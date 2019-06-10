Зеленский предложил Раде отложить запуск рынка электроэнергии на год

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную законопроект №10376, который предусматривает перенос запуска рынка электроэнергии на один год — на 1 июля 2020 года.



По словам представителя главы государства в Кабинете министров Андрея Геруса, за два года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку.



«Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка в год. А вместе с ним разработка и воплощение в жизнь помесячного плана подготовки к соответствующим изменениям», — прокомментировал он президентский законопроект.



Помимо данного проекта закона, Зеленский внес в парламент законопроект №10375. Герус отметил, что документ предусматривает возобновление «зеленого» тарифа для наземных домашних солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 30 кВт.



Оба проекта закона обозначены как неотложные.