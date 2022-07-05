Лисичанск пал: Что будет делать российская армия дальше?

Последний форпост Луганщины пал: Лисичанск полностью под контролем российских войск. Украинским войскам дан приказ отступить. Таким образом, Луганская область уже практически полностью под контролем российских войск. Что будет с мирными жителями оккупированной Луганщины? И остановится ли армия России или без паузы сразу пойдет на захват Славянска и Краматорска? «Новости Донбасса» решили разобраться в этом, опросив военных экспертов.







Захват Луганской области в ее административных границах — одна из принципиальных политических задач для президента РФ Владимира Путина. На ее реализацию были брошены колоссальные военные силы. «Если бы российские генералы формировали эти операции — театр военных действий выглядел бы совершенно по-другому. Это контрпродуктивно с военной точки зрения», — высказал мнение в разговоре с «НД» заместитель директора по международным вопросам украинского «Центра исследований армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь.



Теперь по всей территории Луганской области будет продолжаться установление оккупационной власти так называемой «ЛНР». И оставаться там мирным жителям может быть опасно. «Там проводятся различные фильтрационные мероприятия, обыски, репрессии, продолжают пропадать люди, некоторых убивают. Можно сказать, что в этих городах сейчас анархия полная. Не стоит исключать, и по информации различных источников это уже началось, того, что там будут проводиться мобилизационные мероприятия по типу того, как это проводится в Луганске, Донецке и так далее», — рассказал «НД» главный редактор сайта «Трибуна» Алексей Артюх.

Лисичанск в последние дни обороны ВСУ. Фото: Сергей Гайдай

Следующая политическая задача Крмля — полная оккупация Донецкой области. По словам военных экспертов, после установления контроля над Луганщиной, российские силы пойдут на захват Бахмута, Славянска и Краматорска. «Без оперативной паузы войска противника перейдут к реализации плана по захвату Славянско-Краматорской агломерации. Начнуть наступательные действия на Славянском направлении и на направлении Бахмут-Краматорск», — спрогнозировал в разговоре с «НД» военный обозреватель Константин Машовец.



Следующей целью по мнению Машовца, будет трасса М03, которая идет из Изюма через Славянск на Бахмут. «Они хотят, чтобы и трасса была у них в тылу. И тогда они смогут и дальше вести свои наступательные действия. Что изюмская группировка, что левый фланг и центр попаснянский — они уже сосредоточили ударные тактические группы и уже в некотором роде проводят подготовку к этому. Это касается и системы материально-технического обеспечения и системы боевого управления», — поясняет он.

Трасса М-03 Киев — Харьков — Довжанский. Фото: routes.in.ua

«Я вижу, что их логистические системы налажены настолько, что они могут совершать наступательные действия без какого-либо перерыва», — добавил подполковник запаса Армии Израиля Арье Зайден. В свою очередь Михаил Самусь отмечает, что попаснянское, изюмское и северодонецкое направления — это одна российская группировка, которая пытается в том числе захватить Славянск и Краматорск. Главный вопрос — применят ли российские оккупанты уже ставшую для них классической тактику стирания с лица земли городов Донбасса, как это произошло с Мариуполем, Северодонецком, Рубежным, Попасной и Волновахой.



«Посмотрим, как они будут действовать во время прорыва в этот район. Возможно, они захотят окружить, возможно, они продолжат тактику такую, как они применили по отношению к, например, Рубежному, Северодонецку. Уничтожение зданий, инфраструктуры для того, чтобы лишить защитников возможности использовать это в интересах обороны», — сказал военный обозреватель Константин Машовец.

В тоже время удары по складам боеприпасов и скоплению вооружения в тылу российской армии — на неподконтрольной Украине территории Луганской области — усложняют и замедляют наступление. И, по словам экспертов, рано или поздно российским войскам все же придется взять паузу в своем наступлении. «Если они возьмут Славянск и Бахмут, они там будут вынуждены остановиться, потому что нужно будет перегруппировать войска. У них недостаточно пехоты, поэтому нужно решить какой-то следующий факт. Тогда, возможно, у ВСУ будет время взять инициативу в свои руки», — допускает подполковник запаса Армии Израиля Арье Зайден.

Славянск после обстрела 3 июля. Фото: Новости Донбасса

Если российским оккупантам удастся победить в битве за Донбасс — взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области в административных границах — вероятно, стоить ожидать дальнейшего продвижения. «Конечно, если они захватят полностью Донецкую и Луганскую области они тогда смогут перебросить свои войска куда угодно, могут сформировать ударный кулак на Харькове. Может быть вернутся на Запорожье, они от этого не отказываются. Очень важное для них направление это Николаев Одесса с выходом на Приднестровье», — подчеркивает заместитель директора по международным вопросам «Центра исследований армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь.



В свою очередь подполковник запаса Армии Израиля Арье Зайден сомневается, что в случае захвата Донбасса силы РФ пойдут брать Харьков.



«Потому что захватить Харьков очень сложно, на мой взгляд, невозможно. Поэтому там они останутся на своих позициях и будут продвигаться через направления с востока на запад. А потом, зависит опять же от действий ВСУ, они бы хотели улучшить свою южную позицию — немного продвинуться вперед. Для того, чтобы выйти где-то на уровень Запорожья и тогда Днепр будет защищать им левый фланг», — отметил он.