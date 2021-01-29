Добыча сланцевого газа на Донбассе оказалась фейком. Но что будет, если это действительно произойдет?

Группа «Нафтогаз» — государственная компания-гигант топливно-энергетического комплекса Украины — запустила в опытно-промышленную разработку первое месторождение газа плотных пород под названием Святогорское. Согласно официальному пресс-релизу от 14 января, компания начала подачу в систему магистральных газопроводов топлива, добытого на этом участке.



Месяцем ранее «Нафтогаз» получил право на разведку и добычу нефти и газа на Юзовской площади, расположенной в Донецкой и Харьковской областях. Святогорское месторождение находится в ее центре.



Новости о старте разработски Святогорского месторождения начали появляться в прессе Донецкой и Харьковской областей. При этом не все СМИ подали информацию «Нафтогаза» корректно. В медиа замаячила скандальная тема «добычи сланцевого газа на Донбассе», а в соцсетях ошибочно связали с этим загрязнение воды в реке Северский Донец.



Тему подхватили СМИ группировки «ДНР» и оккупированного Россией Крыма, заявляя об «экологической катастрофе» и «начале сланцевого геноцида на Донбассе».



В «Нафтогазе» и в их профильном подразделении «Укргаздобыче» заявили, что ни на территории Донецкой, ни на территории Харьковской областей сланцевый газ в данный момент не добывают. «Новости Донбасса» решили разобраться, что из себя представляет сланцевая добыча газа и почему эта технология так демонизирована в Украине.



«Запуск Святогорки — это хороший задел, чтобы как можно скорее начать освоение Юзовской площади. <...> И добыча газа плотных пород, и освоение Юзовки — это одни из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы "Нафтогаза", разработанной в прошлом году», — прокомментировал начало разработки глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.



Стратегия развития, которую он упомянул, называется «Тризуб», ее официально представили год назад, она призвана увеличить собственную добычу газа государственным гигантом и сделать это хотят с помощью трех направлений:

бурение сверхглубоких скважин глубиной более 6 километров; добыча газа из плотных пород; бурение на шельфе Черного моря.





Знакомьтесь, сланцевый газ



В зависимости от залегания, есть несколько типов природного газа: традиционный, газ твердых пород песчаников (еще он называется центрально-бассейновым газом) и сланцевый газ.



Полученное голубое топливо в этих трех случаях одинаковое. А вот технологии добычи могут различаться. Одна из них гидроразрыв пласта (ГРП) или фрекинг, когда в скважину закачивают смесь из воды, песка и частично химикатов, которая применяется для разрыва твердых пород — преимущественно газоносных сланцев. Это происходит под гидравлическим давлением на большой глубине. В процессе из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность. Ее применяют в основном при добыче нетрадиционного газа. Но, в последнее время фрекинг используется также для интенсификации добычи и повышения отдачи скважин традиционного газа.



Технология гидроразрыва пласта позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. Несмотря на то, что фрекинг сейчас широко применяется в самых разных странах, его использование до сих пор вызывает опасения экоактивистов по всему миру.

Российский след



Добывать голубое топливо на Юзовской площади до войны планировала британско-голландская компания Shell. Окончательно соглашение между иностранной компанией и Украиной о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовском участке в Харьковской и Донецкой областях было подписано 8 лет назад в январе 2013 года. Весь процесс переговоров на протяжении 2011 — 2013 годов сопровождался митингами против добычи сланцевого газа на Донбассе. Впоследствии тема всплывала на «Антимайдане» и во время так называемой «русской весны». Это послужило основанием для заявлений о том,что протест был использован в информационной кампании Кремля для раскачивания ситуации на востоке Украины.



«Россия активно сотрудничает с неправительственными экологическими организациями, работающими против добычи сланцевого газа, чтобы сохранить зависимость Украины от импортируемого российского газа», — заявил в 2014 году тогдашний генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.



Параллельно появилась теория о том, что Россия вовсе развязала войну на Донбассе, чтобы не дать Украине получить газовую независимость за счет добычи нетрадиционных углеводородов. Эксперты в области энергетики отвергают данный сценарий, при этом подчеркивают, что Кремлю было выгодно использовать сланцевый газ как информационный повод для раскачивания лодки.



«Можно раскрутить достаточно большую волну в информационном пространстве и создать напряженность между сторонниками и противниками разработки», — говорит директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.



Целью, по словам эксперта, было создание в регионе определенного хаоса.



