Приехала по делам из Испании. Как «ДНР» арестовала художницу из-за российского флага

В Донецке похитили Евгению Йепес, гражданку Украины с видами на жительство в Испании и Норвегии, бывшую дончанку. Она проживает с мужем, гражданином Испании, в небольшом городке под Валенсией, а в Донецк приехала по делам. 3 июня утром она обнаружила на своем балконе флаг России, который ей повесили без согласования. Флаг она сняла, а уже вечером за ней пришли. За тем, как к в квартиру к Евгении рвались несколько неизвестных мужчин, по телефону из Испании следил ее муж Аннибаль Йепес. Он пересказал изданию «Спектр» то, что услышал по телефону.



Аннибаль Йепес когда-то приехал в Донецк учиться, там он встретил Евгению. Они поженились в 1990 году и с 1996 года жили в Испании. Муж по профессии инженер-электрик работает в строительстве, жена одно время без успеха занималась небольшим магазином, но в основном писала и продавала свои картины. В родном Донецке Евгения была предпоследний раз на пике его развития в 2011 году — перед футбольным чемпионатом Евро-2012. В городе после смерти мамы и бабушки осталась хорошая квартира на улице Артема, куда и приехала теперь испанская художница.



Муж рассказал, что Евгения с перерывами провела в Донецке пару месяцев осенью и зимой, съездила на отдых в Дубай и в феврале решила ненадолго вернуться в город за своими документами об образовании.



«Она встречалась с одноклассниками, делала и присылала мне много красивых фото зимнего города, ботанического сада, писала картины и словно искала повод немного задержаться — полечила зубы, „потому что дешево“, начала говорить о том, что тут недорогая косметология, но я ее очень просил не идти ни на какие операции и уезжать! Она собралась, но тут начался этот карантин по коронавирусу, и она там застряла», — рассказал Аннибаль.



После того, как в мае на переговорах в Минске представители Украины указали на то, что у приглашенных российской стороной «представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей» на самом деле есть гражданство РФ (были показаны даже фото их российских паспортов), группировка «ДНР» начала масштабную кампанию по демонстрации глубокой интеграции с Россией. Частью этой кампании должно стать беспрецедентное для этих краев празднование Дня России — в Донецке на двух центральных улицах стали завешивать стягами России дома, здешняя партия власти — общественное движение «Донецкая республика» — начала раздачу российских флагов всем желающим, стоит только зарегистрироваться на сайте. Ожидается, что число вывешенных флагов в ходе «искреннего порыва населения» может дойти до десятков тысяч.



А квартира Евгении Йепес находится на улице Артема, 79 — это довольно близко ко всем бывшим украинским административным зданиям, которые сегодня «ДНР» эксплуатирует в своих целях. Балконы дома, в котором когда-то жила Евгения, завесили флагами России заранее — утром 3 июня. Нет, она не регистрировалась ни на каком сайте. Ей российский триколор выдали бесплатно и без спроса — просто, выйдя на собственный балкон, она обнаружила, что он уже украшен российским флагом.

«Она у меня художница и вообще не любит драпировок тканями, а тут еще этот флаг как-то не так привязали на балкон, она очень возмущалась, прислала мне фотографию всего этого и при аресте тоже из-за страха вела себя импульсивно, — говорит Аннибаль Йепес. — Она может казаться такой экспрессивной и агрессивной, но я-то ее знаю — она очень хрупкая! Я очень за нее волнуюсь!».



Под вечер того же дня в квартиру Евгении один за другим начали пытались попасть неизвестные люди, она тут же позвонила мужу, и тот в прямом телефонном эфире слышал все, что происходило с супругой.

«Моя жена обнаружила этот флаг утром 3 июня, и она возмущалась сильно, потому что повесили ей флаг на балкон без ее ведома. Общались мы утром как обычно по мессенджеру, иногда она мне слала срочные сообщения на телефон с номеров украинского или испанского оператора.



И в мессенджере она послала мне фотографию, как все это выглядит на балконе. Ее эстетический вкус не принимал, плюс ей не нравилось, что этот флаг вешали без ее разрешения.



