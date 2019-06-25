Сивохо заявил, что противостоит «древней власти» на выборах в Раду

Кандидат от партии «Слуга народа» по округу № 49 (Дружковка, Константиновка) в Донецкой области, шоумен Сергей Сивохо заявил, что соперничает с «древней властью, которая была еще до старой».



«Пожелайте успеха, что ли», — отметил он в видеоблоге Александра Дубинского.



Сивохо добавил, что не считает бизнесмена и политика Бориса Колесникова из «Оппозиционного блока» своим главным соперником. «Кроме Колесникого есть еще там люди», — сказал он.

Как сообщалось, на округе № 49 на Донетчине в качестве кандидатов зарегистрировались медсестра, учитель, пенсионеры и безработные из Киева.



Досрочные выборы депутатов Верховной Рады состоятся 21 июля.