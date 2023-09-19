Безопасные укрытия: проблема, объединяющая все регионы. Истории из Краматорска, Харькова, Кривого Рога и Херсона

Наземное укрытие. Фото: Накипело

Проблема укрытия становится все более актуальной для жителей прифронтовых регионов. По данным ГУР и чиновников, россияне снова будут пытаться массированно обстреливать украинскую территорию. И если ракет, летящих на дальние расстояния, у агрессора осталось не так много, то КАБ, баллистических ракет небольшой дальности и в конце концов зарядов для С-300 еще достаточно. А это вооружение несет угрозу в первую очередь для украинцев, живущих не очень удаленно от линии фронта. Поэтому проблема с укрытиями и перспективы ее решения — вопросы жизни и смерти.



Журналисты из «Накипело», «Новостей Донбасса», «Первого Криворожского» и «Вгору» объединились, чтобы разобраться в ситуации с состоянием и перспективами восстановления укрытий, а также поделиться историями успеха о том, как жители сами справляются в этом вопросе.

Остановки-укрытия по-харьковски

Харьков. Июль 2022. Побритый наголо худощавый мужчина стоит на коленях прямо на асфальте. В левой руке маленькая черная книга, мужчина читает молитвы уже два часа. Чуть выше запястья, там, где обычно ищут пульс, руку мужчины держит полицейская. Она тоже стоит на коленях уже два часа. В правой руке мужчины — другая рука, детская, выглядывающая из-под термоодеяла спасателей, повернутой красной стороной к небу. Это тринадцатилетний сын мужчины, Дмитрий. Дмитрия убил артиллерийский снаряд, который утром 20 июля 2022 выпустили по остановке на Салтовке в Харькове россияне.

Мужчина потерял сына во время российских обстрелов Харькова, 20 июля 2022 года. Фото: Накипело

Двухсоткилограммовый снаряд от российского «Урагана» убил на этой же остановке пожилых супругов и ранил также и Ксению, пятнадцатилетнюю дочь мужа, молящегося уже два часа. Обломки "Урагана" попали ей в лицо и шею, один - застрял в легком. Дети оказались у остановки случайно, вышли на пробежку по району. Защитники российской армии в интернете, как всегда, могли бы списать удар по остановке на погрешность в расчетах при выстреле, якобы действительно удар наносили по какому-то стратегическому объекту на Салтовке. Но летом 2022 года удары по общественным остановкам Харькова были не случайностью, они были тенденцией.



Через неделю после обстрела, в котором убили Дмитрия и ранили Ксению, мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал, что в городе установят остановки-укрытия. «В течение двух-трех недель в Харькове начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь — на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев», — заявил Терехов. В середине августа в городе появилась первая остановка-укрытие. В железобетонном блоке — 12 сидений, телевизор, на который выводится видео из камер снаружи, цетнер песка, чтобы тушить потенциальный пожар. Снаружи на стенах укрытия нарисованы «Харьков город-герой» и местные достопримечательности. Такая остановка может вместить до 25 человек. Под бетоном — армированный каркас.

Одна из остановок-укрытий в Харькове. Фото: Накипело

Всего за год в городе установили 14 таких остановок. Мэр, анонсируя новый тип укрытий, обещал, что их установят в местах, «в которых транспорт ждет наибольшее количество людей». Но принцип их размещения не до конца ясен. Больше всего таких остановок четыре поставили на одной из главных транспортных артерий города, проспекта Гагарина. При этом на более длинном проспекте Героев Харькова установлены только две таких остановки. На проспекте Науки только одна безопасная остановка, причем расположена она возле станции метро «23 августа», которая является более надежным укрытием. На Салтовку, один из наиболее населенных до 24 февраля и наиболее пострадавших после него районов, выделили три остановки: одну на Северной Салтовке, одну на 533-м микрорайоне и еще одну — на 602-м микрорайоне.



Журналисты «Накипело» направили запрос в Харьковский горсовет относительно того, по какому принципу были размещены остановки, а также какова стоимость изготовления и установки одной остановки, но на момент публикации материала так и не получили ответ.



