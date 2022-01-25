Уголь с шахт «Л-ДНР»: В чем подозревают Порошенко и Медведчука?

Виктор Медведчук и Петр Порошенко. Фото: ОПЗЖ / Европейская солидарность

Подозрение в государственной измене, пособничестве и финансировании терроризма теперь есть на руках не только у нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, но и у экс-президента Петра Порошенко. События, которые объединили их в одном деле, произошли еще в 2014-2015 годах. И касались они поставок угля с неподконтрольной территории Донбасса. Подробнее об этом — в материале «Новостей Донбасса».



Как работала схема



По версии следствия, в 2014 году российская сторона через сотрудничество с Виктором Медведчуком хотела организовать поставки угля из ОРДЛО, чтобы финансово поддержать самопровозглашенные «республики». Об этой схеме в 2016 году писали журналисты «Украинской правды». Только тогда редакция не нашла подтверждений участия в этом пятого президента Петра Порошенко, который, как утверждают следователи, дал полномочия Медведчуку договариваться.



Журналист Алексей Бобровников отмечает, что вся эта схема реализовывалась на виду у президентской администрации и самого Порошенко.



«И это все происходило, конечно, конкретно под носом у Петра Алексеевича и его аппарата, в том числе Андрея Таранова, замглавы Администрации президента, трагически погибшего по до сих пор не до конца понятным обстоятельствам. Подобного рода операции происходили конкретно под эгидой торговли углем и сопровождали ее, и это и была вотчина элит того времени», — говорит Бобровников.



Украина брала уголь из ОРДЛО



Впоследствии Медведчук приобщил к схеме Сергея Кузяру, помощника министра экологии времен президентства Януковича. Ему поручили вести переговоры с боевиками, договариваться о поставках, контролировать их и организовывать оплату. В ноябре 2015 года он давал эксклюзивное интервью «Новостям Донбасса», где это не отрицал.



«Если этот уголь нужен, и мы его готовы принимать, а мы это подтверждаем сегодня, уголь с неконтролируемых территорий заходит сегодня в Украину. Если мы это делаем, значит, мы должны выстроить какие-то правила игры. Вот я с этим вопросом обращаюсь, я и там когда бываю, стараюсь это дело обсудить и как-то продвинуть», — говорил тогда Сергей Кузяра, который сейчас является подозреваемым в деле о финансировании терроризма.



Если верить материалам дела, чтобы скрыть преступление, Кузяра перерегистрировал находившиеся на неподконтрольной территории госпредприятия «Шахта имени К.И. Киселева» и «Луганскуголь» в Киеве. Именно на эти предприятия представители «Л-ДНР» якобы свозили уголь с других шахт и от их имени заключали контракты с государственной энергогенерирующей компанией «Центрэнерго».

Сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский подтверждает, что Украина тогда закупала уголь из ОРДЛО.



«Это действительно так, то есть Украина закупала такой уголь. Я знаю, что в 2014-2015 годах был куплен уголь антрацит, потому что все шахты, которые добывают антрацит, остались на временно оккупированной территории. А "Луганскуголь" просто не добывает уголь марки "антрацит". Тот уголь, который добывается в "Луганскугле", можно было купить у "Лисичанскугля" или "Первомайскугля" [на подконтрольной Украине территории]», — рассказал Лисянский.



Куда шли деньги



Всего за 2015 год, по подсчетам следствия, предприятия с оккупированных территорий получили из бюджета Украины более 205 миллионов гривен (это почти 13 млниллионов долларов) из запланированных более 3 миллиардов гривен. Деньги были переведены на украинские счета предприятий, затем выведены и обналичены. Как именно — следствие не говорит.



«Это самокормление квазисиловых структур и бандитских формирований, которые существуют по обе стороны фронта, к сожалению, они существуют и с нашей стороны. Но в случае со стороной противника, конечно, это чисто гибридная криминальная оккупационная сила», — считает журналист Алексей Бобровников.



В то же время правозащитник Павел Лисянский отмечает, что деньги могли идти на зарплаты рабочим, которые остались трудиться на шахтах. Ведь там не действовала банковская система, а потому, единственный вариант — перечисление средств на юрлицо, снятие всей суммы и оплата наличкой. И именно об этом говорили противники устроенной в 2017 году блокады.



«Люди, которые там работали, — они же дальше продолжали работать. К примеру, предприятие ДТЭК Ахметова до блокады до 2017 года работало таким же образом: людям оформляли карты на подконтрольной территории Украины, перечисляли туда деньги, то есть так это работало. Но я же вам сказал, что, к примеру, моделируем ситуацию, что деньги перечислили на счет юридического лица предприятия. А приходят, к примеру, оккупанты к руководителю предприятия, наставляют на него автомат и говорят: "Переводи деньги туда-то" — и он переводит за своей подписью», — констатировал правозащитник.



Тем не менее, подозрения вручены, меры пресечения избраны. Другие участники схемы — в розыске, а их имущество — под арестом. Место, роль и, главное, ответственность каждого должны определить следствие и суд.



