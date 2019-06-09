На баннере съезда партии «Слуга народа» была допущена ошибка в слове «российская»

Перед началом съезда партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского на главном экране были показаны слацды общей программной декларация политсилы. Корреспондент «Новостей Донбасса» обратил внимание, что в тексте одного их них была допущена опечатка.



Текст на экране: «Наші принципи: осійська агресія ззовні та корупція всередені — головні вороги Украиїни» (Наши принципы: оссийская агрессия извне и коррупция внутри — главные враги Украины).



Таким образом, ошибка была допущена в слове «российская», в котором не хватало первой буквы.



Этот слайд был показан во время выступленя главы партии Дмитрия Разумкова.

Снимок: НАШ.МАКСІ-ТВ / YouTube

Съезд, на котором была объявлена первая сотня кандидатов на участие в парламентских выборах, проходил в Национальном ботсаду имени Гришко в Киеве.