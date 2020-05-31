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Болельщики «Зари» смотрели матч в Александрии из-за забора — карантин

31 мая 2020, 11:30

Болельщики «Зари» смотрели матч в Александрии из-за забора — карантин

Фото: «Футбол 1» Фото: «Футбол 1»

В субботу, 30 мая, в Украине возобновились матчи футбольной премьер-лиги. Из-за карантина турнир был прерван в середине марта.

После рестарта на стадионах действуют карантинные ограничения: матчи проходят без зрителей, а игроки, тренеры и другие работники клубов соблюдают санэпидемические правила.

Фото: ФК «Александрия»

Теперь даже гимн Украины перед матчами футболисты слушают, соблюдая дистанцию.

Фото: ФК «Колос»

Впрочем, единоборства из футбола никуда не делись.

Фото: ФК «Колос»

Карантин не остановил фанатов луганской «Зари», передает телеканал «Футбол 1». Своим ходом они добрались до Александрии, где проходил матч с одноименным клубом. Болельщики луганской команды смотрели матч из-за забора.

Фото: «Футбол 1»

Аналогично поступила и группа фанатов «Александрии».

Фото: «Футбол 1»

В Киеве, где свои матчи проводит «Колос» из Коваливки, болельщики встречали команду у стадиона плакатами, которые сами нарисовали.

Фото: «Футбол 1»

Позже они появились в подтрибунном помещении стадиона. 

Фото: «Футбол 1»

В субботу не состоялся матч «Карпаты» — «Мариуполь» из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Сегодня украинские любители футбола ждут противостояния между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Клубы договорились, что свой домашний матч «Шахтер» проведет в Киеве на НСК «Олимпийский».

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