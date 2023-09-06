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От бизнеса Ахметова до отравления на переговорах с РФ. Что известно о Рустеме Умерове, который станет новым министром обороны

Кароліна Гайдук
06 сентября 2023, 09:14

От бизнеса Ахметова до отравления на переговорах с РФ. Что известно о Рустеме Умерове, который станет новым министром обороны

Рустем Умеров. Фото со страницы политика в Facebook Рустем Умеров. Фото со страницы политика в Facebook

Министерство обороны Украины возглавит новый политик. На смену Алексею Резникову, с которым связан ряд коррупционных скандалов, придет Рустем Умеров — этнический крымский татарин, нардеп от партии «Голос» и переговорщик с Россией. Что известно о новом главе оборонного ведомства — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Часть Крыма в Кабинете министров 

Политик родился 19 апреля 1982 года в городе Булунгур, Самаркандской области Узбекской ССР в семье инженеров, выходцев из Алушты. У него есть старший брат Аслан Омер Кырымлы.

Советские власти в 1944 году насильственно депортировали семью Умерова вместе с другими крымскими татарами в Центральную Азию. Спустя 50 лет, когда в конце 1980-х годов началась репатриация крымских татар, его родные смогли вернуться на полуостров. 

Что касается образования, то Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей в селе Танковое, где учился с 1993 года. После ее окончания прошел стажировку в США по программе Future Leaders Exchange, которая осуществляется Государственным департаментом США. Вернувшись в Украину в 1998 году, окончил экономический факультет Национальной академии управления по специальности «Финансы и кредит». 

Рустем имеет второе высшее образование, которое получил в Институте прикладного системного анализа Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени И. Сикорского», где осваивал информатику и информационные технологии.

От компании lifecell до партии «Голос»

Будущий глава Минобороны в первой половине нулевых начал карьеру в компании оператора украинской мобильной связи lifecell («Астелит»), где занимал различные руководящие должности. На тот момент «Астелит» работал под брендом life:) и являлся совместным бизнесом группы SCM Рината Ахметова и турецкого оператора мобильной связи Turkcell. 

В открытых источниках сказано, что Умеров работал в Департаменте развития сети GSM/TDMA, также был начальником Департамента закупок и логистики. С 2013 по 2019 год управлял инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры в компании ASTEM. 

В 2019 году Рустем Умеров начал свою политическую карьеру, став народным депутатом от партии «Голос». Кроме того, являлся секретарем комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Занимал должность заместителя руководителя Постоянной украинской делегации в ПАСЕ. В качестве депутата Умеров выступил соавтором около ста законопроектов, в том числе о коренных народах и статусе крымскотатарского народа. 

Чиновник в 2020 году был в украинском парламенте сопредседателем депутатского объединения «Крымская платформа». Умеров проводил встречи с международными партнерами и информировал о системных нарушениях прав человека, в частности, крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

В июле 2022 года возглавил Временную специальную комиссию парламента по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. В том же году 7 сентября Верховная Рада назначила Умерова главой Фонда государственного имущества Украины.

С Крымом в сердце

Умеров не забывал о своих корнях, поэтому активно занимался общественной деятельностью в Крыму. Так, в 2007 году был основателем общественной организации «Землячество крымских татар», которая сосредоточена на развитии региональных представительств крымских татар на территории Украины. Также стал соучредителем международной организации «Bizim Qırım». 

В 2012 году был сооснователем и членом правления Крымской Международной Бизнес Ассоциации, которая занималась разработкой и внедрением стратегий развития экономики Крыма. Через год Умеров вместе со старшим братом основали благотворительный фонд ASTEM Foundation. Этот фонд является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета для подготовки украинских политических и общественных деятелей, юристов и предпринимателей.

Умеров является сооснователем Фонда национального благосостояния Крыма, который построен для финансирования стратегических национальных программ и инвестиций, а также накопления долгосрочных резервов для будущих поколений.

Чиновник сейчас остается советником Мустафы Джемилева, в свое время был делегатом Курултая крымскотатарского народа. Он продолжает прилагать усилия для сохранения крымскотатарской культуры и расширения возможностей ее представителей в Украине.

Участие в переговорах

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Рустем Умеров вошел в украинскую делегацию на переговорах с РФ. В зарубежных СМИ появилась информации о его отравлении. Вначале политик отрицал эту информацию, однако позже рассказал украинским журналистам, что подобная ситуация имела место быть.  

Именно Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда в Украину вернулись 215 военнослужащих, в частности, 188 защитников «Азовстали». Тогда России передали 55 человек, включая кума Путина Виктора Медведчука.

Личная жизнь

Женат и воспитывает двух детей.

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