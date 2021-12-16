Ультиматум Байдена и «красные линии» Путина: Чего ждать Украине после переговоров

Видеопереговоры президентов США и России. Фото: White House

Пока вблизи восточных границ Украины продолжается концентрация российских военных, тяжелая дипломатическая артиллерия подключилась с запада. Телефон Белого дома в Вашингтоне на неделе не умолкал. Президент США Джозеф Байден сделал ряд важных звонков и слово «Украина» явно в разговорах упоминалось многократно. Что ждет Украину после этих переговоров, разбирались «Новости Донбасса».



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Первый групповой звонок американский президент совершил в Европу. По ту сторону провода были французский президент, немецкий канцлер, премьер-министры Италии и Великобритании. На повестке военная угроза со стороны Кремля. Сам факт концентрации российских военных вблизи украинских границ уже не новость, но недавно немецкое издание Bild опубликовало статью с тревожным заголовком «Так Путин мог бы уничтожить Украину».

Инфографика Bild

«Да, такие направления возможны, действительно Россия готова к наступлению. С 2014 года Россия постоянно готовится к проведению широкомасштабных и тактических операций против Украины. В 2017 году было завершено создание трех армий специально для украинского направления. Первая танковая еще может наступать на страны Балтии, Польшу и Украину», — оценил публикацию заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.



И вот на этом фоне стабильного военного напряжения у украинских границ, проходит главный звонок недели между американским и российским президентами. Меж двух огней тема Украины.



Несмотря на любезное начало, но жесткие позиции были заявлены еще до звонка. Цель разговора относительно украинского вопроса у каждой стороны была своя. По итогу Кремль и Белый дом скорее обменялись некими предупреждениями. Байден пригрозил Путину экономическими санкциями в случае военной эскалации в Украине.



Удар SWIFTом



О чем идет речь позже детализировала заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд: «Мы обсуждали меры, которые были бы равнозначны полной финансовой изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа, для их возможности путешествовать и для торговли».



Под полной финансовой изоляцией, очевидно, подразумевается отключение России от системы SWIFT.



«SWIFT — это международная платформа, через которую проводятся расчеты между банками. На сегодняшний день туда входят все основные и неосновные финансовые структуры, которые существуют в мире. Если страна исключается из такой системы, это говорит о том, что она теряет возможность делать быстрые и безопасные расчеты. Потеря скорости расчетов — это потеря конкурентоспособности», — пояснил глава правления Института экономических исследований Игорь Бураковский.



НАТО преткновения



В ответ на предупреждения об агрессии России против Украины, Путин указал на НАТО. И фактически подтвердил своими словами, что наращивание военных сил вблизи украинских границ — это шантаж и ультиматум Альянсу, чтобы тот не расширялся на Восток.



«В чем смысл заявления, что Запад должен дать официальные гарантии? На мой взгляд, это невозможно, но если вдруг начнут обсуждать, то это будет означать, что Запад соглашается с тем, что постсоветское пространство, включая Украину, — это исключительно сфера влияния Путина и России. И любое решение по Украине должно приниматься только с согласия России. На мой взгляд, это нереально, но Путин хочет этого добиться — это его задача максимум», — говорит политолог Владимир Фесенко.



Полной информации о том, какими же соглашениями закончился саммит двух лидеров, нет. Но буквально на следующий день во время пресс-конференции Путин дал понять, что к окончательному решению по поводу эскалации военных действий стороны все еще не пришли. И уклонился от прямого вопроса: «Собирается ли Россия нападать на Украину?».



«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность. Мы договорились что создадим соответствующую структуру, которая сможет заниматься этим предметно, обстоятельно. До того, как мы это сформулировали, говорить о их содержании рано», — ответил президент РФ.



А значит вопрос войны не снят, а только поставлен на паузу.



Сложно представить, о каком компромиссе тут может быть речь, если членство в НАТО любой страны это — право и решение самого государства и Альянса. Тем более, что следующий звонок из Белого дома поступил в Киев.



«Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО — это только решение украинского народа, это суверенное государство. Это зависит от Украины и членов НАТО. И президент Байден подтвердил, что США предоставят — и уже это начало происходить, — всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать отпор», — пересказал суть разговора с американским лидером глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак.



Расслабляться рано



Если подытожить череду переговоров лидеров стран на минувшей неделе, то вывод можно сделать такой: Россия со вступлением Украины в НАТО не смирится, поэтому Украине нужно готовиться к возможному противостоянию. В этом обещают свою поддержку как Штаты, так и Европа, но только в трех ресурсах: финансовом, оружейном и санкционном.



«По расчетам российских экономистов, санкции на сегодняшний день приводят к потере примерно 1,5% ВВП. Это означает, что если бы санкций не было, то темпы развития российской экономики получили бы добавочные 1,5%. С моей точки зрения, это большой показатель с учетом тех проблем которые переживает сегодня экономика России», — отмечает глава правления Института экономических исследований Игорь Бураковский.



Кроме того, США, скорее всего, вновь станут участником переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе. Видимо, это будет новый, параллельный трек. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не станет возражать против участия США в переговорах по Донбассу, если американская сторона поддержит выполнение Минских соглашений.



Но сперва нужно сбавить жар на передовой, то есть договориться о перемирии, говорят политологи. По их мнению, картина деэскалации станет яснее в ближайшие недели или даже месяцы, как на фронте, так и на границе.



«В России ожидают, что в Украине может возникнуть энергетический кризис и, возможно, вследствие политический кризис. Речь не идет о большой войне против Украины, а про локальные военные операции: атака на Мариуполь или на побережье Азовского моря. К сожалению, это возможно. Поэтому мы должны сохранять бдительность и Украина, и наши западные партнеры», — резюмирует политолог Владимир Фесенко.