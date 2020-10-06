Сложно не только учиться удаленно, но и держать себя в тонусе. Люди с инвалидностью – о карантине

Объявленный в марте карантин остановил работу многих предприятий и учреждений, принеся украинцам массу неудобств и поломав их планы на этот год. Особым образом отразились карантинные ограничения на людях с инвалидностью, которые частично или полностью перестали получать реабилитационные услуги. Мы побывали в Краматорском центре комплексной реабилитации, где пообщались с его сотрудниками и слушателями.



Востребованное учреждение



Центр реабилитации занимает сегодня здание, в котором в советскую эпоху работал институт повышения квалификации и переподготовки кадров. Центр рассчитан на одновременное пребывание 160 человек и включает в себя общежитие на 75 койко-мест, в котором живут и обучаются люди с инвалидностью не только из Донецкой, но из других областей - Луганской, Харьковской, Днепропетровской. Впрочем, приезжают сюда и из более далеких регионов - например, с Киевщины, Волыни и т. д. Такой дальний путь людям с инвалидностью приходится преодолевать из-за того, что в Украине существует всего 4 подобных учреждения государственного уровня.

Функционал центра достаточно широк - как понятно из названия, здесь проводится комплексная реабилитация: психолого-педагогическая, физическая и профессиональная. На базе центра слушатели могут освоить несколько профессий - оператора компьютерной верстки и компьютерного набора, оператора обработки информации и программного обеспечения, мастера маникюра, парикмахера, бухгалтера, водителя. В сотрудничестве с городской общественной организацией «Надія» готовится к открытию еще одно направление - швейный цех, где слушатели смогут получить специальность швеи. По окончании учебы выпускники получают диплом об образовании государственного образца.

Для физической реабилитации в здании центра созданы кабинеты, оснащенные специальной аппаратурой и оборудованием, которое приобреталось за счет различных источников финансирования - бюджетные поступления, меценатская помощь, грантовые проекты.

До начала пандемии недостатка в слушателях в учреждении не было, так как подобного центра в восточной Украине просто нет. С введением жесткого карантина, работу в привычном формате пришлось приостановить.



Особая специфика



«На карантин мы ушли не сразу, поскольку в постановлении Кабмина по поводу реабилитационных центров не было разъяснений, - рассказывает Елена Савченко, заведующая отделением профреабилитации. - Мы писали письма в профильное ведомство - министерство социальной политики и просили указаний, что нам делать. В итоге нам дали неделю, чтобы распустить слушателей. Быстрее сделать это было нереально, так как билеты на междугородний транспорт стали дефицитом, ведь, кроме нашего центра, закрывались и другие учебные учреждения города, из которых студенты тоже разъезжались по домам. На тот момент у нас обучались несколько групп. Те, кто учились по специальности "водитель" даже успели сдать внутренний экзамен, который проходил 18 марта. После того, как слушатели уехали, мы стали думать, как мы можем работать дальше».



По словам сотрудников центра, сначала все надеялись, что карантин продлится недолго и пауза в обучении не затянется. Но реальность таких надежд не оправдала и пришлось искать варианты дистанционного преподавания.



«Моя группа слушателей начала обучение еще до карантина, - говорит Александр, преподаватель специальности «компьютерная верстка и компьютерный набор». – На момент объявления карантина мы успели пройти теорию, оставалась практика, то есть та часть, которую лучше преподавать очно. Тем более, что категория получателей знаний у нас специфическая - люди с разной нозологией, включая ментальные отклонения. Даже в обычных школах наладить онлайн-уроки, насколько я знаю, было непросто, а ведь там учатся дети, у которых в силу возраста очень высокий порог обучаемости. Нам было сложнее, так как нашим слушателям нужны были особые условия, подразумевающие многократное повторение материала. От Zoom-конференций сразу пришлось отказаться, так как этот вид связи требует высокой скорости интернета, что доступно не в каждом поселке. Кроме того, там нет функции автоматической записи видеоконференции и урок нельзя прервать и отмотать запись на начало. Поэтому мы выбрали хостинг YouTube, позволяющий параллельно с видеоконференцией задавать вопросы в чате. Воспользовавшись платформой Google-education, мы создали для каждой группы сайт, на который преподаватели выкладывали свои уроки, другие учебные материалы, задания, проверочные тесты и т.д. Полноценным обучением это, конечно, не было, но часть знаний люди все же получали».

