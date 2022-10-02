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Защитить небо: Как работает украинская противовоздушная оборона

Новости Донбасса
02 октября 2022, 21:20

Защитить небо: Как работает украинская противовоздушная оборона

Работа украинской ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ Работа украинской ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

С началом полномасштабного вторжения России для украинцев обыденностью стали звуки воздушной тревоги. Защищать от ударов гражданскую, военную инфраструктуру — задание системы противовоздушной обороны (ПВО). Об устройстве, принципах работы, целях поражения, почему не гарантирует 100% защиты — рассмотрим детальнее в материале «Новостей Донбасса».

Что такое ПВО Украины?

Система противовоздушной обороны — меры по защите территории государства против атак противника из воздуха: ракет, самолетов, вертолетов, бомб. Используется для защиты военно-морских, наземных, воздушных сил. Ключевая цель — обнаруживать, уничтожать вражеские цели. 

Часто употребляют термин ПРО (противоракетная оборона) — составляющая, призвана защищать воздушное пространство от ракет. Их фиксируют с помощью радиолокационных станций.

Проанализировав составляющие, поймем, как выглядит ПВО. Аналитики выделяют три главных компонента:  

  1. войска радиотехнической разведки; 
  2. истребители (пилотированная авиация);
  3. наземные зенитные ракетные комплексы малой, средней, большой дальности; 

Все эти меры дадут эффективный результат, работая совокупно.

Работа украинской ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Что находится под «зонтиком» ПВО

Государство делят на условные зоны, за них отвечают подразделения противовоздушной обороны. Создают своеобразный «зонтик». То бишь конкретная часть «курирует» пространство воздуха определенной области.

Наиболее защищенные территории — зоны дислокации стратегических объектов (атомные, гидроэлектростанции, ТЭС). На период войны средства воздушных подразделений постоянно меняют места дислокации, дабы избежать вражеских атак.

Каким образом сбивают ракеты — инструменты, принципы

Небо над государством круглосуточно контролируют войска радиотехнической разведки. Зафиксировав нарушение, немедленно передают информацию о цели. Истребители-перехватчики вылетают на боевой курс сиюминутно, но тут же становятся мишенью противника.

Истребителям нужны аэродромы — их российские солдаты постоянно стремятся уничтожить. Ввиду этого с помощью одной авиации невозможно гарантировать полной защиты неба.

Как ПВО сбивают ракету? Разведчики обращаются к подразделениям, управляющим наземными зенитными ракетными комплексами (ЗРК) — те оперативно уничтожают вражескую цель. 

Вооружение Украины включает средства: 

  • ЗРК малой дальности (Stinger, «Осы», «Торы»);
  • средней дальности («Буки», «С-300»).

Например, комплексы «Бук-М1» могут поражать цели до 32 км при высоте около 18, модернизированный «С-125» дальностью 40 км — примерно 25.

«Гвоздь» украинской ПВО — комплекс «С-300» радиусом действия до 100 км. Установки могут сбивать крылатые, баллистические ракеты.

ЗРК С-300. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Небо защищают самолеты Су-27, МиГ-29. Поставок зенитно-ракетных комплексов большой дальности Вооруженные силы ожидают.

Чаще всего, средства войск Украины советского производства, разработанные в 60-80-х годах прошлого столетия. Учитывая моральную устарелость, изношенность, арсенал украинской ПВО — один из лучших среди стран Европы.

Как срабатывает ПВО?

При воздушной тревоге подразделения занимают позиции, приводят системы в готовность. Людям важно находиться в укрытии: подвале, бомбоубежище. Главное — вдали от окон, стеклянных поверхностей, острых предметов. После уничтожения цели осколки упадут где угодно. Впоследствии — разрушения, ранения людей, жертвы.

Часто ПВО работает ночью. Увидели вспышку света, спустя 3-7 секунд услышали взрыв, напоминающий звук фейерверка (громкий, может возникать эхо), значит атака отбита. Однако не стоит торопиться покидать убежище — удары могут повториться.

Почему не каждую ракету удается сбить

Учитывая количество воздушных тревог, объявляемых почти ежедневно, украинские защитники неба выполняют задачи сполна. Эффективность уничтожения угроз зависит от типа, особенностей перехватывающей системы. После вторжения Россия запустила по Украине более трех тысяч ракет. Украинская противовоздушная оборона рассчитана уничтожать гораздо меньше. 

Сложно перехватывать противокорабельные ракеты, — Х-29, Х-33, Х-31. Объект запускают из самолета, он набирает высоту, а, снижаясь, наносит удар под углом. 

Временами угроза направляется вне зоны досягаемости радаров, поэтому заметна не сразу. Итог — цель невозможно вовремя ликвидировать.

Повышение эффективности работы ПВО — что необходимо Украине 

Дабы повысить результативность системы, периодически проводят тренировки военнослужащих, обеспечивающих ее работу. Генеральный штаб Вооруженных сил изучает опыт войны России в других зонах конфликта. После анализа данных разрабатываются различные сценарии развития событий.

Улучшить технические параметры Украине помогут системы дальнего радиуса действия 150-200 км. Например, американский ЗРК Patriot. Значительно усилить защитное вооружение могут установки NASAMS, способные одновременно отслеживать до 72 целей.

 ЗРК NASAMS. Фото: ukrinform.ua

Воздушным войскам нужны современные истребители, образца американских F-16. Пока передача подобных видов авиации обсуждается, летчики проходят обучение за границей.

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