По данным ProZorro, остановка на 602-м микрорайоне, которая является самой большой, потому что может вместить до 40 человек, стоила чуть больше миллиона гривен. Остановка возле метро «23 августа», на 25 человек, была дешевле, за нее городской бюджет заплатил 783 тысяч гривен.

Одна из остановок-укрытий в Харькове. Фото: Накипело

Но есть немаловажная деталь. Единственное, что известно о надежности харьковских укрытий — слова анонимных представителей производителя в интервью городскому телеканалу, которые утверждали, что остановка сможет защитить от «термобаричного и осколочного» поражений. Остановку даже тестировали на полигоне — на то, какие последствия будут после попадания снарядом рядом с хранилищем, взрыва изнутри и прямого попадания. После прямого попадания на остановке появилась трещина, которая, по словам представителя, «не имеет существенного значения».



Неизвестно, как и где проходили испытания, какие снаряды использовали, но в сюжете городского телеканала утверждается, что укрытия выдержат попадание снаряда из реактивной системы залпового огня «Смерч» или артиллерии калибром до 152-мм. С осени 2022 года Харьков не обстреливают из артиллерии — Силы сопротивления деоккупировали большую часть территории региона. Основной угрозой для областного центра сейчас являются ракеты С-300. Защищают ли харьковские остановки от их попадания — неизвестно.

Уличные укрытия в Краматорске: все ли безопасны?

Краматорские власти также тратят часть бюджета на укрытие, в частности — на улицах города. По важным инициативам — бетонные уличные укрытия возле железнодорожного и автовокзала. Правда, с уличными укрытиями Краматорска не все так просто.



Как выяснили журналисты «Новостей Донбасса», сначала Краматорская военная администрация закупила и установила на территории города боевые доты, которые не имеют перегородок в дверных проемах, но имеют бойницы на уровне жизненно важных органов. Это не соответствует требованиям безопасности и вызвало множество вопросов у горожан относительно целесообразности таких «укрытий». Только после этого в городе закупили и поставили мобильные укрытия, отвечающие всем требованиям. Почему раньше в Краматорске не заботились об укрытиях и сколько денег сейчас начали тратить на их обустройство, подробнее об этом смотрите в видео:

Тем временем в украинских городах растет количество примеров самоорганизации. И наряду с вполне рядовыми и небольшими инициативами (например, самостоятельно обустроить укрытие для своего дома) существуют и незаурядные по масштабам примеры. А именно в Кривом Роге.

Кривой Рог: люди взяли безопасность в свои руки

В первые месяцы после начала полномасштабной войны жители микрорайона Солнечный в Кривом Роге объединились и в считанные дни обустроили укрытие в тоннеле бывшей детской железной дороги. Официально в Кривом Роге более 300 укрытий, местонахождение которых можно увидеть на гугл-карте, но все ли они доступны и безопасны, журналистам неизвестно. Так что журналисты редакции «Первого Криворожского» пообщались с активными жителями микрорайона, которые рассказали о работе укрытия на 2500 человек, которое они обустроили сами.

Большое укрытие в Кривом Роге, которое обустроили сами горожане. Фото: Первый Криворожский

«Все, что вы видите в укрытии, сделали местные жители. На второй день полномасштабного вторжения народ собрался у этого тоннеля, — говорит Сергей Эрлих, житель микрорайона Солнечный. — Здесь такой муравейник был: выгребали помещение, выносили, заносили, складывали, переводили. Работы хватало всем, то есть настолько народ объединился, что такого давно не было и не видели».

Житель микрорайона Солнечный Сергей Эрлих. Фото: Первый Криворожский

До начала полномасштабной войны России в Украине туннель был засыпан, поэтому жители обратились к чиновникам районного совета, чтобы те предоставили разрешение и бульдозер для разблокирования входов в будущее укрытие, поскольку лопатами сделать это было почти нереально. Также чиновники помогли провести свет и установить железные ворота. Позже присоединились общественные и волонтерские организации, которые помогли с поддонами, одеялами, обустроили места для сидения. Но, несмотря на это, сегодня укрытие не на балансе города, поэтому в нем следят за порядком и открывают его во время тревог местные жители.



