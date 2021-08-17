На сайте Рады появился текст законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму

На сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта № 5844 о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя.



Так, законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополя. Предлагается определить, что эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации.



Кроме того, документ упорядочивает действующую профильную терминологию, вводит понятия, раскрывающие его новеллы, в частности, термины «переходная юстиция», «конвалидация», «временная оккупация», «оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации», «политико-дипломатические и санкционные меры», «контактная линия», «устойчивый мир», «реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей».



Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды.



Кроме этого, законопроект предусматривает введение элементов переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации, меры по развитию устойчивого мира и меры неповторения оккупации.



Документом также предлагается определить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях, ввести институт конвалидации сделок, которые были заключены на временно оккупированных территориях, а также признание результатов и сроков обучения на временно оккупированных территориях, создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях, установить ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.



Одно из требований законопроекта — безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), других международных организаций и иностранных государств.



4 августа 2021 года Кабмин на очередном заседании одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа.