Среди игроков и персонала львовского футбольного клуба «Карпаты» выявлены заболевшие коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Инфицированные были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания у них отсутствуют.



«Карпаты» проинформировали руководство Украинской ассоциации футбола и Украинской премьер-лиги о ситуации в лагере команды. Во львоском клубе ожидают, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения матча с «Мариуполем».



По данным журналиста телеканала «Футбол 1» Игоря Бурбаса, автобус «Мариуполя» уже развернулся со своего пути на Львов.



Матч 24-го тура Украинской премьер-лиги между «Карпатами» и «Мариуполем» был запланирован на 14:00 31 мая.



Еще один тест на коронавирус «Карпаты» сдадут в понедельник.

Сегодня, 30 мая, УПЛ возобновляет футбольные матчи после остановки турнира в середине марта. Встречи будут проходить без зрителей на стадионе.