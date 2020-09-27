Политика будущего: зачем нужны гендерные квоты в Украине

Впервые в Украине гендерная квота защищена на законодательном уровне. Местные выборы-2020 будут проходить по новому избирательному кодексу, где предусматривается открытие списков и обязательные гендерные квоты на уровне 40%. Теперь в каждой пятерке кандидатов в депутаты партии должны соблюдать правило «два к трем». После местных выборов должно увеличиться количество женщин и в местных органах власти. А как обстоит ситуация с гендерным балансом сейчас? Мы решили проанализировать ситуацию на примере Покровского городского совета Донецкой области.



Местное самоуправление



Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на прошлых выборах в местные советы по Покровску был зарегистрирован 241 кандидат от 12 партий. Среди них 82 женщины, что составляет 34% от общего числа кандидатов. Таким образом, если посмотреть на целую картину, гендерная квота была соблюдена. При чем только в трех из 12 представленных на выборах партий, первыми кандидатами были женщины.



По результатам выборов в местные советы осенью 2015 года депутатами Покровского городского совета стали 36 человек. На сегодняшний день депутатский корпус состоит из тридцати пяти человек: девяти женщин и двадцати шести мужчин. Один депутат-мужчина умер. Таким образом в процентном соотношении это 75:25. По итогам голосования гендерная квота в 30% не соблюдена. Но на тот момент это было не обязательно.



Женщины-депутаты в Покровском горсовете работают в пяти из семи депутатских комиссий. Наибольшее число женщин (3 из 5 человек) состоят в комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, предоставления услуг населению и транспорту.



Мы поинтересовались, как женщины оценивают свою работу в нынешнем составе депутатского корпуса, сталкивались ли с гендерной дискриминацией и как они относятся к обязательному квотированию, которое вводится на очередных выборах.



Нина Саркисян - депутатка нескольких созывов, в политике с начала независимости Украины. Она отмечает, что после каждых выборов женщин среди депутатов городского совета становится все больше. Современные женщины такие же профессионалки, как их коллеги-мужчины и вполне достойно справляются со своими депутатскими обязанностями, отмечает Саркисян.



«Женщины в депутатском корпусе всегда были в меньшинстве, и я рада, что в последнее время среди депутатов городского совета их стало больше. Мы наравне с мужчинами плодотворно работаем в профильных комиссиях и на депутатских днях. Но не во всех комиссиях есть женщины. А иногда не все они приходят, чтобы поработать в комиссиях. Однако мы находимся на равных, задаем интересующие вопросы на сессиях. Но, к сожалению, эти вопросы часто игнорируются. У мужчин лучше получается быть услышанными, возможно потому, что они громче говорят или более убедительны», – отмечает Нина Саркисян.



Что касается гендерной дискриминации, то, по словам депутатки, она никогда не ощущала ее по отношению к себе ни как к чиновнице, ни как к женщине. Однако часто наблюдает дискриминацию по половому признаку в повседневной жизни.



«Воспитанием детей у нас в обществе больше занимаются женщины. Они же решают все хозяйственные вопросы. Но это ничто по сравнению с унижениями, оскорблениями и даже избиениями, которые женщины испытывают от своих близких. Есть законодательная база, которая наказывает домашних насильников, но рычаги воздействия еще очень слабы и почти не действуют», – говорит Саркисян.



Большая политика



О том, зачем нужно обеспечивать равное представительство женщин и мужчин в политике и об особенностях избирательной системы в местные советы с учетом гендерной квоты рассказала координаторка Общественного альянса «Політична дія жінок» Ирина Тишко.



«Равенство – это основополагающая черта либеральной демократии. В рамках этой парадигмы одинаковую возможность участвовать во всех сферах общественной жизни имеют право, как женщины, так и мужчины, в том числе, в управлении государством. К сожалению, мы наблюдаем ограничения, в частности в Украине», – отмечает Ирина Тишко.



По словам общественной деятельницы, сейчас в Украине среди избирателей женщины составляют около 56%. Однако они до сих пор не имеют соответствующего представительства в большой политике. Женщины добровольно идут в армию, чтобы защищать страну, но политика до сих пор для них остается закрытым «мужским клубом».



«Хотя украинским законодательством гарантируется гендерное равенство, мы имеем многолетнюю государственную стратегию игнорирования интересов женщин. Ситуация с представительством женщин во власти до сих пор оставляет желать лучшего. К примеру, в Верховной Раде сейчас около 21% женщин, а в украинском правительстве три министерки, одна из которых до сих пор имеет статус исполняющей обязанности», – комментирует Ирина Тишко.



Координаторка Общественного альянса отмечает, что ряд международных документов, которые также подписала и Украина, обязывают страны обеспечить равное представительство мужчин и женщин в политике. Это, в частности, Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Цели развития тысячелетия ООН.



Несмотря на то, что по данным Всемирного экономического форума, Украина занимает 65 место в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства, ситуация в области политики остается неважной – здесь она занимает 105 место.



«По моему глубокому убеждению, гендерные квоты – цивилизованный и быстрый способ достижения гендерного равенства в политике. Благодаря квотам будет формироваться спрос на женское политическое лидерство», – констатирует Ирина.



Особенности нового избирательного кодекса



В Украине существует добровольная 30-процентная гендерная квота, которую с 2013 включили в закон «О политических партиях Украины». А с 2015 года она также распространялась на местные выборы, однако санкций за несоблюдение квоты не было, как и отсутствовали дополнительные бонусы при соблюдении этой квоты.