«Логика в том, что финансово поддерживая экоактивистов — и этот факт доказан — РФ создавала на территории Украины "сетки", которые можно было задействовать в случае социального недовольства, каких-то протестов», — объясняет кандидат технических наук, научный руководитель проекта Украинского института газа нетрадиционных источников Геннадий Рябцев.



Активно против сланцевого газа в 2010-2013 годах выступали пророссийские силы во главе с Виктором Медведчуком и Натальей Витренко. Одним из организаторов митингов против добычей Shell газа на Донбассе был и нынешний глава «ДНР» Денис Пушилин. Вот одно из его выступлений на митинге в Донецке:

При этом технология гидроразрыва пласта — не нова. В Советском Союзе впервые ГРП в нефтяной промышленности начали применять в начале 1950-х годов. Пик применения фрекинга в СССР пришелся на 1958–1962 годы, когда количество операций превышало 1,5 тысячи в год. Делали это не только при добыче нефти и газа. Впервые в мире гидроразрыв угольного пласта (для добычи метана из угольных пластов) был произведен в 1954 году на Донбассе.



Технологию фрекинга активно используют российские компании. Так, «Газпром» впервые применил ГРП в далеком 2005 году, о чем в компании рассказывают как о достижении.



«С тех пор технология гидроразрыва стала только актуальнее: сегодня ее не просто применяют для интенсификации добычи на активах "Газпром нефти" — с ней связывают большие надежды по освоению трудноизвлекаемых запасов» — говорится в публикации на сайте российской компании.



Также о проведении ГРП сообщает в своих годовых отчетах «Роснефть».



Таким образом, пока российские госкомпании отчитывались об успешном фрекинге, лозунги против применения ГРП в Донецке и других городах соседствовали с лозунгами о присоединении Донбасса к России.



Но экодвижение в Донецкой области не было однородным. Галина Олейникова из Бахмута Донецкой области во главе общественной организация «Мама-86» была одной из тех, кто выходил на протесты в 2013-м отдельно от политиков.



«Тогдашние прокремлевские шумели против компании Shell и рассказывали: "Они пришли нас убивать, уничтожат все"» — вспоминает Галина. Она утверждает, что Shell сотрудничала с активистами и проводила в Украине широкую кампанию информирования о своей будущей деятельности.



«Они открыто рассказали о технологиях, показали какую территорию они охватят, приглашали активистов на скважину в США — показали в Пенсильвании, как это работает. Эта компания работала очень открыто и очень показательно», — подчеркнула она.



Но впоследствии Shell заявила о приостановке работ на Юзовской площади сначала в связи с военными действиями, а затем и из-за экономической нецелесообразности.



«Все надо делать разумно»



В 2016 была еще одна попытка со стороны Украины привлечь инвесторов в проект. Но она не увенчалась успехом. Теперь «Нафтогаз» сможет получить окончательные права на разработку Юзовки, если на это даст согласие Антимонопольный комитет.



При этом на Святогорском месторождении «Укргаздобыча» работает уже достаточно давно. Как нам сообщили в «Нафтогазе» — около 10 лет. Оно находится не на территории Донецкой области, а по соседству — в Изюмском районе Харьковской области. Газоконденсатное месторождение разрабатывается обычным способом — без использование гидроразрывов пласта.







«Говорить о том, чтобы добывать этот газ, используя гидроразрывы пласта, однозначно рано. Сейчас идет пилотная разработка, о ГРП или других технологиях говорить рано», — отмечает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артеем Петренко.



По словам Галины Олейниковой, это подтверждают и местные жители. Святогорское месторождение находится недалеко от сел Яремовка, Студенок, Синичино Харьковской области. «За последние пять лет там прошли не одни слушания по поводу расширению этой добычи, приезжали представители "Нафтогаза" — рассказывали как и что будет», — добавляет активистка.



Выводы об оценке влияния добычи углеводородов на Святогорском месторождении были обнародованы министерством экологии в апреле 2019- го. В документах также ни слова о проведении фрекинга.



«Я ничего страшного в этом не вижу, потому что там именно добыча традиционного газа. В Лиманской громаде точно также в прошлом году были получены лицензии на добычу газа. Проводилась оценка влияния на окружающую среду, но об этом все молчат. Как население, так и местная власть вообще игнорируют эти процессы, а потом, когда там появятся вышки, — опять начинаются истерики, что это сланцевый», — рассказывает Галина Олейникова.



В то же время в «Нафтогазе» заявляют, что три скважины на Святогорке — это пилотный проект. Компания готова разведывать залежи газа плотных пород с целью последующей добычи. При этом эксперт Геннадий Рябцев говорит: промышленная добыча в крупных масштабах именно газа плотных пород центрально бассейнового типа без фрекинга невозможна.