«Изнутри стены были в гари, просто черные. Мы, когда обустраивали само укрытие, домой приходили буквально черные. Присоединялись все и работали на равных. Первая воздушная тревога в Кривом Роге была, кажется, 27 или 28 февраля, на тот момент мы еще не успели все сделать, но люди все равно пришли в укрытие. Как сейчас помню этот день: мы закончили работу, начался комендантский час, мы пришли домой, все уставшие, и тут тревога. Но мы не растерялись, у нас были рации, и мы запускали людей через два входа в тоннель», — вспоминает Станислав Моргач, житель микрорайона Солнечный. Во время первой воздушной тревоги к укрытию пришли более 2 тысяч жителей микрорайона, тогда приходилось сидеть и в четыре ряда.

Большое укрытие в Кривом Роге, которое обустроили сами горожане. Фото: Первый Криворожский

Сегодня в укрытии можно не только чувствовать себя безопасно, но и согреться, выпить чаю, кофе и даже посидеть в интернете, который до окончания войны в Украине один из украинских провайдеров предоставляет бесплатно. «Со временем, конечно, стало меньше людей приходить, поэтому для того чтобы не отапливать весь тоннель, мы сделали так называемую перегородку из целлофана, чтобы людям было комфортно в укрытии, потому что даже летом здесь холодно и сыро, тоннель под землей», — объясняет Сергей Эрлих.

Большое укрытие в Кривом Роге, которое обустроили сами горожане. Фото: Первый Криворожский

В укрытии Сергей вместе с другими жителями собственноручно сделали печки для отопления и вывели трубы наружу, чтобы обогревать 300-метровый тоннель. Печи установили по обе стороны туннеля. Также здесь есть генераторы, подключаемые во время блекаута в Кривом Роге.



При общении наших журналистов с местными жителями началась воздушная тревога, поэтому к укрытию начали приходить люди. Среди них была Алена Шевченко с двумя дочерьми, ее семья в прошлом году вынужденно выехала из оккупированного Херсона в Кривой Рог. «Когда приехали в Кривой Рог — это было еще в апреле 2022 года, — то про укрытие узнали из табличек, которые везде на домах и столбах микрорайона. Для нас, конечно, важно, чтобы рядом было хотя бы укрытие, потому что у нас с мужем две маленькие дочери», — говорит Алена.

Переселенка Алена Шевченко. Фото: Первый Криворожский

Укрытие в Кривом Роге во время воздушных тревог

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был опубликован список укрытий, к которым могут спуститься криворожцы в случае воздушной тревоги. С каждым месяцем в этом списке увеличивалось количество адресов гражданских укрытий, но чем дольше идет война, тем чаще горожане сталкиваются с тем, что дверь в них закрыта.



Отметим, что наибольшее криворожское укрытие также закрывают, но на каждом из входов написаны телефоны людей, живущих в 5 минутах от укрытия. Криворожцы объясняют, что пока укрытие не на городском балансе и нет человека, который будет охранять драгоценные вещи в укрытии, его будут закрывать.

Один из ответственных за укрытие Станислав Моргач. Фото: Первый Криворожский

«В нашем общем чате, где общаются жители микрорайона Солнечный, есть люди, которые понимают, что укрытие закрыто, а есть люди, которые пишут: оно должно быть открытым. Мы не спорим и предлагаем людям сделать копию ключа для собственного спокойствия. Но во время каждой воздушной тревоги укрытие мы открываем, и даже если пришел один человек, то сидим до окончания тревоги вместе с ним», — объяснил Станислав Моргач, один из ответственных за укрытие.

Херсон: на микрорайоне Остров прятаться негде

Микрорайон Корабельного района города Херсона — Остров — поэтому и имеет такое название, потому что является настоящим островом. Его омывают воды Днепра и его притоки — Кошевой. После побега из Херсона враг почти ежедневно по несколько раз бьет по городу. Причем по другим микрорайонам областного центра россияне стреляют с одной стороны, с левого берега Днепра. А на остров прилетает с двух: с левобережья и с соседнего острова Потемкинского, рассказывают журналисты «Вгору».



Во время теракта РФ на Каховской ГЭС этот микрорайон тоже пострадал больше всего. Его затопило полностью. Уровень воды достигал 3-5 метров над уровнем земли. Но несмотря на все, люди продолжают здесь жить. До полномасштабного вторжения населения Острова насчитывало более 12 тысяч взрослых и детей. Сейчас где-то 5 тысяч.

