В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»

Т.н. граница между «ДНР» и «ЛНР»

Подконтрольный группировке «ДНР» телеканал «Юнион» снял репортаж с так называемого пограничного пункта пропуска между подконтрольными «ДНР» и «ЛНР» территориями.



Съемочная группа посетила пункт «Дебальцево» накануне 19 июня, когда свободный пропуск через «границу» возобновили спустя год.



На пункте есть паспортный контроль, небольшое помещение для сотрудника «таможни», шлагбаум и табличка «Зона таможенного контроля». Дальше — уже подконтрольная «ЛНР» территория.



Приостановили движение весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. С тех пор пропускали только фуры с товаром, а также людей, у которых есть причины гуманитарного характера (смерть близкого, посещение пожилых родственников, работа, учеба и т.д.). При этом пересекающим «границу» нужно было также проходить медпункт, сообщая о состоянии здоровья.

Всего на так называемой границе находятся четыре автомобильных пункта пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03». Движение между Донецком и Луганском было приостановлено весной прошлого года из-за ситуации с коронавирусом.

«ДНР» возобновила пропуск через «границу» только после того, как «ЛНР» ужесточила правила выезда на подконтрольную Украине территории. В Донецке опасались, что месные жители будут ездить на подконтрольную Украине территорию транзитом через Луганск.