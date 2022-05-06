«Похоронил брата под яблоней». История Игоря, который вырвался из Мариуполя

Мариуполец Игорь. Фото: Новости Донбасса

Игорь — частный предприниматель из Мариуполя. В родном городе у него была своя мастерская по обработке металла, но война забрала и бизнес, и дом, и родного брата. В середине марта Игорь выехал из Мариуполя. Подтолкнула его к этому именно смерть брата, которого семья похоронила прямо во дворе под яблоней. Свою историю Игорь рассказал «Новостям Донбасса».



«Смерть брата подтолкнула на выезд. Скажем так, он своей смертью спас всех нас»



Игорь с семьей жили в поселке Новоселовка. 24 февраля о войне он узнал от матери. Сразу не поверил, но реальность вокруг очень быстро стала меняться. 2 марта пропало электричество. Через несколько дней из кранов исчезла вода, а потом закончился и газ. Семья жила то в доме, то в погребе.



«Готовили на костре. В предпоследнюю ночь перед отъездом мы все были в нашем погребе. В погребе было 10 человек, из них 6 детей, женщины и я. И 16 марта брата похоронили, сели в машины и поехали», — вспоминает мужчина.



Брат Игоря жил и работал в Киеве, но 25 февраля выехал в Мариуполь, чтобы быть с семьей.



«Мы были с братом единое целое. Мы никогда не ругались, не ссорились, ни за какие-то там материальные ценности, в жизни такого не было. На одном заводе работали. Потом рассчитались, он раньше меня, я позже», — рассказал Игорь.







14 марта в бомба прилетела в дом соседей Игоря. На следующий день — во двор к его брату.



«14-го числа. Это я помню, как сейчас. Получается, мой дом, брата дом и за ним двухэтажный дом. Туда прилетела авиабомба. Дом сгорел буквально за считанные минуты. Не знаю, сосед погиб — не погиб, но вроде говорили, что живой, из-под обломков его вытащили. 15 числа прилетает к брату во двор. Утром у меня была температура, я к нему не пошел, пошел попозже. Начался обстрел. Мы с женой как раз шли в это время. Упали, ребенка накрыли собой. Когда обстрел закончился, то слышу мать кричит: “Сережа!”. Я прибежал, а там просто ужас. Я представить боюсь. Перебитый весь. Я быстро завел свою машину, выскочил, погрузили его и в скорую помощь. Привезли. Не смогли его спасти», — вспоминает мариуполец.



Морга нет. Всех погибших складываем просто в инфекционном отделении»



Брата Игоря даже не повезли в морг, потому что его уничтожили в результате обстрелов. Поэтому семья сама его похоронила.



«Когда он умер, я спросил, а морг? Сказали, морга нет, морг разбомбили. Всех погибших складываем просто в инфекционном отделении, поэтому, сами понимаете, если есть возможность где-то похоронить, то похороните сами. Документов, понятно, никто никаких не дает, но в месте захоронения положите ксерокопию, паспорт. Мы ксерокопию паспорта положили в файл, замотали скотчем. Когда брата хоронили, вложили ему и накрыли сверху. Я с прицепа снял тент, который не гниет. Завернули и прямо во дворе, в саду, где яблони. Отцу 73 года осенью будет. Матери уже 73. Они за эти сутки постарели лет на 10», — рассказал Игорь.



После того, как погиб брат Игоря, семья решила выезжать из Мариуполя.



«Мы до последнего держались, но когда брата убило… Получается, на следующий день мы его хоронили под обстрелами, над нами мины разрывались. Отец вырыл яму, чтобы не убило нас. Уже когда мы собрались и выезжали из города, на нашем поселке ходили рашистские военные. Гибель брата всех нас подстегнула уезжать из города, потому что, как сказал отец, если мы все не уедем, нас тут просто переполовинят», — говорит он.



Из Мариуполя они поехали в сторону Мелекино. По дороге была огромная пробка, поэтому Игорь с семьей ехал до Урзуфа, а это примерно 40 километров, 12 часов.



«У нас два микроавтобуса. Мой микроавтобус и брата. Детвора в машине, бабушку, мать мою, тоже ранило. 16 марта в ногу. Мы бабушку положили на сидение и двумя микроавтобусами выехали. Отца посадил за руль, он никогда на иномарках не ездил, Жигули были. Не знаю, как он справился, как смог 12 часов выдержать. 18 марта мы были в Запорожье. И там все разъехались, кто куда», — рассказал мужчина.



Его первая жена с детьми уехала за границу. Семья брата — на запад Украины. Сам Игорь вместе с женой, дочерью и родителями обосновался в Днепре.



«За брата я все равно отомщу»



«Мы когда выезжали из Бердянска, я собрал всю свою волю в кулак, засунул в одно место. Ехал, чеченцы, русские эти, рашисты, я на их рожи не мог смотреть. А они такие: “Счастливого пути, извините”. Я не знаю, как я выдержал. Если б, наверное, не дети, то и не проехал бы. За брата я все равно отомщу. Рано или поздно, но я отомщу. Держитесь, победа будет за нами. Все будет Украина», — уверен мариуполец



В Днепре он теперь помогает тем, кто смог вырваться из-под обстрелов.



«Люди просто, волонтеры нашли нам жилье. Жилье отдали бесплатно. Если есть возможность, говорят, за коммунальные заплатите, если нет, то ничего. Буквально вчера первые волонтеры, которые нас приютили в Днепре, их из квартиры попросили съехать. Звонят, говорят съезжать будут. Говорю, чего вы молчите, давайте поможем. У меня же микроавтобус. Так что вчера помогал уже я. Помогали мне, теперь помогаю я. Это принцип бумеранга. Те, кто в него не верят, то к ним он еще не прилетел», — рассуждает Игорь.



В Мариуполь он планирует вернуться, но только после победы:



«В Мариуполь я хочу однозначно возвращаться, но после того, как его освободят, потому что я туда не смогу просто так заехать. Обязательно хочу вернуться. Мне нужно брата перехоронить».

