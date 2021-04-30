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Спецпроект. Сланцевый газ: на Донбассе его добывать не будут

Евгений Антонюк
30 апреля 2021, 12:30

Спецпроект. Сланцевый газ: на Донбассе его добывать не будут

На территории Харьковской и Донецкой областей находится крупный газовый участок – Юзовская площадь. В рамках этой площади есть залежи как традиционного газа, так и газа плотных пород. Разработка или, говоря простым языком, добыча газа плотных пород сложнее и дороже, чем добыча традиционного газа, но специалисты утверждают, что этот участок может сделать Украину энергонезависимой. Прежде всего от России.

Группа «Нафтогаз» в начале года получила право на разведку и добычу нефти и газа на Юзовской площади. В ее центре находится Святогорское месторождение, которое ошибочно причисляют к Донецкой области. Когда новость о разработке месторождения только появилась в СМИ, в ряде громад Донецкой области появилась паника на почве старого фейка: «на Донбассе снова хотят добывать сланцевый газ».

Тогда же в «Нафтогазе» и в его профильном подразделении «Укргаздобыче» заявили, что ни на территории Донецкой, ни на территории Харьковской областей сланцевый газ в данный момент не добывают и добывать не планируют.

Так выглядит буровой станок

Что же происходит на Юзовской площади сейчас?

Юзовская площадь – это перспективный нефтегазовый участок с залежами как традиционного газа, так и газа плотных коллекторов. Эксперты прогнозируют, что запасы газа там могут достигать сотни миллиардов кубометров, но пока исследования продолжаются. Для справки, Украина в год потребляет около 30 млрд м3 газа.

Большинство жителей Донбасса узнали о существовании Юзовской площади в 2011 году. Правда многие СМИ познакомили жителей региона не с историей разработки сланцевого газа, а с его «демоном». Митинги против добычи сланцевого газа в Донецкой области очень скоро приобрели политический окрас. Международная компания Shell совсем ненадолго зашла на участок. Начался вооруженный конфликт и Shell заявила о приостановке работ на Юзовской площади. Вскоре компания отказалась от разработки газа из-за экономической нецелесообразности.

На данный момент никакие работы на самой Юзовской площади не ведутся. Как рассказал «Новостям Донбасса» Юрий Фесенко директор государственного предприятия «Шебелинкагаздобыча» (входит в Группу «Нафтогаз»), в Харьковской области уже почти 30 лет разрабатывают Северно-Воловенковское и Спиваковское месторождения газа, которые находятся внутри Юзовской площади, но имеют отдельные лицензии. Третьим стало Святогорское. Но оно отличается от двух других тем, что залежи газа на этом месторождении находятся в плотных песчаниках.

«Это глубокие скважины, глубиной более 4,5 километров. Там находится месторождение газа плотных песчаников. Это очень плотные коллекторы», – говорит Фесенко.

Сейчас на Святогорской площади бурят вертикальную разведочную скважину в месте, где возможна наибольшая концентрация газа. Результаты бурения ожидаются в текущем году, они же станут основой для программы дальнейших работ.

Комплекс наземной инфраструктуры Святогорского месторождения

Будут ли добывать сланцевый газ в Донецкой области?

Экоактивисты и жители региона еще до вооруженного конфликта на Донбассе активно выражали свои опасения о добыче сланцевого газа, ссылаясь на экологические проблемы, которые могла вызвать такая деятельность. Многие из них были напуганы тем, что услышали по телевизору новости о возобновлении работ в регионе.

Галина Олейникова из Бахмута во главе общественной организация «Мама-86» была одной из тех, кто выходил на протесты в 2013 году. К сегодняшнему дню она поменяла свое мнение после того, как в компании Shell открыто рассказали о технологиях, которые планировали использовать, все процессы пояснили детально. И даже показали.

Но стоит отметить, что сейчас речь не идет о добыче сланцевого газа на Юзовской площади, который в СМИ нередко ошибочно путают с плотным газом. О том, что на границе Донецкой и Харьковской областей не планируют добывать сланцевый газ, ранее заявил и глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

Эту же информацию подтверждают в министерстве энергетики Украины. Ответ на соответствующий информационный запрос есть в распоряжении «Новостей Донбасса».

Сегодня, когда участок перешел в пользование «Нафтогаза», Олейникова говорит, что знает о проектах по добыче газа в Харьковской области и об общественных слушаниях, которые проводятся в громадах. По ее мнению, только благодаря открытости компании могут спокойно работать на той или иной территории, потому что получат кредит доверия от громады.  

В чем разница между газом плотных пород и сланцевым газом?

Чтобы доступно объяснить человеку без геологического образования, почему добыча газа плотных пород дороже по себестоимости и сложнее, чем добыча традиционного газа, Юрий Фесенко приводит пример с обычной мочалкой – губкой.

«Если Северо-Волвенково и Спиваковка это мочалки с крупными порами, то Святогорка – это наполовину придавленная мочалка. Там находится газ спрессованных песчаников. Он не отличается ни по качеству, ни по своему составу от традиционного газа. Но добывать его сложнее», – поясняет специалист.

Чтобы окончательно понять, сколько же нужно инвестировать для добычи газа из плотных пород на Юзовской площади, нужно дождаться результатов 3D-сейсмических исследований. Это сложный, кропотливый процесс по анализу геологических данных. Он не требует бурения, но может занять примерно год. К полноценной разработке данной площади в компании планируют перейти в течение пяти лет. 

Специалисты отмечают, что в пределах Днепровско-Донецкой впадины кроме традиционных залежей газа и газа в плотных породах действительно есть залежи газа в сланцевых породах. Главное отличие газа плотных пород в том, что он залегает в песчаниках, а газ сланцевых пород – в сланцах, которые намного плотнее чем песчаники. Структура и свойства природного газа (метана), который залегает и различных типах пород, не отличается.

Но добыча так называемого сланцевого газа в Украине экономически нецелесообразна и пока не ведется. Для разработки сланцевых пород необходимо привлекать еще более дорогостоящие технологии, чем для разработки газа плотных пород. Нужно иметь современную технику и привлекать международных специалистов. Стоит ли этим заниматься сейчас, пока государство не освоило еще ресурсы традиционного газа на суше и в акватории Черного моря? Разве что только изучать потенциал и реальные, а не выдуманные политиками, риски добычи такого газа.

«Если говорить о перспективах Украинской энергонезависимости, то все сразу вспоминают о Днепровско-Донецкой впадине, которая уже серьезно истощена, но там все же можно найти крупные залежи газа. При этом, Западная и Южная нефтегазовые провинции – Карпаты и Черное море, незаслуженно остаются без внимания инвесторов. А это сотни миллиардов кубометров запасов газа. Например, на западной Украине впервые за несколько десятилетий произошла стабилизация добычи газа, в первую очередь за счет частных добывающих компаний. То есть потенциал традиционного газа в Украине еще не раскрыт в полной мере», – рассказал Геннадий Кобаль, эксперт по вопросам энергетики, директор консалтинговой компании «ExPro Украина».

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