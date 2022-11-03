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Святогорск сегодня: Как живет главная святыня Донбасса после освобождения

03 ноября 2022, 16:50

Святогорск сегодня: Как живет главная святыня Донбасса после освобождения

Сегодня в Святогорске Донецкой области нет ни света, ни воды, ни газа. Мобильная связь работает с перебоями. Населенный пункт украинская армия освободила от оккупантов в середине сентября. Под властью россиян город пробыл около трех месяцев. Что местные жители рассказывают о том, как пережили время оккупации — смотрите в сюжете.



В стене застряла пуля

«Здесь были цветы, здесь цвела сирень, я делал клумбы, здесь все было приведено в порядок. Сейчас видите, до чего довели. Черешни тут такие. Все это вчера было открыто, когда я приехал. Двери вырваны. У меня всегда газон, трава поливается. Видите, в каком сейчас все состоянии? Окна побиты. Это не взрывная волна. Это просто взяли и разбили. Или камнем. Один слой остался. Они взяли и прострелили пулей. Сквозное отверстие. Там одеяло висит. Это светомаскировка была. И в стене застряла пуля. Над моей кроватью», — рассказал житель Святогорска Владимир Скиба.

Мужчине 65 лет, но он чувствует себя гораздо моложе. С начала полномасштабного вторжения армии РФ пенсионер взял в руки оружие и вступил в ряды теробороны. Три месяца отбивал атаки противника. А потом, когда тероборону распустили из-за оккупации города, мужчина вынужден был покинуть страну и уехать за женой в Чехию. Теперь, после освобождения Святогорска, Владимир вернулся посмотреть, в каком состоянии его родной город.

Мужчина делится, что больно смотреть на то, что произошло с городом. А на территории у его дома до сих пор валяются российские вещи. В самом же доме некоторое время хозяйничали россияне.

«У нас были кастрюли, миски. Утварь домашняя. Вытащили. Что они там ели, я не знаю. А зачем им женские ботинки? Откуда они взялись — это не мои ботинки, не наши. Это они, наверное, награбленное делили. И какие-то там ботиночки еще, я смотрю. Вот это я тоже не знаю, что это такое и откуда оно взялось», — рассказывает житель Святогорска.

Шестого июня у мужчины выкрали сына. Россияне хотели надавить на Владимира, и увезли 21-летнего молодого человека на оккупированную территорию. Вернуть сына пока не удается.

«Я вышел на связь в присутствии сотрудников Службы безопасности. И мы поговорили. Я понял, что они его не отпустят, даже какую бы я информацию не давал. Ну, и как я им могу предоставить информацию? Деньги их не интересовали, так они сказали», — сообщил Владимир.

Три месяца в оккупации: Разрушения и жертвы

В Святогорске нет ни света, ни воды, ни газа. Мобильная связь работает с перебоями. Населенный пункт украинская армия освободила в середине сентября. Под властью россиян город пробыл около трех месяцев. Местные жители рассказывают, как пережили время оккупации.

«Мина летит, снаряд, и осколки сыплются. И с дронов бомбочки бросали. Ой, это ужас был, нельзя было выйти во двор. И к нам во двор прилетала бомбочка. Мелкие такие осколки — побило забор. По газу и по собакам», — поделилась жительница Святогорска Любовь.

Она подчеркнула, что из-за прихода российских оккупантов — только разрушения и смерти.

«У нас двенадцатилетний мальчик погиб от осколков. 22-летний парень. Потом 32-летний. И еще там. Не хочу перечислять. Много погибло молодежи. Ни за что, ни про что. Они не были военными. Просто ходили по улице. Осколками. Один на мину наехал мальчишка. В общем, кошмар», — рассказала женщина.

На улицах — сгоревшая российская техника и мины

На улице стоит сгоревший российский танк Т-72. Боец Национальной гвардии с позывным «Гайдамака» говорит, что всю российскую технику ждет такое будущее на украинской земле.

«Переговоры у нас с ними могут быть лишь в том случае, если они заберут все свои войска с территории Украины, выйдут. Мы возьмем под контроль нашу границу. И тогда, наверное, могут быть какие-то переговоры о той компенсации, которую они будут выплачивать нам за разрушенные наши города», — уверен военнослужащий.

По его словам, самое грустное — это то, что дети, которые здесь растут, все это видят и переживают.

«Но много кто из них адекватнее реагирует на ситуацию, чем их родители, взрослые», — отметил «Гайдамака».

В городе — многочисленные разрушения. Периодически в Святогорске слышны взрывы.

«Разминирование. Работают саперы. Разминируют, насколько это возможно. Много чего заминировано, есть противопехотные мины, которые дистанционно минировались, так называемые "лепестки". И зеленых цветов, и рыжие. То есть их не видно: людям просто отрывает стопу. Это одна из самых опасных мин, и ее надо на месте разминировать. Потому что, например, эти снаряды, которые они побросали, они не несут такой опасности, как противопехотные мины», — объяснил военный.

Возле Святогорской лавры нет живого места, все разбито. Некогда комфортабельная гостиница «Монарх» изрешечена попаданиями. Стена номера «Люкс» пробита крупнокалиберным снарядом, остатки которого до сих пор лежат в ванной комнате. Сюда уже приехали двое сотрудников для уборки и консервации того, что осталось от отеля. Весной собственник планирует начать восстановительные работы.

«Начнем забивать окна. Чтобы мародеры не лазили хотя бы. Чтобы хоть дождь не попадал. Самое необходимое», — рассказал сотрудник отеля Алексей.

Поблизости — еще одна колонна сожженной российской техники. Жители, которые ремонтируют дом неподалеку, накрывают крышу, — советуют не подходить ближе. Потому что здесь до сих пор заминирована территория: лежат «лепестки», на которых можно подорваться и остаться без ноги.

Как выживают оставшиеся в городе люди

Сейчас в городе нет работающих аптек и магазинов. Военнослужащие делятся своей едой с местными жителями, чтобы те не умерли с голоду, а волонтеры привозят продукты и средства гигиены. Также свою работу возобновила «Укрпочта»: там людям выдают пенсии и социальные выплаты.

«Ездим сюда уже с начала месяца, с пятого октября. Выплачиваем: выплаты Красного Креста, международных организаций, пенсии, субсидии. Местный бюджет: разные социальные выплаты, по инвалидности. Детские», — рассказала сотрудница «Укрпочты» Ольга Симоненко.

Сегодня в некогда курортном городе остаются 560 человек. Чтобы пережить зиму, люди очень просят буржуйки, дрова, уголь и теплую одежду. Также здесь востребованы продукты, овощи и лекарства.

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