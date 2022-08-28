«Россия не отказалась от оккупации Славянска». Интервью с мэром Вадимом Ляхом

Вадим Лях. Фото: Новости Донбасса

Славянск находится буквально в десятках километров от линии фронта. Город периодически обстреливают. В нем нет воды и газа, с наступлением холодов в многоэтажках вряд ли будет отопление. О том, как проходит эвакуация, как местная власть готовится к зиме, будут ли в городе коммуникации «Новостям Донбасса» рассказал глава военной администрации Славянска Вадим Лях.



— Как вы оцениваете ситуацию в городе?



— Ситуация напряженная, возобновились обстрелы. Тем более, используется новое оружие для нас — зенитные ракеты С-300, которые предназначались «земля- воздух» (Россия переделала их для ударов по наземным целям — Ред.). Последние три прилета, довольно разрушительные, были как раз С-300. К счастью, жертв не было, потому что в тех домах, которым досталось, было немного жителей. Ситуация напряженная, поэтому стабильно призываем людей к эвакуации.



— Насколько близко сейчас линия фронта к Славянску?



— В Славянске линия фронта не меняется. Со стороны Лимана идет вдоль линии Северский Донец, Святогорск, понятно, тоже вдоль речки. Бои идут вдоль этой линии фронта. Есть серые зоны, которые периодически то россияне, то мы поддавливаем. Фактически не меняется линия фронта, идут постоянные бои. Враг пытается найти слабые места в обороне, но безуспешно.







— Полиция сообщает о задержании пособников оккупантов в Донецкой области. Много ли таких в Славянске?



— За время российской агрессии больше 10 выявлено. По некоторым идет выяснение, следствие. Поэтому сказать точно сейчас не могу. То, что их больше 10, к сожалению, такие случаи, не редкость для нашего региона. Постоянно задерживают людей. Я всегда говорю, что 19 убитых и раненых в результате российской агрессии — это тоже дело рук этих пособников. Фактически они наводят на своих соседей, потому что мы видим, куда приземляются эти снаряды, по каким «военным объектам«.



— Сколько жителей осталось в городе?



— Из 100 тысяч остается порядка 20 тысяч. Среди них около 2000 детей и около 2000 людей маломобильных с инвалидностью. Выезд этих категорий меня волнует больше всего. На сегодняшний день принят Кабинетом министров алгоритм действий эвакуации многодетных семей, категорий, о которых я сказал. Есть форма заявления об отказе. Пока что мы ее не запускали. Думаю, людям надо дать немного времени, чтобы они приняли для себя решение. Я уверен, что немалая часть все-таки выедет с наступлением холодов. Когда на улице плюс 30, не все задумываются об отопительном сезоне.



— Как отличаются функции военной администрации от городской?



— Функции военной администрации ничем не отличаются от функций мэрии. Они наделены теми же полномочиями, которые имели городские советы. А военная почему? Потому что сегодня мы понимаем, что мы прифронтовой город, идет война и, соответственно, для принятия решений иногда требуется скорость. Военная администрация дает эту скорость.



— Как идет подготовка к зиме?



— На сегодняшний день в разработке программы подготовки к отопительному сезону. Около 30 миллионов гривен будет выделено из местного бюджета на установку пеллетных котельных в критической инфраструктуре. Это больницы, например. Это закупка пеллет к ним. Это организация пунктов обогрева на базе школ и садиков, чтобы в каждом микрорайоне был такой пункт обогрева. И закупка для них необходимого количества пеллет на весь отопительный сезон. Это на случай, если отключится электрика. Все это сейчас делается, прорабатываются категории граждан, которые будут получать топливо от военной администрации. Мы не сможем обеспечить 100% людей в полном объеме на весь отопительный сезон. Но власть будет делать все возможное. У нас три месяца город без воды, но мы организовали подвоз. Да, это, конечно, плохо по сравнению с подачей воды, но идет война. То же самое будет и с топливом. Но в городе находится довольно много людей. Я не зря говорю об инвалидах. Нередко, когда в многоквартирном доме, на шестом, седьмом, на высотных этажах есть люди малоподвижные. С каждым днем желающих о них заботиться все меньше. Если находим таких, пытаемся вывести, но для этого нужно их согласие. Оно не всегда есть.



— В некоторых районах Славянска появилась вода. Не может это спровоцировать возврат людей в город?



— Все эти разговоры, чтобы сорвать эвакуацию. Я придерживаюсь мнения, что люди, которые начинают раскручивать вал о том, чтобы ее не было, что она якобы чуть ли не принудительная, они заинтересованы, чтобы в городе оставалось как можно больше людей. Чтобы в случае оккупации, мы понимаем, что Россия не отказалась от оккупации Славянска, Краматорска, здесь было пушечное мясо, чтобы можно было кого-то призвать. Поэтому враг работает в информационном поле, пытаясь сорвать эти планы, а мы делаем свою работу. Да, это сложный процесс, но он будет выполняться, потому что есть внутреннее понимание, что это необходимо.



— Появились слухи, что к началу отопительного сезона может появиться газ. Это реально?



— Мы сделаем все возможное, но мы должны понимать, чтобы газ появился, нужно врага отогнать за Изюм, потому что ветка идет от Барвенково-Долина в том районе боевых действий. Там порядка пяти разрушений газопровода. И даже если его путем героических усилий отремонтировать, то хватит на день-два, потому что там постоянно идут обстрелы. Поэтому на сегодняшний день это нереально. Если это будет реально, этим займутся газовщики и будут восстанавливать подачу.



— Какая ситуация с гуманитарной помощью в Славянске?



