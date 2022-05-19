Ждали эвакуационный поезд: Судьба семьи, выжившей после ракетного удара по Краматорску

Наталья с детьми, выжившими после ракетного удара в Краматорске. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Восьмого апреля 11-летняя Яна из поселка Новгородское Донецкой области, который не так давно переименовали в Нью-Йорк, вместе с родными ждала эвакуационный поезд в Краматорске. Ракета «За детей Донбасса», которой российские силы ударили по вокзалу, оторвала девочке обе ноги. Уже несколько недель Яна вместе с мамой, также пострадавшей и оставшейся без ноги, лежат в детской больнице Святого Николая во Львове. За ними ухаживает 11-летний сын Ярослав, который чудом уцелел. Что вспоминают с того дня и что собираются делать дальше — они рассказали «Новостям Донбасса».

Эвакуация

Никто не хочет покидать свой дом, даже если очень страшно. Родные стены оберегают. Так думает почти каждый житель Донбасса, так думала и Наталья — мама одинадцатилетних близнецов Яны и Ярослава из поселка Новгородское Донецкой области, тот самый поселок, который не так давно переименовали в Нью-Йорк.



Наталья рассказала, что к моменту их выезда в поселке уже не было света, отсутствовал интернет, у детей не было школьных занятий уже три месяца. Постоянно были слышны взрывы и выстрелы.







Женщина уговорила старшую дочь с мужем и трехлетней внучкой выехать первыми. Сама с младшими детьми-близнецами еще оставалась дома, в поселке. Линия фронта становилась все ближе, запасов еды все меньше, в банкоматах постепенно заканчивались деньги.



«У меня на карточке деньги, было и немного налички. Если б мы там остались, ну, потратила б я наличку, а что мне на карточке деньги. Ну, пойду я куплю этой колбасы, магазинчик есть, и то — там иногда принимают карточки, иногда нет. Ну, возьмешь там масла, сыра, колбасы, макарон — все», — говорит Наталья.



Помочь самой Наталье и ее младшим детям-близнецам Яне и Ярославу было некому. Родной папа детей умер 4 года назад, а отчим ушел воевать. Женщина все-таки решилась эвакуироваться, пока не поздно. С детьми и чемоданами она приехала на вокзал в Краматорск. Вскоре должен прибыть их поезд. На перроне сотни людей, волонтеры с горячим чаем и гробовая тишина в небе. Яна захотела согреться, и они с мамой пошли за чаем. Ярослав остался стеречь вещи в здании вокзала. Пока у волонтеров закипал чайник, все началось.

Врачи не успевали спасать

«Какие-то звуки начались непонятные, как будто свистело, летело что-то, я увидела, как кто-то сидел на перроне, и потом в глазах резко потемнело. И все, мне заложило вот это ухо. А потом я открыла глаза, у меня ноги пекут сильно. Я не знала, что с ними, я хотела подняться, я плакала, мне было страшно. А потом я поднимаю ноги, и не понимаю, где они, их нет. А потом я глазами нашла маму — она была полусидя, полулежа, и у нее тоже не было одной ноги», — рассказывает 11-летняя Яна.

Яна. Фото: Новості Донбасса

Мама вспоминает, что после удара искала глазами Яну, и увидела, что девочку отбросило в сторону, и у нее нет ног.



«Я на ноги глянула, а у нее нет этих кроссовок. Я хотела встать, а у меня там все висит», — со слезами говорит Наталья.



Не дождались эвакуационного поезда сотни людей. Ракета «Точка У» с надписью «За детей Донбасса» убила 57 человек, среди них 16 детей. Больше сотни жителей Донбасса ранила. Каждый пятый — в тяжелом состоянии, как Наталья и Яна. Прибывшие на вокзал военные и медики не успевали спасать людей, помочь всем было крайне сложно.

Осколок на память

После того, как Яну забрали в больницу, она не видела маму и брата два дня. Семья потерялась. Медики срочно доставили девочку в больницу в Днепре, Ярослава родственники отвезли с вокзала домой, а их мама оказалась в больнице Павлограда.



Мама Наталья рассказывает, что там ее прооперировали, поскольку толстый кишечник был пробит осколком. Раздробленную ногу женщине ампутировали уже в Днепре, где она наконец встретилась с дочерью.

Наталья. Фото: Новости Донбасса

Осколок, который вытащили из ее тела, Наталья решила сохранить на память.



11-летнему Ярославу разрешили приехать к маме и сестре в больницу Святого Николая во Львове, так как у них из близких родственников на Донбассе не осталось никого. Мальчику пришлось резко повзрослеть в тот момент, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. На его детские плечи упал уход за мамой и сестрой. Даже сам ходит в магазин рядом с больницей. Времени на обычные прогулки сейчас нет.

Ярослав. Фото: Первое медицинское объединение Львова

«Что-то подать, принести, позвать кого-то, укрыть, или что-то еще, нагреть еду, принести. Воды подать. Я обычно возле палаты гуляю, маме или сестре если что-то надо, они просто вот так крикнут: “Ярик!" — и я им помогаю, или что-то делаю или зову кого-то», — рассказывает 11-летний Ярослав.

Девочка сможет танцевать

Семье пока трудно говорить о том, как жить дальше. Сейчас им помогают только врачи.



Заведующий хирургическим отделением больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова Дмитрий Грицак говорит, что девочке возможно сделать протезы.

Наталья с детьми. Фото: Первое медицинское объединение Львова

«К счастью, если можно так сказать, у нее сохранены коленные суставы, значит можно рассчитывать на достаточно функциональное протезирование. И думаю, что она даже сможет танцевать», — сказал завотделением.



Сейчас Яна с мамой ожидают приглашение на протезирование в США. Ярослав тоже сможет поехать с ними.