Я просил не обращать на это внимание, и мы обсуждали семейные вопросы — поскольку я находился на работе, то больше мы эту тему не тронули.



Вечером она мне позвонила в районе 21:30 и говорила, что кто-то пытается ломиться в дверь, что они говорят ей, что она заливает соседей. Она отвечала, что никого не заливает, не получала никаких сообщений от соседей, позвонит в полицию прямо сейчас! Следом к ней пришли и начали говорить, что в этом районе продают наркотики и они хотят проверить квартиру.



Она еще кричала соседке, чтобы та звала полицию. Но они все равно кричали, что сейчас сломают двери и войдут. Она перепугалась и все-таки открыла дверь.



Я только слышал, что они вошли, и один из них сразу спросил: «Где флаг?!». Моя жена: «Это что по поводу флага?!» — и продолжала возмущаться по поводу того, что это все сделано было без ее разрешения, просто повесили и все. Потом было очень шумно, они кричали, я не различал голоса.



Она вдруг стала говорить, что идет в туалет. Они: «Нет, нет, никаких туалетов!». И разговор потом прервался, кто-то отключил телефон. Я стал звонить на украинский номер — нет. На испанский номер — нет! Оба телефона выключены!».



Аннибаль Йепес обзвонил друзей, соседей по дому и выяснил, что неизвестные люди допрашивали его жену в квартире более двух с половиной часов, и в 23:45 шесть или семь человек вывели ее из подъезда и увезли.



«На следующий день ее видели в сопровождении охраны, ее выводили из министерства безопасности ДНР, один из охранников сказал людям, что там были, что она подследственная теперь», — говорит муж Евгении.



За эти дни испанец нашел и прошел все пути, по которым обычно идут жители Донецка в таких случаях — связался по телефону и подал заявление об исчезновении человека в Ворошиловский райотдел полиции.



«Я звонил и звонил, а мне отвечали, что не могут ее найти и пока продолжают искать. Они обещали перезванивать, но не звонят и не знают, собственно, ничего. Я обратился в посольства Испании и Норвегии в Украине, обратился в ОБСЕ, обратился в Службу безопасности Украины, МВД Украины, МВД Донецкой республики, обратился в это Министерство безопасности ДНР — на сайт его письмо написал и сейчас работаю с другими разными международными организациями», — поясняет Аннибаль.



На утро 9 июня у него не было никакой информации о месте пребывания жены и людях, которые ее арестовали.



«Спектр» на условиях анонимности пообщался о ситуации с испанской художницей с одним из донецких адвокатов.



«Я не могу представлять испанца, от меня потребуют ручкой подписанную бумагу — договор, который из-за карантина и всего прочего из Испании получить сейчас невозможно, кроме того существуют 5−10 адвокатов, которых использует "МГБ" — и больше никого», — поясняет адвокат из Донецка.



«По ее судьбе все просто: сейчас не слышно о месячных административных арестах по Указу по борьбе с бандитизмом, после введения в 2018 году своего УПК эту норму применять перестали, задерживают до 72 часов, а потом, если человек, не объявился, то значит он уже под следствием, и это надолго. О ней же никто ничего не знает больше пяти суток. Есть еще надежда, что ей дали 15 суток и так выйдут из скандала, но это вряд ли. По ней нет никакой информации у родных, но о ситуации с испанской этой женщиной уже слышал весь город, знаете даже в Донецке это выглядит перегибом, за флаг-то! Если она пошла под арест по линии "МГБ", а ее видели у здания "МГБ" под конвоем, то будет долгое следствие, в ближайшее время ее переведут в 97-ю колонию, там сейчас следственный изолятор "МГБ", в „Изоляцию“ сейчас вроде не отправляют. А в 97 колонии есть режим, относительный порядок, уже будут возможны передачи — все легче», — рассказал адвокат, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности.



Люди, арестованные в Донецке по так называемым политическим статьям, получают в среднем от пяти до пятнадцати лет лишения свободы. И часто выходят на свободу по обмену пленными после полутора-двух лет неволи — очень редко раньше.



Для Евгении Йепес этот путь не закрыт, поскольку свое гражданство Украины она сохранила.