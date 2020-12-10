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«Чиновник ДНР» подарил детсаду кухонный прибор за 150 рублей и похвастался этим

10 декабря 2020, 15:20

«Чиновник ДНР» подарил детсаду кухонный прибор за 150 рублей и похвастался этим

В подконтрольном «ДНР» Дебальцево глава местной «администрации» Игорь Захаревич подарил детскому саду кухонный венчик.

Об этом сам Захаревич написал в своем Telegram-канале.

Он назвал это «пополнением материально-технической базы учреждения». В местных интернет-магазинах такой венчик стоит примерно 150 рублей (60 гривен).

Сообщение о «щедром подарке» опубликовали и на сайте «администрации» Дебальцево (до сих пор доступно в кеше Google):

Игорь Владимирович пополнил материально-техническую базу Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 5 «Ладушки» и вручил подарок, который так необходим для приготовления пищи.

Коллектив дошкольного учреждения благодарит главу города за заботу, доброту и отзывчивость.

Правда, после насмешек в соцсетях все публикации о визите Захаревича в детсад удалили.

Ох уж эти «чиновники ДНР»:

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