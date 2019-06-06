На сегодняшний день нет экономической блокады неподконтрольных территорий Донбасса со стороны Украины, но есть временные ограничения. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма на брифинге Киеве.



«Вопрос блокады: нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это - временно запрещено перемещение грузов через линию соприкосновения. Какая это блокада?» - спросил Кучма.



Он отметил, что на сегодня «сотни, тысячи» людей ежедневно пересекают контрольные пункты, и 50 килогамм каждому человеку разрешается нести с собой.



«Этот вопрос возникает каждый раз в контактной группе, со стороны той стороны. Но мы четко заявляем - движение должно быть двусторонним. Если вы во время этого запрета движения национализировали все украинские предприятия, то вы сначала дайте нам ответ — когда вы собираетесь их возвращать», - сказал глава украинской делегации.



Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.



5 июня спецпредставитель ОБСЕ на переговорах трехсторонней контактной группы Мартин Сайдик заявил, что Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду.