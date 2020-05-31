В субботу, 30 мая, в Украине возобновились матчи футбольной премьер-лиги. Из-за карантина турнир был прерван в середине марта.
После рестарта на стадионах действуют карантинные ограничения: матчи проходят без зрителей, а игроки, тренеры и другие работники клубов соблюдают санэпидемические правила.
Фото: ФК «Александрия»
Теперь даже гимн Украины перед матчами футболисты слушают, соблюдая дистанцию.
Фото: ФК «Колос»
Впрочем, единоборства из футбола никуда не делись.
Фото: ФК «Колос»
Карантин не остановил фанатов луганской «Зари», передает телеканал «Футбол 1». Своим ходом они добрались до Александрии, где проходил матч с одноименным клубом. Болельщики луганской команды смотрели матч из-за забора.
Фото: «Футбол 1»
Аналогично поступила и группа фанатов «Александрии».
Фото: «Футбол 1»
В Киеве, где свои матчи проводит «Колос» из Коваливки, болельщики встречали команду у стадиона плакатами, которые сами нарисовали.
Фото: «Футбол 1»
Позже они появились в подтрибунном помещении стадиона.
Фото: «Футбол 1»
В субботу не состоялся матч «Карпаты» — «Мариуполь» из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.
Сегодня украинские любители футбола ждут противостояния между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Клубы договорились, что свой домашний матч «Шахтер» проведет в Киеве на НСК «Олимпийский».
МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ! САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ МАТЧА В 2020 ГОДУ!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 31, 2020
#ШахтерДинамо
Премьер-лига, 24-й тур
17:00
НСК «Олимпийский»
«Футбол 1»
Матч-центр: https://t.co/GucXI8JDms. pic.twitter.com/cjxr8x7qOQ