«Для того, чтобы существенно нарастить добычу, необходимо пробурить еще по меньшей мере несколько десятков скважин. Чтобы добыть этот газ, нужно разрушить эту породу на глубине залегания природного газа и откачивать это топливо», — объясняет эксперт.



Вместе с тем, по его мнению, вопрос добычи сланцевого газа и газа плотных пород с применением гидроразрыва пласта — очень демонизирован в Украине. И если четко соблюдать законодательство эти риски можно минимизировать. Этой точки зрения придерживается и эксперт энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.



«Естественно, все надо делать разумно: по стандартам, под контролем государственных органов. А если органы не будут следить за безопасностью и экологичностью проекта, если будет серьезная коррупция, то естественно риски возрастают», — добавляет он.



В числе рисков — разгерметизация скважины.



«Второй риск связан с тем, что в жидкости, которая используется для раскрытия трещин в породе, есть определенные добавки — порядка 1,5 %. Эти добавки, если их выпить, могут представлять определенную опасность. Остальные 98% — это вода и песок», — описывает состав жидкости для ГРП Геннадий Рябцев.

По его словам, использовать большее количество химикатов — попросту не выгодно, ведь они стоят немалых денег. Опасность вода может представлять уже после использования.

«Из окружающих пород в эту воду попадают растворенные соли там на глубине. И поэтому жидкость, которая откачивается, ее надо не сливать куда либо, а ее собирают в определенных отстойниках — специально оборудованных сооружениях, где эта вода хранится», — говорит Геннадий Рябцев.

Именно это пугает жителей и экоактивистов. Если в дальнейшем «Нафтогаз» примет решение применять фрекинг.



«Здесь как раз есть риски для нашего региона, ведь река Северский Донец — это единственная река, которая питает водой всю Донецкую область. Откуда еще брать воду [для проведения фрекинга]? И что касается использованной воды, даже если она будет применяться несколько раз, но, тем не менее, она уже будет загрязнена. Куда потом ее сбрасывать? И подземные воды будут загрязняться, и грунты», — делится своими опасениями Галина Олейникова.



Этих опасений экоактивистов не разделяет Геннадий Рябцев. По его словам, территориальным общинам необходимо требовать от компаний, чтобы они разработали всю цепочку обработки откачиваемой из скважин воды и продемонстрировали, что утилизация веществ, растворенных в этой воде, является безопасной для окружающей среды.



Без инвестиций не обойтись



Но даже если в будущем будет принято решение о добыче газа с применением ГРП, период между стартом разведывательных работ и началом добычи может затянуться на годы, в течение которых необходимо инвестировать миллионы долларов.



«Все зависит от того, сколько денег в это дело вложить. Если вложить много денег, то да, а если мало — то ничего и не получишь», — отмечает Рябцев.



Рентабельность добычи газа твердых пород на Юзовской площади неизвестна. Даже данные о прогнозных запасах не являются точными и колеблются. При этом, по мнению Владимира Омельченко, «Нафтогаз» не в состоянии самостоятельно реализовывать подобные проекты. Стратегия «Тризуб», которую мы упоминали в начале, пришла на смену предыдущей. Ее государственному монополисту не удалось воплотить в жизнь.



«Программа, которую они так громко объявляли 20/20 — это когда они планировали в 2020 году добывать 20 миллиардов кубометров газа — она полностью провалена! Мало того, что провалена, так реальная добыча еще и снизилась по сравнению с 2015 годом, когда они объявляли, что увеличат добычу газа на 5 миллиардов кубометров», — приводит данные эксперт.

А права на добычу на Юзовской площади, как и на шельфе Черного моря, по его мнению, госкомпания сосредоточила в своих руках лишь с целью повышения стоимости своих акций и о реальных планах добывать газ в промышленных масштабах речь не идет.







Омельченко вспоминает слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и тогдашнего исполнительного директора компании Юрия Коболева, которые оправдывали рост цены на голубое топливо увеличением объемов добычи в Украине.



«И Витренко, и Кобелев, говорили что надо поднять цену на газ, привязавшись к импортному паритету, для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и добычу. Однако цену подняли, а добыча газа уменьшилась», — резюмирует эксперт.



На Юзовской площади можно выйти на промышленные масштабы добычи, но для этого нужны деньги и время. И даже в этом случае нетрадиционный газ не сможет покрыть потребности Украины. Параллельно должна проводится качественная оценка экологических рисков, чтобы четко понять, стоит ли игра свеч.



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