«ДНР» дала старшеклассникам пострелять из автоматов

С 28 по 31 мая во всех городах и районах под контролем группировки «ДНР» для учащихся старших классов проходят курсы начальной военной подготовки. Об это сообщает сепаратистский телеканал «Юнион».



Организатором таких курсов выступила организация «Донецкая республика», которую возглавляет глава «ДНР» Денис Пушилин.



В рамках проекта, который называется «Яркое детство», старшеклассников возят на военные полигоны, где они учатся стрелять из автоматов и обращаться с оружием. Подобные мероприятия также организовывает группировка «ЛНР».

Все фото: «Донецкая республика»

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