В новом избирательном кодексе введена 40-процентная гендерная квота на парламентских выборах, а вот на местных она будет действовать только при формировании единого и регионального избирательных списков для участия в выборах, проводимых по пропорциональной системе. То есть в каждой пятерке партийного избирательного списка должно быть по меньшей мере двое кандидатов каждого пола.



Кроме этого, партийная организация при формировании списка кандидатов в соответствующие советы (сельский, поселковый, городской) в ​​малых городах до 90 тысяч избирателей, районного в городе и районного совета, должна обеспечить представительство не менее 30% лиц одного пола от общего количества кандидатов в соответствующий совет.



Нарушение партией таких требований является основанием для отказа Центральной избирательной комиссией в регистрации всех кандидатов в депутаты, выдвинутых партией. Таким образом, впервые в избирательное законодательство введена норма об отказе регистрации избирательного списка партии, если партия не сдержала гендерной квоты.



«Также стоит отметить, что на этих местных выборах действует запрет на выдвижение кандидатов от партии одновременно в советы нескольких уровней. Поэтому если раньше одни и те же кандидаты могли заполнять гендерную квоту, то теперь партии должны искать кандидаток-женщин, чтобы подать список в различные советы», – резюмировала Ирина Тишко.



Что говорят представители партий



А как восприняли новшества избирательного кодекса в партиях? Мы попытались связаться с представителями областных партийных организаций ВО «Батьківщина», Оппозиционная платформа «За жизнь», политических партий «Порядок», «Европейская Солидарность», «Слуга народа» и с главой фракции «Відродження» Покровского городского совета.



На просьбу прокомментировать свое отношение к новому избирательному законодательству откликнулись областные организации партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность».



«Очень положительно относимся к этому решению. И дело вовсе не в популярных в последнее время вопросах гендерного равенства. Женщин в политике должно быть больше. Практика показывает, что женщины менее склонны к конфликтам и радикализму. Для них всегда в приоритете вопросы развития. Это именно то, что нужно Украине сейчас», – говорит народный депутат Украины, председатель Донецкой областной организации партии Владлен Неклюдов.



Народный депутат отмечает также, что при формировании списков партийная организация намерена соблюдать закон. К тому же он лично и вся партийная фракция голосовали «за» новый избирательный кодекс, в котором закреплены гендерные квоты. Закон требует, чтобы в списках соотношение было не менее 70% мужчин и 30% женщин. Но партия «Слуга народа» ставит перед собой задачу довести соотношение к пропорции 50:50.



«Сейчас в Донецкой области продолжается активный этап создания партийных ячеек. И, к слову, женщины проявляют большую активность, чем мужчины. Они больше вовлечены в местные дела, больше заинтересованы в развитии своего общества. Часть из них, безусловно, станет кандидатками в депутаты местных советов», – резюмировал Владлен Неклюдов.



Введение квот в избирательное законодательство – это нормальная европейская практика. Так считают представители партии «Европейская Солидарность». Но установление равенства между мужчинами и женщинами должно достигаться не из желания слепо выполнять нормы законодательства. Нельзя считать равными возможностями только присутствие женщин, речь должна идти об их участии в выработке политики и принятии решений. Главными критериями при выборе кандидатов должен быть не пол, а профессиональные качества, опыт и ответственность, - отмечают в партии.



«Из-за устойчивых стереотипов о роли женщин в обществе, женщины-кандидатки до сих пор сталкиваются с барьерами и препятствиями. Женщинам не дают быть более представленными на всех уровнях власти. Чтобы преодолеть определенную неуверенность и предоставить мотивацию к активному участию в политической жизни, "Европейская Солидарность" провела для представительниц Донецкой, Луганской и других регионов онлайн-тренинги по навыкам ведения кампании на местных выборах 2020 года», – рассказал глава Донецкой областной организации партии «Европейская Солидарность» Артур Герасимов.



В партии убеждены, что равные права и возможности женщин и мужчин непосредственно влияют на качество жизни каждого украинца. Это вопрос уважения к достоинству человека.



«Устранение гендерной дискриминации – это прямая обязанность нашей партии перед своими избирателями. И в этом мы чувствуем большую поддержку всего украинского общества», – подытожил Артур Герасимов.



Ищите женщину



Возможно, политические силы и дальше игнорировали бы гендерные квоты, если бы не закон. А теперь избирательным штабам придется в срочном порядке искать женщин-кандидаток, иначе партию не зарегистрируют на выборах. Кроме того, согласно новым правилам Избирательного кодекса, один человек может баллотироваться только в одном округе, то есть в один совет. Теперь одни и те же кандидатки не могут закрыть гендерную квоту партии в советах разных уровней.



Какое же минимальное количество кандидаток должно быть в списках партий, чтобы охватить все округа в крупных городах? Общественное движение «Чесно» подсчитало гендерный минимум для местных и областных советов. Как видно на графике, чтобы представить свою партию в Краматорске, нужно набрать 17 женщин-кандидаток. А для Мариуполя необходимо внести в список 22 женщины.



Для того, чтобы закрыть все округа в крупных городах и получить регистрацию в ЦИК, партиям придется найти 620 кандидаток. А если учесть советы всех уровней, то эта цифра возрастет в разы.