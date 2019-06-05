Кучма предложил снять блокаду с неподконтрольного Донбасса

Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с неподконтрольных Украине районов Донбасса, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.



По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать «большим прорывом».



Сайдик заметил, что введение блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о подготовке нового перемирия и определила сроки разведении сил у Станицы Луганской.



Также переговорщики обсудили вопросы обмена военнопленными.