— Гуманитарной помощи очень много. Это и военная администрация, и все фонды, и Красный крест, и другие. Я не смогу даже перечислить всех, кто периодически, кто системно работает в городе. Помощь есть в необходимом количестве, выдается, доставляется людям. Все это делается с компьютерным учетом. Мы видим, сколько мы раздаем, кому раздаем. Если идут жалобы, все это проверяется. Мы это четко видим, отслеживаем.



— Будут ли эвакуировать больницы при угрозе оккупации?



— Угроза оккупация есть с первого дня, и никто их не эвакуировал. Они работают. Да, многие врачи выехали. Мы не смогли удержать их. Но есть преданные профессии люди, которые остались, оказывают помощь, их осталось немного. Хотелось бы, чтобы было больше. Но вся медицинская помощь оказывается. Роды принимаются раз в неделю. И есть у нас, и зубники, скажем так. Поэтому все у нас оказывается. В последнее время нет раненых гражданских, но это не значит, что у нас нет работы для наших хирургов, для наших медиков. Никуда не делась преступность. И когда мы говорим о медицинской помощи, к сожалению, много оказывается гражданам, которые в вечернее время злоупотребляют алкогольными напитками. Продажа алкоголя запрещена в Донецкой области. Пытаемся искоренить это зло, но вижу, что не все предприниматели, а для меня это не предприниматели, а преступники, нарушающие закон, слышат это. Со следующей недели будем принимать жесточайшие меры к тем, кто повторно замечен в продаже алкоголя.



— Когда будут восстанавливать разрушенные здания?



— Есть здания, куда четвертый раз прилетает. Что там нужно сейчас делать? Восстанавливать, если там раз в месяц стабильно накрывает? Поэтому пока о восстановительных работах за бюджетные средства, как государственного, так и местного бюджета речь не идет. Да, выдаем людям материалы, пленку. Закрыть, временно законсервировать, привлекаем коммунальные предприятия для этого процесса, чтобы первые этажи закрыть, в том числе поврежденные. Государственные учреждения тоже консолидируем по возможности, но ни о каких ремонтах пока речи нет. Фиксируем разрушения, вносим в базу. В дальнейшем будем делать оценку и думать, как это все восстанавливать.



— Как проходит эвакуация?



— Эвакуация идет. Больше 1000 человек каждый месяц. Это темпы, которые меня не радуют, но люди уезжают. Это те, для которых мы организовываем выезд, имеется в виду, военная администрация. Так же уезжают сами. Часто говорят, что люди возвращаются. Да, возвращаются, но не в таких количествах. Приезжают на день-два. Но в местах прилета мы видим, что нет жертв, потому что там никого нет.



Если говорить о социальных выплатах тем, кто выезжает, все ими обеспечены. Я часто привожу пример, что в свое время Славянск был хабом по вывозу людей в безопасные районы из Лисичанска, Северодонецка, Изюма, Лимана. Мы на вокзале видели этих людей, которые точно так же не хотели уезжать, говорили, что их никто не ждет, но потом оказывались, как я говорю, в одном тапочке и в халате в зимнее время либо ранней весной. Просто на вокзале и даже не успевали документы собрать. Поэтому лучше сделать это организованно. Да, этот процесс сложный, но лучше его себе организовать.



— Куда чаще всего люди уезжают при эвакуации?



— Мы отслеживаем. Сейчас стоит задача наладить коммуникацию с нашими гражданами. Большое количество жителей славянской громады в Днепре и Днепропетровской области. Ровенская, Львовская область, Тернопольская, Ивано-Франковская. Под Киевом тоже достаточно много живет жителей. И Коростень, Житомир.



— Где город берет деньги, если почти весь бизнес выехал?



— Деньги в город приходят. Мы справляемся со всеми выплатами, которые на сегодняшний день у нас есть. Это зарплата коммунальщикам, оплата энергоресурсов. Я имею в виду электричество, мы платим за это все. Налог на доходы физических лиц. Как правило, получаем субвенции для оплаты работы наших педагогов. У нас есть отчисления НДФЛ. В воинские подразделения, которые на сегодняшний день базируются в городе, тоже платят НДФЛ, там высокие зарплаты. Поэтому здесь пока нам хватает, скажем так, на обеспечение деятельности. Плюс 70% работников исполкома отправлены в простой. То есть не получают те зарплаты, которые они получали. Соответственно, здесь тоже есть экономия. По расходной части, которая у нас была заложена в бюджет, на сегодняшний день мы не несем никаких расходов, кроме крайне необходимых в виде зарплаты и закупки топлива.



— Вы планируете выезжать из города? При каких обстоятельствах?



— Я нахожусь на своем рабочем месте с первого дня российской агрессии. Пока у меня таких планов нет. До тех пор, пока здесь будет Украина, я буду здесь находиться. Работы хватает.



— Вы видели, что произошло с другими городами Донбасса. Вы думали, что Славянск может ожидать такая участь?



— Прекрасно понимаю, что не уникален наш город для врага. И точно так же при попытках взять будут сносить все, потому что другой тактики борьбы у врага нет. Мы видим, что сейчас происходит с Бахмутом. Как только они приближаются максимально близко, начинается просто уничтожение. Квартал за кварталом города. Поэтому больно. Конечно же, не хочется об этом думать. Хочется верить в лучшее.



— Возможно, у вас есть какое-то послание к жителям Славянска?



— Есть две категории граждан. Одни уже выехали и ждут возвращения. Это произойдет. Мы верим в победу. Такой момент, когда вы сможете вернуться, настанет. Тем, кто находится в городе, я еще раз хочу сказать, что жизнь важнее всего. Государство возьмет на себя самые необходимые расходы, связанные с питанием и жильем. И это позволит выжить.



