных действий, которые не заканчиваются уже шестой год.

Дорога к миру в Украине ведет через Москву, поскольку только Москва может прекратить поддержку боевиков на востоке, вывести оружие и обеспечить, чтобы Киев восстановил контроль над своей территорией. Но путь в Москву также ведет через Европу: решение Москвы аннексировать Крым и поддержать вооруженных боевиков на Донбассе было обусловлено не только ее взглядами на европейскую и глобальную безопасность, но и интересами в самой Украине. Шаги, изложенные в этом отчете, сами по себе не положат конец конфликту. Но они могут создать основу, которая даст миру в Украине шанс.