Зеленский покупался в мариупольском фонтане ►

Президент Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь покупался в фонтане.



Это произошло после выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков «ДНР» Зеленский подошел к Драматическому театру.



После пробежки через фонтан Зеленский сел в автомобиль и покинул площадь.

Напомним, что во время визита в Мариуполь 15 июня Зеленский посетил металлургический комбинат им. Ильича., где состоялось подписание меморандума с Францией о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ.



Зеленский также анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе.