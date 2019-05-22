8 военных оказались в плену, смерть на КПВВ и новые переговоры по Донбассу. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 22 мая.

Политика



Трое лидеров «нормандского формата» — канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию на Донбассе в телефонном разговоре 21 мая. В немецком правительстве сообщили, что стороны обсудили пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений. Меркель и Макрон также вновь раскритиковали Путина в связи с указами, упрощающими предоставление российского гражданства гражданам Украины.



В Администрации президента Украины заявили, что намерены узнать о результатах телефонного разговора Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, после чего будут планировать свои дальнейшие шаги.



Права человека



Группировка «ДНР» планирует опечатать и «национализировать» здание церкви евангельских христиан-баптистов «Свет Евангелия» в Донецке.



Общество



На КПВВ «Марьинка» в Донецкой области скончался 77-летний мужчина, направляющийся на неподконтрольную властям территорию. По информации БФ «Право на защиту», предварительной причиной смерти стал инфаркт.



Боевые действия



Восемь украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали неподконтрольную территорию, где их задержали боевики.



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