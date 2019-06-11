Готовность России к переговорам и станция наземной разведки на Донбассе. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 11 июня.

Политика



Министр иностранных дел Украины Сергей Лавров заявил, что Россия готова включаться в переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украине в любых форматах.



Права человека



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых.



Так называемый суд группировки «ЛНР» обвинил жителя Алчевска Луганской области Эдуарда Алояна в «государственной измене» и приговорил к 12 годам тюрьмы.



Боевые действия



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на окраине неподконтрольного украинским властям Первомайска Луганской области современную российскую переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1».

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