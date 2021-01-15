Кириленко: В притоке Северского Донца есть загрязнения, но вода из кранов — в норме

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко прокомментировал информацию о плохом качестве воды в реке Северский Донец.



«Сразу отмечу, что состав воды, подаваемой потребителям коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса", соответствует действующим санитарным нормам», — написал Кириленко в Facebook.



При этом он отметил, что в водах реки Северский Донец фиксируется превышение фоновых показателей аммония — примерно в 2-4 раза.



«Чтобы выяснить причины, лаборатории провели анализ воды в реке и ее притоках. Наибольшую концентрацию аммония (14,25 мг/л) зафиксировано в Харьковской области в реке Уда, которая является притоком Северского Донца. Учитывая результаты анализов, в компании "Вода Донбасса" предполагают, что самым вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения одного из коммунальных предприятий Харьковской области», — написал Кириленко.



При этом ранее в компании «Вода Донбасса» сообщили, что превышение концентрации аммония выше фоновых значений в источнике — канале «Северский Донец-Донбасс» не влияет на качество питьевой воды, поскольку процесс очистки воды на фильтровальных станциях откорректированный.



Кириленко добавил, что в четверг, 14 января, состоялось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии, на которой Харьковской ОГА было рекомендовано создать соответствующую рабочую группу и выяснить причины ухудшения экологической ситуации в бассейнах рек Уды и Северский Донец.



По словам главы Донецкой ОВГА, «Вода Донбасса» и «Попаснянский районный водоканал» продолжают лабораторные исследования воды.



«Еще раз подчеркиваю: несмотря на все осложнения, к конечному потребителю в Донецкой области доходит вода, которая отвечает санитарным нормам. Фильтровальные станции области работают с соблюдением технологических режимов и применяют необходимое количество реагентов в соответствии с изменениями качества воды в источнике водоснабжения - канале Северский Донец-Донбасс», — написал Кириленко.

В тоже время городской голова Славянска Вадим Лях сообщил об ухудшении качества воды в реке Северский Донец из-за выброса в речку Уда в Харьковской области.



«По словам и.о. гендиректора "Славгорводоканала" Алексея Шурко, в пробах, которые водоканал отбирал на водозаборах и в источниках питьевого водоснабжения, до сегодняшнего дня действительно наблюдалось увеличение ионов аммония, но уже в пределах допустимых норм», — рассказал Лях.



Мэр Славянска рекомендует использовать для питья и приготовления пищи фильтрованную или отстоянную и прокипяченную воду.