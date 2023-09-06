Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины

Рада назначила Умерова министром обороны. Фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины сегодня, 6 сентября. Ранее эту должность возглавлял Алексей Резников. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины», — написал в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Такое решение поддержали 338 народных депутатов.

Известно, что Рустем Умеров 7 сентября 2022 возглавил Фонд государственного имущества. В 2019 году избрался в парламент от партии «Голос» певца Святослава Вакарчука, был автором и соавтором десятков законопроектов. После российского вторжения Умеров вошел в украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября в своем вечернем видеообращении принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. По мнению главы государства, возглавить оборонное ведомство должен Рустем Умеров.

В свою очередь, Алексей Резников 4 сентября подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.