Гораздо проблематичнее оказалось с физической реабилитацией. Поскольку использовать электротерапевтическое оборудование и массаж стало невозможно, пришлось ограничиться лечебной физкультурой. Для каждого слушателя инструкторы разрабатывали индивидуальный комплекс упражнений, которые можно было выполнять в домашних условиях.



Долгожданное открытие



Очный прием слушателей реабилитационный центр «Донбасс» начал с середины августа. К этому времени часть ограничений уже давно сняли, в городе работали магазины, пункты общественного питания, спортзалы, но «отмашка» из Минсоцполитики все не приходила. А заявления от потенциальных слушателей продолжали поступать.



«Заявку на комплексную реабилитацию и обучение по специальности "оператор программного обеспечения" я подал еще в начале года, - делится своей историей переселенец из Енакиево Виктор. - Занятия должны были начаться 18 марта, но объявили карантин и из центра разослали извещение о том, что все откладывается на неопределенное время - до улучшения эпидемиологической обстановки. Ждать пришлось больше четырех месяцев и к занятиям мы приступили только с 18 августа».

В аналогичной ситуации оказалась жительница Дружковки Виктория, которая также планировала с марта начать обучение на оператора программного обеспечения. Но все эти планы скомкал карантин.



«Конечно, специалисты центра и на карантине не давали нам впустую тратить время - проводили видеоконференции, спортивные разминки в режиме онлайн, кулинарные мастер-классы, занятия с психологами, за что им большое спасибо. Но получать специальные знания в таком формате очень сложно. К тому же, мы не имели возможности проходить физиотерапевтические процедуры, что, безусловно, тоже очень важно», - констатирует Виктория.

Нужно отметить, что для большинства слушателей «Донбасса» пребывание в центре означает не только реабилитационные услуги. Для многих это возможность общения и участия в различных культурных мероприятиях. Одним из таких стал проходивший на базе центра всеукраинский конкурс «Мир без ограничений», в котором принимали семейные пары практически со всех уголков страны. Многие люди с инвалидностью приезжают или, по крайней мере, стараются приезжать в центр ежегодно.



«Я здесь уже пятый раз», - рассказывает Анна, жительница Николаева, приехавшая в Краматорск вместе с супругом.

Анна говорит, что отдает предпочтение этому центру, потому что кроме реабилитации здесь можно еще и получить профессию.



Разумеется, никто из тех, с кем нам удалось пообщаться, не хочет оказаться снова запертым у себя дома в ожидании карантинных послаблений.



Адаптивный карантин



В сентябре в центре проходили реабилитацию и обучение около 40 слушателей. Группы набраны пока не по всем специальностям, ведь как бюджетное учреждение «Донбасс» должен пройти тендеры на оказание образовательных услуг, а это требует времени. Вызывают сложности и организационные нюансы, самый больной из которых - маленький штат сотрудников.



«Сейчас штатное расписание центра включает 18 ставок. Мы постоянно просим министерство, чтобы нам расширили штат, но нам отвечают, что расширяться мы можем сколько угодно - но в пределах существующего финансирования, - сетует Елена Савченко. - Хотелось бы иметь собственную учебную базу и свой состав педагогов, но сегодня мы можем только привлекать специалистов из других учреждений, которые имеют лицензию на предоставление образовательных услуг. Высококвалифицированных специалистов в нашем городе найти можно, но принять их на постоянную работу мы, к сожалению, не можем себе позволить».