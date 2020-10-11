«Мэр» Макеевки от «ДНР» угодил в «фотошопный» скандал

«Мэр» Макеевки от группировки «ДНР» Сергей Голощапов оказался в центре «фотошопного» скандала. 3 октября на сайте общественного движения «Донецкая Республика» появилось сообщение о поздравлении «властями» Макеевки с 97-летием местной жительницы, ветерана Великой отечественной войны Клавдии Пигоревой.



В сообщении утверждается, что поздравить ветерана прибыл лично Голощапов. Для подтверждения этого факта сайт движения опубликовал такую фотографию:

Пользователи соцсетей обратили внимание, что снимок имеет явные признаки фотомонтажа.



Местное издание «Донецкое время» нашло исходную фотографию Сергея Голощапова. Изображение «мэра» на фото с ветераном Пигоревой в точности совпадает со снимком, опубликованном на сайте «Администрации Макеевки» 19 июня текущего года. Разница только в том, что на снимке 3 октября изображение Голощапова явно высветлено:





В «Донецкой республики» рассказали, что фотографию им предоставили в «администрации» Макеевки. «Они заверили, что фото "живое". После того, как в соцсетях начали обсуждать — фотошоп ли это — мы обратились к родственникам Клавдии Пигоревой. Они подтвердили, что Голощапов у них в доме, действительно, был», — заявила «Донецкому времени» в пресс-службе движения.



В свою очередь в пресс-службе «администрации» Макеевки не придумали ничего лучше, чем заявить «Донецкому времени», что снимок настоящий.