«Чиновник ДНР» подарил детсаду кухонный прибор за 150 рублей и похвастался этим

В подконтрольном «ДНР» Дебальцево глава местной «администрации» Игорь Захаревич подарил детскому саду кухонный венчик.



Об этом сам Захаревич написал в своем Telegram-канале.

Он назвал это «пополнением материально-технической базы учреждения». В местных интернет-магазинах такой венчик стоит примерно 150 рублей (60 гривен).



Сообщение о «щедром подарке» опубликовали и на сайте «администрации» Дебальцево (до сих пор доступно в кеше Google):

Игорь Владимирович пополнил материально-техническую базу Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 5 «Ладушки» и вручил подарок, который так необходим для приготовления пищи.



Коллектив дошкольного учреждения благодарит главу города за заботу, доброту и отзывчивость.

Правда, после насмешек в соцсетях все публикации о визите Захаревича в детсад удалили.