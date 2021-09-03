Почему Путин против переходного периода на Донбассе и что «зашито» в законопроект

Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

Что будет после того, как Украина вернет контроль над Донбассом и Крымом? На этот вопрос призван ответить зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о переходном периоде. Его цель — предоставить понятную стратегию и прозрачный механизм возвращения временно неподконтрольных территорий.



В чем суть и нюансы законопроекта, на который резко негативно реагируют в России, — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».







Дискуссия вокруг законопроекта



По словам правозащитников, это уже третий вариант документа, и в нем уже учтена часть предложений и замечаний общественных организаций и различных ведомств.



«Если мы сравниваем уже третью окончательную версию, то видно, что в нем к части замечаний общественных организаций, а также других институтов, скорее всего, прислушались. Потому что некоторые контраверсионные вещи, которые мы заметили во втором варианте, — в третьем их нет. Но с другой стороны, часть из них скрыта в других статьях», — говорит правовой аналитик БФ «Право на защиту» Элина Шишкина.



Вместе с тем глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес отмечает, что Россия и курируемые ею группировки «ДНР» и «ЛНР» вряд ли согласятся на предложенный Украиной сценарий переходного периода.



«Во-первых, по поводу самого переходного правосудия — я приветствую, что этот термин начинает входить в массовый обиход, начинают разговаривать об этом, начинают принимать какие-то отдельные документы официальные. С другой стороны, мне кажется, что выбрано не совсем правильное время для этого, потому что очевидно, что переговорный процесс зашел в довольно серьезный тупик», — считает Энрике Менендес.



Разбивая российские мифы



В Кремле почти любую альтернативную мирную инициативу украинской власти критикуют за несоответствие Минским соглашениям. Законопроект о переходном периоде не стал исключением.



Президент России Владимир Путин заявил по время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, что в случае принятия законопроекта Украина фактически выходит из Минского процесса.

Путин резко раскритиковал законопроект о переходном периоде. Фото: ТАСС

«Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон Украины будет принят — прочтите — это не секрет, он висит на сайте — это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из Минского процесса», — сказал Путин.



В то же время юристка и участница украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова положительно оценивает проект закона. По ее словам, жители неподконтрольных территорий должны понимать, как будет действовать украинская власть после деоккупации Донбасса. И понимание это должно сформироваться, прежде всего, из украинских документов, а не из пропагандистских российских телевизионных программ.



«Почему я к нему [законопроекту] позитивно отношусь — потому что он развеивает очень много мифов, особенно мифов, которые искусственно навязывали людям, оставшимся на неподконтрольной территории. О том, что никакие документы они не смогут узаконить, о том, что они все будут наказаны, будут сидеть, что их там убьют, расстреляют», — говорит Татьяна Иванова.

Правозащитница и участница ТКГ Татьяна Иванова поддерживает принятие закона

Кого ждет амнистия



В законопроекте четко прописано, кто подпадает под уголовное преследование, а кто нет. Так, нарушившие Уголовный кодекс, а также совершившие военные преступления и преступления против человечности — избежать наказания не смогут.



«Когда мы говорим, например, о наказании военных преступников, то это выходит за рамки обычного переходного правосудия и обычной амнистии, потому что военные преступники не амнистируются вообще нигде, и хороший пример здесь — это Колумбия, где на наших глазах завершается гражданский конфликт серьезный с между правительством и террористами ФАРК, и там тоже переходное правосудие очень широко применяется», — поясняет глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес.



Вместе с тем, для обычных граждан, учителей, докторов или рядовых работников псевдогосударственных учреждений никаких ограничений не предусмотрено.

Амнистия не коснется только боевиков, военных преступников и «чиновников» «Л-ДНР»

Это подтвердил советник министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Богдан Чумак.



«Мы говорим о том, что те, кто не совершал каких-либо преступлений, они не будут подвергаться преследованиям. Более того, это четко написано, практически "красная линия" прописана в законопроекте о государственной политике переходного периода», — подчеркивает советник министра.



