Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коломойский сомневается, что сможет инвестировать в Донбасс

21 июня 2019, 17:54

Коломойский сомневается, что сможет инвестировать в Донбасс

Бизнесмен Игорь Коломойский говорит, что не знал ничего конкретного о проекте по восстановлению инфраструктуры Донбасса в момент, когда президент Владимир Зеленский заявил о нем. Об этом передает «Новое время».

«В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал», - сказал Коломойский.

Он также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.

«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», - сказал Коломойский.

По иску ПриватБанка британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Он подчеркнул, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.

20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил, что трое крупных украинских бизнесменов — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук — будут инвестировать в Донбасс.

«Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает», — добавил он, взывав смех в зале.

ТЕМЫ

Люди
Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Места
Донбасс

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:20
«ДНР» отменила комендантский час в ночь на субботу из-за школьных выпускных
09:45
Житель Донецка получил ранения в результате обстрела
09:12
В Донецке произошел пожар на бывшем заводе пластмасс
23:56
ОБСЕ: В Донецке обстрелом повреждены здания на территории детской больницы
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
«Министром образования ДНР» стал работавший в Приднестровье
09:40
ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения домов после обстрела в Донецке
00:38
Основатель батальона «Восток» Ходаковский вернулся в Донецк
22:15
Имена первых подозреваемых в деле МН17, встреча ТКГ и насилие в плену. Главное за день
18:22
В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами
17:00
Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса
16:08
В «ДНР» заявили, что не будут убирать блокпост у Седово
12:41
«ДНР» ограничила число автомобилей на въезд на блокпосты. Люди ночуют в очередях
10:21
ОБСЕ зафиксировала повреждения школы, домов и линии электропередачи
21:33
Прогнозы на жд-сообщение с «Л-ДНР» и шанс для Минских соглашений. Главное за день
все новости
19:51
Полиция просит участников Марша равенства в Киеве не призывать к миру с Россией
19:42
Глава ДонОГА считает, что сегодня контрабанда – редкое явление на Донетчине
19:10
Тимошенко ждет от Кучмы результатов в Минске
17:54
Коломойский сомневается, что сможет инвестировать в Донбасс
17:18
На Марше равенства в Киеве ожидается колонна ЛГБТ-военных
17:16
Срна прокомментировал возвращение в «Шахтер»: Долго откладывал это решение
16:33
Глава ДонОГА заявил о критическом положении предприятий при «ДНР»
16:15
Куць оценил возможность проведения ЛГБТ-прайда на Донбассе
15:52
В Угледаре жены шахтеров заблокировали трассу из-за невыплаты зарплаты
15:20
Куць допустил, что останется главой ДонОГА
15:12
Жительница села под Мариуполем получила ранение вследствие обстрела
14:20
«ДНР» отменила комендантский час в ночь на субботу из-за школьных выпускных
13:56
В Раде судей заявили о давлении новой администрации президента
13:09
В СБУ заявили о блокировании канала финансирования группировки «ДНР» из Киева
13:08
У Путина предложили «набраться терпения» по обмену заключенными с Украиной
все новости
ВИДЕО
Глава ДонОГА считает, что сегодня контрабанда – редкое явление на Донетчине
21 июня, 19:42
Глава ДонОГА заявил о критическом положении предприятий при «ДНР»
По информации «Новостей Донбасса», президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы ДонОГА, однако его имя не разглашается.
21 июня, 16:33
Куць допустил, что останется главой ДонОГА
21 июня, 15:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция