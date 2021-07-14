Билет в один конец: Пропустят ли жителей Донецка через КПВВ под Луганском?

КПВВ «Станица Луганская». Фото: Новости Донбасса

Многих жителей отдельных районов Донецкой области сегодня волнует вопрос, можно ли проехать через Луганск на подконтрольную украинской власти территорию. Ведь с 19 июня группировки «ДНР» и «ЛНР» открыли «границу» друг между другом, которая была закрыта больше года. И КПВВ «Станица Луганская» на сегодня – единственный полноценно работающий законный пункт пропуска через линию соприкосновения. В ситуации решили разобраться журналисты «Новостей Донбасса».







«Международное» сообщение



В «документах» группировки «ДНР» об открытии внутренней «границы» с «ЛНР» говорится, что «выезд за пределы территории ДНР разрешен на территорию государств Российская Федерация и ЛНР».



Сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский считает, что открытие «границы» между группировками – это прежде всего шаги к объединению «ДНР» и «ЛНР» и частичные послабления перед выборами в Госдуму РФ.



«Первое – это процесс объединения, их толкают из Кремля, чтобы они по чуть-чуть делали шаги, чтобы объединиться. Они открыли "границу", пустили совместную электричку. Это сделано под выборы, такая политика послабления, потому что очень много людей, которые там есть, – город Углегорск или город Дебальцево – они ближе к Луганску, чем к Донецку, фактически территориально», – говорит Лисянский.



Теперь в Луганск можно доехать на поезде или на автобусе. В «ДНР» и «ЛНР» это междугороднее сообщение именуют «международным». А такой особый статус предполагает особые правила, досмотр и специальную лицензию – заниматься такими перевозками можно только тем, кому разрешит самопровозглашенная власть. И при этом речи о прямом проезде из Донецка через Станицу Луганскую нет, возят из Донецка на подконтрольную Украине территорию сейчас только через Россию.

Из Донецка в Луганск пустили «международные» рейсы

Рейсовые автобусы есть, ходят из Донецка примерно в одно время – в обед – на три луганских направления. Из неподконтрольных городов Луганской области на донецкое направление идут утром. Стоимость проезда варьируется от 300 до 400 рублей (или 110-150 в гривнах) и по времени занимает около 5-6 часов.



Есть также более дешевый и быстрый способ: поезд Ясиноватая – Луганск. Из Ясиноватой он отправляется в 7:28. Из Луганска – в 8:20. Плацкарт стоит 80 рублей, купе – 140 (это 30 и 50 гривен соответственно). Занимает такой путь 4 часа.



Разрешения «штабов»



Причиной открытия так называемой «границы» между Донецком и Луганском в «ДНР» называли то, что «ЛНР» перешла на контролируемый пропуск людей с подконтрольной Украине территории через КПВВ «Станица Луганская».



В новых правилах «ЛНР» сказано, что выезжать на подконтрольную Украине территорию могут те, кто прописаны в отдельных районах Луганской области и всего раз в месяц. Вернуться – только с пропиской в ОРЛО, по уважительной причине и через заявление в специальную рабочую группу «ЛНР» по коронавирусу, которая решает: пропускать вас или нет.



«Сейчас фактически КПВВ заблокированы, и люди жалуются на то, что так называемые штабы "ЛНР" и "ДНР" не пропускают людей, заставляют их проходить какие-то процедуры, писать обращения для того, чтобы осуществить пропуск», – говорит Павел Лисянский.



Что же касается выезда на подконтрольную Украине территорию тех, у кого нет луганской прописки, – в документе так называемой «ЛНР» не уточняется. Вместе с тем в соцсетях пишут, что вооруженные формирования «ЛНР» индивидуально уже на месте принимают решение о пропуске таких людей. И некоторым удавалось проехать.



Выпустят, но не впустят



Жители делятся собственным опытом проезда в соцсетях. «Выезжала в Украину через Станицу Луганскую. У меня прописка "ЛНР". Ехала из Красного Луча. В Луганске села на автобус до Станицы. Автобус был второй по счету. Людей было много, но не огромная толпа. Шла с бабушкой по льготной очереди. Добавлю, что со мной ехал мужчина из Донецка с пропиской "ДНР". Спокойно прошел Станицу. Со стороны "ЛНР" спросили, как он попал сюда. Сказал, что автобусом. Его предупредили, что обратно не пропустят. Со стороны Украины не было вообще вопросов», – пишет жительница ОРЛО.

Очереди на КПВВ «Станица Луганская». Фото: Новости Донбасса

КПВВ «Станица Луганская» – пешеходный, поэтому нужно сесть в рейсовый автобус до пункта пропуска за 12 рублей (по курсу валют – 4 гривны). Уже с другой стороны КПВВ после его прохождения вас ждет перевозчик, который отвезет в пункт назначения. Но луганские перевозчики не знают, можно ли так проезжать людям с донецкой пропиской.



«Новостям Донбасса» удалось дозвониться в так называемый «МИД ЛНР». Там на вопрос, можно ли пересечь КПВВ в Станице Луганской имея донецкую прописку, ответили так:



– Прописка какая у вас?



– «ДНР». И паспорт есть. И паспорт украинский есть.



– Выпустить вас выпустят, но обратно вас не пропустят.



Итак, если подытожить, путь из Донецка на подконтрольную Украине территорию через Луганск выглядит соблазнительно – он дешевле и быстрее, чем через Россию. Но ваш проезд полностью зависит от решения представителей «ЛНР». Единственным проверенным путем по-прежнему остаются утомительные поездки через Россию – более суток в пути, три с половиной тысячи гривен плюс штрафы на границе, которые Верховная Рада отменила, но закон об этом еще не вступил в силу.