Фото из архива «Вгору»

Сейчас на территории Херсонской городской территориальной громады есть три вида официальных укрытий от обстрелов: специализированные (номерные); простейшие (обычные подвалы и цокольные помещения домов); габионы (наземные сооружения). Габионы начали устанавливать только прошлой весной в местах скопления людей. На Острове их уже несколько — на остановках и возле «Новой почты».



Что касается подземных хранилищ, то есть номерных и подвалов, по официальной информации управления гражданской защиты Корабельного районного совета, в микрорайоне их 14, емкостью 7300 человек. Но что это за хранилища, спасают ли они людей от артобстрелов или спасут от авиаударов — разбирались журналисты Медиаплатформы «Вгору».

Укрытие для мусора?

Во время волны приватизации бомбоубежища «автоматически» отошли к владельцам приватизированных заводов вместе с самими предприятиями. А самые простые укрытия, то есть подвалы, оказались на балансе ЖЭКов или ОСМД. Сохранять функциональное назначение защитных сооружений должны были именно балансодержатели. А государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна была ежегодно контролировать их состояние.



В конце 2011 года ГСЧС обнародовала результаты проверок. Госслужащие «открыли для себя» ржавые трубы, остатки прежних документов, каких-то химвеществ, гнилые матрасы… Почти все постройки превратились в хранилища мусора.

Фото: «Вгору»

Но самое главное — системы жизнеобеспечения (в частности электричество, водоснабжение) нуждались в ремонте, а такие основные элементы, как фильтры, гермодвери, гермоклапаны, средства связи и т.п. — полное обновление. Более 45% хранилищ оказались непригодными для укрытия населения и работников. Это относилось и к Острову. Тогда в микрорайоне на учете числилось четыре номерных (рассчитаны на одну работающую смену предприятий, всего на 6100 рабочих) и десять простейших укрытий (на общую вместимость 1200 человек).



Три бомбоубежища зарегистрированы по одному адресу: Карантинный остров, 1, но на территориях разных предприятий: частного акционерного общества «Херсонский судостроительный завод»; Херсонского государственного завода «Палада»; филиала ПАО «СК «Укрречфлот» ХССРЗ им. Коминтерна». Еще одно — на территории публичного акционерного общества «Днепровское предприятие «Эра» по другому адресу, Островское шоссе, 32.



На все предприятия полетели «письма счастья», требования восстановить нормативную документацию и привести постройки в надлежащее состояние. Но немногие тогда сразу бросились выполнять эти требования. Яркий пример — ПАО ГП «Эра».

Фото: «Вгору»

Комсомольским районным отделом Херсона УГСЧС Украины состояние укрытия на предприятии проверяли еще в 2012, 2013, 2014, 2015 годах. Каждый раз составляли акты, что сооружение не готово к защите людей. Каждый раз перечисляли на нескольких страницах нарушения, которые необходимо исправить, меры, которые нужно предпринять. Однако там, как говорится, «и кот не валялся». Хотя страна уже столкнулась с аннексией Крыма, а на Востоке шла война.



Чтобы повлиять на «непослушных», к делу присоединилась прокуратура — подали иск в суд. Дело рассматривалось в Херсонском окружном административном суде. Представители ПАО ГП «Эра» подтвердили, что многочисленные нарушения имеют место. Но развели руками: средств на «реинкарнацию» бомбоубежища нет. Суд обязал предприятие привести сооружение гражданской защиты в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения. Но наводить хоть какой-то порядок на объектах гражданской защиты начали фактически перед началом полномасштабного вторжения.

Специалисты отдела по вопросам гражданской защиты Херсонского городского совета мониторят состояние хранилищ и укрытий. 7 февраля 2022 года.

Сегодняшние реалии

Пока на Острове ни одного подземного укрытия, пригодного для использования нет. Как пояснил заместитель начальника отдела по гражданской защите Херсона Владимир Осипов, после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, все защитные сооружения Острова затопило. Старая рассохшая дверь не выдержала натиска воды.