Правозащитница и участница переговров ТКГ Татьяна Иванова отмечает, что тем, кто не занимал должности в высших эшелонах оккупационной власти, бояться нечего. Законопроект никаких наказаний или ограничений для таких людей не предусматривает.



«Если требуется подтверждение квалификации, которую люди сдают периодически, например, доктора каждые пять лет проходят повышение квалификации, — то в какой-то период срока люди подтвердят свою квалификацию. И такой доктор либо квалифицированный учитель и будет продолжать так же работать», — говорит Иванова.



Узаконить документы



В законопроекте впервые прописана процедура конвалидации. Это значит, что документы, выданные в ОРДЛО, не будут признаваться, вместе с тем прописана процедура, по которой можно будет подтвердить и узаконить изменения гражданского состояния.



«То есть документы о рождении детей, документы о смерти, документы о браках — они будут признаны Украиной. Успокоятся те, кто получил образование на неподконтрольной территории. Потому что закон хоть и не предусматривает признание дипломов об образовании, но если человек действительно имеет знания, у него есть возможность их подтвердить и сдать квалификационный экзамен, подтвердить свое образование и не учиться заново пять лет или два года в техникуме или 10 лет в школе», — поясняет правозащитница.



В то же время покупка жилья по правилам «ЛНР» или «ДНР» будет считаться незаконной — сделки необходимо оформлять на подконтрольной территории по законам Украины.



Выборы



Что же касается выборов, то тут позиция Украины непоколебима: только по украинскому закону при участии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, а также после разоружения и вывода всех незаконных вооруженных формирований.



«Очень хорошая норма предусмотрена в законопроекте, когда предлагается людям добровольно сдать оружие и за это еще и получить деньги. Более того, деньги там можно получить не только за сдачу оружия, а если они укажут местонахождение этого оружия, там действительно оно будет, и его можно будет изъять. Люди тоже за это получат финансовое вознаграждение», — комментирует Иванова.

Украина настаивает на выборах после вывода всех незаконных вооруженных формирований

Согласно законопроекту к выборам не допустят только тех, кто подрывал основы национальной безопасности и обороны Украины или кто был в составе действующих «администраций», но это правило не касается тех, кто обеспечивал жизнедеятельность региона. В то же время в документе не прописали процедуру, каким образом и кто будет определять таких лиц.



«Эта процедура будет определена отдельным законом, который будет принимать парламент. И тогда уже будет четко определена процедура, она будет исходить из стандартов, установленных законодательством и Конституцией Украины, стандартами международного уголовного права и стандартами прав человека. Более того, нынешний закон про переходный период устанавливает рамку этой ответственности и рамку ограничений. Право быть избранным на местных выборах и на занятие должностей. А именно мы говорим о лицах, которые были в составе оккупационных сил Российской Федерации и в результате деятельности нанесли вред жизни и здоровью граждан», — расказал советник министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Богдан Чумак.



Не «зрада»



Кроме того, в законопроекте предлагают урегулировать контакты Украины с Россией и группировками «ДНР» и «ЛНР». Переговоры будут полностью контролироваться президентом — только он может давать разрешение их вести.



Эту норму законопроекта прокомментировал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович: «Грубо говоря, любые контакты с оккупантами запрещены, только для достижения национальных результатов или защиты национальных интересов – единственный случай – когда это может сделать должностное лицо или институция государственная, которая получит прямое разрешение от президента Украины … То есть это не "зрада", а грубо говоря, условному Медведчуку запретили ездить в Москву».



В законопроекте также прописана работа украинской власти вплоть до возврата неподконтрольных территорий. В частности, защита прав и свобод граждан на оккупированной территории, облегчение в получении социальных выплат, украинских документов, правовой помощи, а также образования и медицины.



Подытоживая, вернемся к вопросу, который был вынесен в заголовок статьи: так почему же Путин и за ним в один голос все кремлевские спикеры категорически осуждают законопроект, который, по сути, четко определяет пошаговый порядок возвращения территорий под контроль Украины? Ведь официально Россия ратует за это самое возвращение. Ответ напрашивается один: власти РФ против потому, что украинский закон о переходном периоде на Донбассе, очевидно, прописан не по их правилам и не в их интересах.