Херсон, микрорайон Остров, 9 июня 2023 года. Фото: Александр Корняков

Бомбоубежища на территории предприятий для защиты гражданского населения вообще нет смысла использовать. Ведь фабрики не работают. А расстояние до жилого микрорайона довольно значительное и дорога лежит через зону обстрелов. Что касается подвалов, то воду и ил уже откачали, но помещение еще продолжают просушивать и обрабатывать химическими препаратами от возможных возбудителей инфекций. То есть находиться в этих укрытиях без специального снаряжения небезопасно для жизни. Кроме того, из-за повреждения электросетей там нет света. Поэтому власти постоянно и настойчиво рекомендуют жителям Острова эвакуироваться, выезжать в более безопасные места. Но люди упорно не хотят покидать свои дома. Говорят, самое страшное — оккупацию уже пережили, и обстрелы тоже переживут.

Жизнь по букве «Г»

Жители материковой части Херсона передвигаются по улицам так, чтобы между Днепром и ними была стена дома или глухой забор. А жители Острова — чтобы здания защищали их как со стороны Островского шоссе, так и со стороны дороги между Гидропарком и Нефтегазованием. То есть своеобразной буквой «Г».

Херсон, микрорайон Остров, сентябрь 2023. Фото: Александр Корняков

Поэтому улицы почти пустые, но во дворах жизнь бурлит. У подъездов кучки женщин и мужчин что-то живо обсуждают, смеются. Другие выгуливают собачку. Кто просто сидит, отдыхает. А некоторые снова высаживают цветы на уничтоженных наводнением клумбах. Конечно, сюда тоже в любое время может «прилететь». Ведь стены защищают от «градов», танков, но от мин и авиаударов — нет.

Да, мины залетают, — рассказывает местная жительница Валерия. — Вот на днях такая залетела, похожая на плоский горшок. Мы, конечно, немного вздрогнули, сидели как мышки. Потом вышли, и всюду все было посыпано этими, дротиками.

На вопрос, а где сидели, в каком укрытии, женщина так ответила:

Нет, вы знаете, в укрытие мы не ходим. Как обычно, бегаем в коридор, в подъезд. И молимся.

Всего в Херсоне и пригороде, по информации областной военной администрации, на учете 235 укрытий. Из них готовы к применению 83 бомбоубежища, обустроено 191 простейшее укрытие, то есть подвалы. Еще установлено около 100 габионов. Все эти защитные сооружения могут принять до 20 процентов довоенного населения.



До полномасштабного вторжения в Херсонской территориальной общине жило 322 557 человек. Из-за оккупации и обстрелов две трети населения уехало. Но люди постепенно возвращаются, потому что на чужбине тяжело, в других регионах — опасно, там тоже «прилетает». А еще верят: дома и стены уберегут.

Масштабируется ли положительный опыт

После Харькова, отмечают журналисты «Накипело», безопасные остановки впоследствии стали трендом — их начали устанавливать в Херсоне, Николаеве, Кропивницком и Днепре. В Киеве остановки-укрытия оказались в суперпозиции: в августе 2022 года в Киевсовете начали говорить о построении остановок, затем КГГА заявила, что остановок-укрытий в городе не будет, потому что не существует соответствующих строительных стандартов.



Прошло еще два месяца и столичный горсовет все же проголосовал за обустройство хранилищ у остановок общественного транспорта. Харьковские остановки критиковал и мэр Киева, Виталий Кличко, опять же из-за того, что государство не установило до сих пор строительных норм на такой тип сооружений. «ГСН нет. Даже временное укрытие, которое мы сейчас готовы закупить, уже установленное бетонное укрытие, должно иметь четко определенные министерствами ГСН. Чтобы, не дай Бог, если оно не выдержало удар, не было вопросов, а почему вы установили укрытие, которое на самом деле не защитило людей. На сегодняшний день мы обратились и ждем, чтобы нам согласовали ГСН, чтобы эти укрытия соответствовали стандартам. Нельзя поставить сарайчик, назвать укрытием», — говорил Кличко.



В августе 2023 года министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины утвердило проект новых государственных строительных норм при строительстве защитных сооружений гражданской защиты — они должны применяться с 1 ноября этого же года.